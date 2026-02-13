Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek Ella, Linda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Megrendítő felvétel James Van Der Beekről: így öleli barátja a haldokló színészt

gyász vastagbélrák James Van Der Beek Dawson és a haverok
Alfonso Riberio, a színész egyik lányának keresztapja több felvétellel búcsúzik a barátjától. Ő volt az egyik azok közül, akik nem sokkal a halála előtt még találkoztak James Van Der Beekkel.

A Dawson és a haverok sztárja 48 éves korában, február 11-én, szerdán elhunyt – jelentette be felesége, Kimberly Van Der Beek az Instagramon. James Van Der Beeket családja, barátai és színésztársai gyászolják. Alfonso Ribeiro, aki az utolsó pillanatokban is barátja mellett volt szívszorító posztban búcsúzott Jamestől. 

James Van Der Beek 48 évesen halt meg.
James Van Der Beek 48 évesen halt meg.
Forrás: Getty Images North America

James Van Der Beektől búcsúzik Alfonso Ribeiro 

Alfonso Ribeiro, aki nem csak jó barátja volt James Van Der Beeknek, hanem egyik lányának, Gwendolynnek a keresztapja is, megrendítő poszttal emlékezik meg a 48 évesen vastagbélrákban elhunyt színészről. „Pár perccel azelőtt, hogy utoljára elbúcsúztam tőle sikerült még egyszer utoljára megnevettetnem. Már most nagyon hiányzik” − írta az Instagramon megosztott képhez Ribeiro, aki azt is elárulta, hogy a fotót James felesége, Kimberly, aki nem sokkal később bejelentette a színész halálhírét, készítette. 

Alfonso Ribeiro kicsivel korábban egy másik képet is közzé tett, amelyen együtt mosolyognak a kamerába barátjával. „Összetörtem, hogy meghalt James. Igazi barátom és testvérem volt. Végig vele voltam ezen a szörnyű úton, amin végig küzdött, hogy legyőzze a rákot. A családja és a barátai is részt vettek ezen a hullámvasúton: a csúcspontokon, amikor úgy tűnt, hogy túl van rajta, egészen a mélypontokig. Annyit tanultam Jamestől. Ő és Kimberly megváltoztatták az életemet. Örökké az adósuk leszek mindazért, amit nekem és a családomnak adtak. Örökké a szívemben él majd, és mindig ott leszek, ha a gyerekeinek szükségük lesz rám. Azt, hogy Gwen keresztapja vagyok, mindig életem egyik legfontosabb szerepének fogom tekinteni. Szeretlek, James, és tudom, hogy most már van egy őrangyalom, aki vigyáz rám. Az, hogy ezen a hétvégén elbúcsúzhattam tőled, mindig velem marad. Nyugodj békében, testvérem. Nyugodj békében” − írta. 

Riberión kívül nagyon sokan szerették James Van Der Beeket, az ő búcsújukról ebben a cikkünkben olvashatsz

Időközben napvilágot látott a hír, hogy a színész memoárt írt, hogy mi lesz a kézirat sorsa, még nem tudni. James Van Der Beek január 25-én, lánya, Annabel 12. születésnapján osztotta meg az utolsó fotóját.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Új, szívszorító posztot tett közzé James Van Der Beek özvegye − "Csak folynak a könnyeim"

Egy nappal a színész halála után felesége megosztotta az I Don’t Want To Wait akusztikus feldolgozását, amelyet Alana Springsteen a család GoFundMe-gyűjtésének támogatására tett közzé. James Van Der Beek február 11-én hunyt el.

Órák alatt milliók gyűltek össze James Van Der Beek anyagi gondokkal küszködő családjának

48 éves korában meghalt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok egykori főszereplője. A színész vastagbélrák szövődményei miatt hunyt el, a hírt felesége, Kimberly osztotta meg az Instagramon.

Búcsú egy generáció kedvencétől: James Van Der Beek utolsó sorozata hamarosan debütál

Július 1-jén láthatjuk utoljára a TV-képernyőjén James Van Der Beeket. Utolsó szerepe a Doktor szöszi-filmek előzménysorozatában volt, amit már a halálhír előtt is tűkön ülve vártak a rajongók. Mutatjuk, mit kell tudnod!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu