Megrendítő felvétel James Van Der Beekről: így öleli barátja a haldokló színészt

A Dawson és a haverok sztárja 48 éves korában, február 11-én, szerdán elhunyt – jelentette be felesége, Kimberly Van Der Beek az Instagramon. James Van Der Beeket családja, barátai és színésztársai gyászolják. Alfonso Ribeiro, aki az utolsó pillanatokban is barátja mellett volt szívszorító posztban búcsúzott Jamestől.

James Van Der Beek 48 évesen halt meg.

Forrás: Getty Images North America

James Van Der Beektől búcsúzik Alfonso Ribeiro

Alfonso Ribeiro, aki nem csak jó barátja volt James Van Der Beeknek, hanem egyik lányának, Gwendolynnek a keresztapja is, megrendítő poszttal emlékezik meg a 48 évesen vastagbélrákban elhunyt színészről. „Pár perccel azelőtt, hogy utoljára elbúcsúztam tőle sikerült még egyszer utoljára megnevettetnem. Már most nagyon hiányzik” − írta az Instagramon megosztott képhez Ribeiro, aki azt is elárulta, hogy a fotót James felesége, Kimberly, aki nem sokkal később bejelentette a színész halálhírét, készítette.

Alfonso Ribeiro kicsivel korábban egy másik képet is közzé tett, amelyen együtt mosolyognak a kamerába barátjával. „Összetörtem, hogy meghalt James. Igazi barátom és testvérem volt. Végig vele voltam ezen a szörnyű úton, amin végig küzdött, hogy legyőzze a rákot. A családja és a barátai is részt vettek ezen a hullámvasúton: a csúcspontokon, amikor úgy tűnt, hogy túl van rajta, egészen a mélypontokig. Annyit tanultam Jamestől. Ő és Kimberly megváltoztatták az életemet. Örökké az adósuk leszek mindazért, amit nekem és a családomnak adtak. Örökké a szívemben él majd, és mindig ott leszek, ha a gyerekeinek szükségük lesz rám. Azt, hogy Gwen keresztapja vagyok, mindig életem egyik legfontosabb szerepének fogom tekinteni. Szeretlek, James, és tudom, hogy most már van egy őrangyalom, aki vigyáz rám. Az, hogy ezen a hétvégén elbúcsúzhattam tőled, mindig velem marad. Nyugodj békében, testvérem. Nyugodj békében” − írta.

Riberión kívül nagyon sokan szerették James Van Der Beeket, az ő búcsújukról ebben a cikkünkben olvashatsz.

Időközben napvilágot látott a hír, hogy a színész memoárt írt, hogy mi lesz a kézirat sorsa, még nem tudni. James Van Der Beek január 25-én, lánya, Annabel 12. születésnapján osztotta meg az utolsó fotóját.