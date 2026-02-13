Az indiai jantrák, angyalszámok és a latin szónégyzetek nemcsak a keresztrejtvény-függőknek okoznak örömet, hanem brutális energiákat is képesek megmozgatni. A lényeg a szimmetria és a rezgés: ha jól használod őket, a balszerencse is elkerül péntek 13-án.

Péntek 13-án a világ egy kicsit balszerencsésebb hely lesz, de lehet ez ellen védekezni.

Így védekezz a balsors ellen péntek 13-án A mágikus négyzetek összegyűjtik és megsokszorozzák a védelmező erőket.

Az indiai jantrák személyes talizmánként funkcionálnak a mindennapokban.

A latin szónégyzetek minden irányból ugyanúgy olvashatóak és értelmezhetőek.

A szavak hangos felolvasása aktiválja a formulák valódi mágikus erejét.

A szimmetria és a hangrezonancia együttesen tisztítja meg a teret.

Szlovák Eszter spirituális tanácsadó szerint a mai napon a 13-as számot övező negatív hiedelmek negatívan befolyásolják a világ alaprezgését. Sokan csak a balszerencsétől rettegnek ezen a napon (hiszen akár a Valentin napot is tönkreteheti), pedig a megoldás ott lapul a két évezredes latin formulákban és a számaikban. Ha nem akarsz áldozatul esni a dátumnak, ideje elővenned a tollat és a papírt, mert a sorsod most ezen múlik.

1. A Sator-négyzetek

A legismertebb és talán legerősebb fegyver a tarsolyodban a Sator-négyzet. Ez a geometriai alakzat a „magvető és az eke” metaforája, ami valójában a sorsod feletti kontrollt jelképezi és 5 bűvös szó kíséretében – SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS – már a rómaiak idején is falakra volt vésve. Ha lerajzolod egy papírra és a zsebedben tartod, a frekvenciák szintjén leszel védve a bakiktól, és nem te leszel az, aki belelép az egyetlen pocsolyába az utcán.

A Sator-négyzet a sorsod feletti kontrollt adja vissza a kezedbe.

2. Templomos védelem a gonosz ellen

Ha a Sator-négyzet kevés lenne, jöhet a „SATAN” kezdetű, templomosoktól származó formula. Bár a neve ijesztő, az ereje elriasztja a gonoszt és a negatív entitásokat. Ezt ne a zsebedbe gyűrd, hanem a lakásod stratégiai pontjaira szánd. Vésd fel, rajzold meg, így a lakásod energiái még véletlenül se hívják be a péntek 13-i rontást.

Így készítsd el a SATAN-védőpajzsot:

A rács: Rajzolj egy 5x5-ös négyzethálót egy papírra vagy kartonra.