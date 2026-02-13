Szerelemfüggőség: lehet, hogy te is ebben szenvedsz, csak nem tudsz róla

A szerelem az egyik legerősebb és legszebb érzelem, amit emberként átélhetünk, ám nem mindenkinél ugyanúgy működik. A szerelemfüggőség esetében nem a partner személye kerül a középpontba, hanem maga az érzelmi állapot, a fellángolás és a rózsaszín köd. Ez az intenzív élmény azonban gyakran ellehetetleníti a hosszú távon is működő, biztonságos párkapcsolatok kialakítását.

Tudod, mi az a szerelemfüggőség?

Forrás: Shutterstock

Szerelemfüggőség: amikor nem a társba, hanem az érzésbe szeretünk bele A szerelemfüggőség az intenzív érzelmi állapot iránti vágyból fakad, nem a partner személyéből.

Az érintettek gyakran idealizálják a másikat, és könnyen belehabarodnak szinte bárkibe.

A fellángolások jellemzően rövid ideig tartanak, az elköteleződés ijesztővé válik.

A háttérben sokszor kötődési nehézségek és gyerekkori hiányok húzódnak meg.

A szerelemfüggőség mindkét felet sértheti egy kapcsolatban.

Gyakori a párkapcsolatok gyors váltogatása és a plátói szerelem.

Intő jel lehet, ha sosem alakul ki életkornak megfelelő, hosszabb távú kapcsolat.

A felismerés és az önvizsgálat az első lépés a változás felé.

Szakember segítségével feldolgozhatók a tudattalan félelmek és elakadások.

Mi a szerelemfüggőség?

A szerelemfüggőség lényege, hogy az érintett nem elsősorban a másik emberhez kötődik, hanem ahhoz az érzelmi hullámzáshoz, amit a szerelem kivált. A fellángolások gyorsak, intenzívek, de gyakran rövid életűek, és az elköteleződés közeledtével hirtelen megszakadnak. A jelenség hátterében sokszor kötődési nehézségek és feldolgozatlan érzelmi minták állnak.

Pillangók a gyomorban

Vannak olyan emberek, akik imádnak belehabarodni másokba és abban a módosult tudatállapotban lebegni, amit ez az érzés ad. Éppen ezért számukra nem az aktuális társ személye áll a középpontban, ők egyszerűen a szerelembe szerelmesek.

„Az emofíliások szinte bárkiben képesek meglátni a lelki társat, mivel idealizálják a másikat. Folyton a rajongásuk tárgyát keresik, nem ritka a plátói szerelem sem, de gyakoribb, hogy egymás után ugranak bele az olyan kapcsolatokba, melyek inkább fellángolások és nem tartanak túl sokáig – részletezi Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Amikor viszont eljutnának arra a pontra, hogy elkezdhetne kialakulni egy hosszú távon is működő viszony, kibújnak az elköteleződés alól és szakítanak. Ennek elsődleges oka lehet, hogy a szerelemfüggők megrettennek a valódi kapcsolódástól. A hús-vér társsal való kötelék megrémíti őket, emiatt az esetek nagy részében a könnyebb utat választják: beleszeretnek másba, ahol szembenézés nélkül újra átélhetik a varázslatot. Fontos azonban megérteni, hogy ezek a folyamatok tudattalanul játszódnak le az egyénben, ami tudatos, az csupán a szerelem átélése.