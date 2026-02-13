Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek Ella, Linda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
spirituális energia péntek 13 spirituális tanácsadó balszerencse
Pópity Balázs
2026.02.13.
A babona szerint ma minden elromolhat, de a matek és a mágia közös ereje megállíthatja a káoszt. Megkérdeztük Szlovák Eszter spirituális tanácsadót, mivel lehet kivédeni péntek 13 globális hatásait.

Az indiai jantrák, angyalszámok és a latin szónégyzetek nemcsak a keresztrejtvény-függőknek okoznak örömet, hanem brutális energiákat is képesek megmozgatni. A lényeg a szimmetria és a rezgés: ha jól használod őket, a balszerencse is elkerül péntek 13-án.

Egy öröknaptár ami Péntek 13-at mutat és egy mécses.
Péntek 13-án a világ egy kicsit balszerencsésebb hely lesz, de lehet ez ellen védekezni. 
Forrás: Shutterstock

Így védekezz a balsors ellen péntek 13-án

  • A mágikus négyzetek összegyűjtik és megsokszorozzák a védelmező erőket.
  • Az indiai jantrák személyes talizmánként funkcionálnak a mindennapokban.
  • A latin szónégyzetek minden irányból ugyanúgy olvashatóak és értelmezhetőek.
  • A szavak hangos felolvasása aktiválja a formulák valódi mágikus erejét.
  • A szimmetria és a hangrezonancia együttesen tisztítja meg a teret.

Szlovák Eszter spirituális tanácsadó szerint a mai napon a 13-as számot övező negatív hiedelmek negatívan befolyásolják a világ alaprezgését. Sokan csak a balszerencsétől rettegnek ezen a napon (hiszen akár a Valentin napot is tönkreteheti), pedig a megoldás ott lapul a két évezredes latin formulákban és a számaikban. Ha nem akarsz áldozatul esni a dátumnak, ideje elővenned a tollat és a papírt, mert a sorsod most ezen múlik.

1. A Sator-négyzetek

A legismertebb és talán legerősebb fegyver a tarsolyodban a Sator-négyzet. Ez a geometriai alakzat a „magvető és az eke” metaforája, ami valójában a sorsod feletti kontrollt jelképezi és 5 bűvös szó kíséretében – SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS – már a rómaiak idején is falakra volt vésve.  Ha lerajzolod egy papírra és a zsebedben tartod, a frekvenciák szintjén leszel védve a bakiktól, és nem te leszel az, aki belelép az egyetlen pocsolyába az utcán.

Image of the "Sator Arepo Tenet Opera Rotas" with palindrome in latin words
A Sator-négyzet a sorsod feletti kontrollt adja vissza a kezedbe.
Forrás: Shutterstock

2. Templomos védelem a gonosz ellen

Ha a Sator-négyzet kevés lenne, jöhet a „SATAN” kezdetű, templomosoktól származó formula. Bár a neve ijesztő, az ereje elriasztja a gonoszt és a negatív entitásokat. Ezt ne a zsebedbe gyűrd, hanem a lakásod stratégiai pontjaira szánd. Vésd fel, rajzold meg, így a lakásod energiái még véletlenül se hívják be a péntek 13-i rontást.

Így készítsd el a SATAN-védőpajzsot:

A rács: Rajzolj egy 5x5-ös négyzethálót egy papírra vagy kartonra.

A kód: írd be a betűket pontosan ebben a sorrendben (vízszintesen és függőlegesen is ugyanazt kell kapnod):
S A T A N
A D A M A
T A B A T
A M A D A
N A T A S

Elhelyezés: Ragaszd az ajtófélfára vagy tedd az ablakpárkányra, hogy blokkolja a bejövő negatív energiákat.

Szlovák Eszter szerint a leírt szó csak fél siker. Akár papírra veted a fenti formulákat, akár falra vésed őket, a szavak felolvasása bizonyos időközönként elengedhetetlen az erős védelmi hatás kifejtéséhez. A hang rezonanciája egy imához hasonlóan fokozza a mágikus hatást, szóval ne szégyellősösködj, mondd ki hangosan a varázsigéket.

3. Indiai jantrák

Az indiai jantrák a születési dátumodból készült, személyre szabott mágikus négyzetek. Ez gyakorlatilag a te energetikai QR-kódod, ami, ha nálad van papírra vetve, pajzsként ver vissza mindent, ami nem oda való.  A jantrák a szimmetria mechanizmusára építenek, és pusztán azzal, hogy a zsebedben hordod őket, távol tartják az ártó energiákat, mintha csak egy láthatatlan energiamezőt húznál magad köré. 

Így készítsd el a jantrádat:

 A rács: rajzolj egy egyszerű 3x3-as rácsot, pont olyat, mintha amőbázni vagy torpedózni készülnél. A vonalak legyenek egyenesek, ne remegjen a kezed, most a rendet teremted meg!

A számok: a védelmi mágiában ez a 3x3-as rács a Szaturnusz rácsa, ami a legütősebb védelem balszerencse ellen. Írd be a számokat a következő sorrendben:

Első sor: 4, 9, 2

Második sor: 3, 5, 7

Harmadik sor: 8, 1, 6
(Ha összeadod őket bármilyen irányban, 15-öt kapsz – ez a kozmikus egyensúly száma. Zseniális, nem?)

A papír hátuljára írd fel a saját születési dátumodat és a teljes nevedet. Ezzel hitelesíted a talizmánt, hogy tudja az univerzum, kire kell vigyázni.

Aktiváláshoz hajtogasd össze a papírt úgy, hogy a számok befelé nézzenek, és tedd a bal zsebedbe (vagy a melltartódba, ott is remekül működik).

4. Személyes számok

A sorsszámod is segíthet a rontás elkerülésében, mert a számok nem hazudnak, maximum te számolod el őket. Add össze a születési dátumod összes számjegyét, amíg egyetlen számot nem kapsz. Ha például 1990. 05. 10-én születtél, akkor: 1+9+9+0+0+5+1+0 = 25; 2+5 = 7. Ez a te alaprezgésed, a személyes kódod a világmindenséghez. Ezt a számot írd fel a bal csuklódra, vagy hordd magadnál egy papíron, hogy stabilizáld az energiáidat a mai káoszban.

5. Angyalszámok

Ha úgy érzed, hogy ma minden összeesküdött ellened, keresd a 444-es számot. Ez az angyali birodalom támogató jelzése. Ha ezt látod a rendszámokon, a digitális órán vagy a blokkokon, az azt jelenti, hogy a védelmed aktív és az égiek figyelnek rád. Kombináld ezt a saját sorsszámoddal, és máris kész a verhetetlen spirituális koktél, ami mellett a fekete macska is csak egy cuki kiscica lesz, te pedig a nap egyértelmű nyertese. 

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Szerencsés vagy szerencsétlen nap a péntek 13? Most kiderítjük!

Már csak pár óra, és itt a hétvége, te mégsem örülsz? Lehetséges, hogy ennek oka egészen egyszerűen a péntek 13 balszerencsés hiedelmében gyökerezik.

Februári filmajánló: az erotika és a rettegés hónapja következik a mozikban

A kinti hőmérséklet még mindig nem ösztönöz minket különösebben sok szabadtéri programra, így egyértelműen a mozi a legjobb menedék, ha egy kis kikapcsolódásra vágyunk. A februári filmajánlónkban bemutatjuk az összes olyan premier, amit valóságos vétek lenne kihagyni!

Egy vámpír, aki nem tud továbblépni: érkezik a Drakula francia feldolgozása, és sötétebb, mint valaha

Mi történik akkor, ha a halhatatlanság nem ajándék, hanem büntetés? A Drakula 2026-os változata pontosan erre a kérdésre épít és közben csúnyán belénk is mar.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu