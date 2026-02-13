Az indiai jantrák, angyalszámok és a latin szónégyzetek nemcsak a keresztrejtvény-függőknek okoznak örömet, hanem brutális energiákat is képesek megmozgatni. A lényeg a szimmetria és a rezgés: ha jól használod őket, a balszerencse is elkerül péntek 13-án.
Így védekezz a balsors ellen péntek 13-án
- A mágikus négyzetek összegyűjtik és megsokszorozzák a védelmező erőket.
- Az indiai jantrák személyes talizmánként funkcionálnak a mindennapokban.
- A latin szónégyzetek minden irányból ugyanúgy olvashatóak és értelmezhetőek.
- A szavak hangos felolvasása aktiválja a formulák valódi mágikus erejét.
- A szimmetria és a hangrezonancia együttesen tisztítja meg a teret.
Szlovák Eszter spirituális tanácsadó szerint a mai napon a 13-as számot övező negatív hiedelmek negatívan befolyásolják a világ alaprezgését. Sokan csak a balszerencsétől rettegnek ezen a napon (hiszen akár a Valentin napot is tönkreteheti), pedig a megoldás ott lapul a két évezredes latin formulákban és a számaikban. Ha nem akarsz áldozatul esni a dátumnak, ideje elővenned a tollat és a papírt, mert a sorsod most ezen múlik.
1. A Sator-négyzetek
A legismertebb és talán legerősebb fegyver a tarsolyodban a Sator-négyzet. Ez a geometriai alakzat a „magvető és az eke” metaforája, ami valójában a sorsod feletti kontrollt jelképezi és 5 bűvös szó kíséretében – SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS – már a rómaiak idején is falakra volt vésve. Ha lerajzolod egy papírra és a zsebedben tartod, a frekvenciák szintjén leszel védve a bakiktól, és nem te leszel az, aki belelép az egyetlen pocsolyába az utcán.
2. Templomos védelem a gonosz ellen
Ha a Sator-négyzet kevés lenne, jöhet a „SATAN” kezdetű, templomosoktól származó formula. Bár a neve ijesztő, az ereje elriasztja a gonoszt és a negatív entitásokat. Ezt ne a zsebedbe gyűrd, hanem a lakásod stratégiai pontjaira szánd. Vésd fel, rajzold meg, így a lakásod energiái még véletlenül se hívják be a péntek 13-i rontást.
Így készítsd el a SATAN-védőpajzsot:
A rács: Rajzolj egy 5x5-ös négyzethálót egy papírra vagy kartonra.
A kód: írd be a betűket pontosan ebben a sorrendben (vízszintesen és függőlegesen is ugyanazt kell kapnod):
S A T A N
A D A M A
T A B A T
A M A D A
N A T A S
Elhelyezés: Ragaszd az ajtófélfára vagy tedd az ablakpárkányra, hogy blokkolja a bejövő negatív energiákat.
Szlovák Eszter szerint a leírt szó csak fél siker. Akár papírra veted a fenti formulákat, akár falra vésed őket, a szavak felolvasása bizonyos időközönként elengedhetetlen az erős védelmi hatás kifejtéséhez. A hang rezonanciája egy imához hasonlóan fokozza a mágikus hatást, szóval ne szégyellősösködj, mondd ki hangosan a varázsigéket.
3. Indiai jantrák
Az indiai jantrák a születési dátumodból készült, személyre szabott mágikus négyzetek. Ez gyakorlatilag a te energetikai QR-kódod, ami, ha nálad van papírra vetve, pajzsként ver vissza mindent, ami nem oda való. A jantrák a szimmetria mechanizmusára építenek, és pusztán azzal, hogy a zsebedben hordod őket, távol tartják az ártó energiákat, mintha csak egy láthatatlan energiamezőt húznál magad köré.
Így készítsd el a jantrádat:
A rács: rajzolj egy egyszerű 3x3-as rácsot, pont olyat, mintha amőbázni vagy torpedózni készülnél. A vonalak legyenek egyenesek, ne remegjen a kezed, most a rendet teremted meg!
A számok: a védelmi mágiában ez a 3x3-as rács a Szaturnusz rácsa, ami a legütősebb védelem balszerencse ellen. Írd be a számokat a következő sorrendben:
Első sor: 4, 9, 2
Második sor: 3, 5, 7
Harmadik sor: 8, 1, 6
(Ha összeadod őket bármilyen irányban, 15-öt kapsz – ez a kozmikus egyensúly száma. Zseniális, nem?)
A papír hátuljára írd fel a saját születési dátumodat és a teljes nevedet. Ezzel hitelesíted a talizmánt, hogy tudja az univerzum, kire kell vigyázni.
Aktiváláshoz hajtogasd össze a papírt úgy, hogy a számok befelé nézzenek, és tedd a bal zsebedbe (vagy a melltartódba, ott is remekül működik).
4. Személyes számok
A sorsszámod is segíthet a rontás elkerülésében, mert a számok nem hazudnak, maximum te számolod el őket. Add össze a születési dátumod összes számjegyét, amíg egyetlen számot nem kapsz. Ha például 1990. 05. 10-én születtél, akkor: 1+9+9+0+0+5+1+0 = 25; 2+5 = 7. Ez a te alaprezgésed, a személyes kódod a világmindenséghez. Ezt a számot írd fel a bal csuklódra, vagy hordd magadnál egy papíron, hogy stabilizáld az energiáidat a mai káoszban.
5. Angyalszámok
Ha úgy érzed, hogy ma minden összeesküdött ellened, keresd a 444-es számot. Ez az angyali birodalom támogató jelzése. Ha ezt látod a rendszámokon, a digitális órán vagy a blokkokon, az azt jelenti, hogy a védelmed aktív és az égiek figyelnek rád. Kombináld ezt a saját sorsszámoddal, és máris kész a verhetetlen spirituális koktél, ami mellett a fekete macska is csak egy cuki kiscica lesz, te pedig a nap egyértelmű nyertese.
Ezek a cikkek is tetszeni fognak: