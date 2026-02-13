Így aktiváld magadban az elég jó anyát − Egy terapeuta 3 tanácsa

A jó anya fogalma sokszor túlmisztifikált és túlbonyolított. Manapság gyakran elfelejtjük, hogy a hétköznapokban megélt apró, következetes jelenléten múlik minden. Egy párkapcsolati terapeuta szerint távolról sem a tökéletességre, sokkal inkább az érzelmi elérhetőségre van szükség ahhoz, hogy elég jó anya lehess. Az egészben pedig a legjobb, hogy ez mindössze három pontban összefoglalható, ráadásul megtanulható.

Az elég jó anya nem tökéletes.

Forrás: 123.rf.com

Így lehetsz elég jó anya

Miközben időnként még a legszuperebb szülő is beleesik az anyaság 7 főbűnébe, szinte mindenki az állandóan türelmes, mosolygó csodaanya alakjához szeretne felnőni. Reta Faye Walker párkapcsolati terapeuta szerint azonban ez az elvárás inkább árt, mint használ. A gyereknevelés ugyanis nem a hibátlan teljesítményekről szól, hanem arról, hogy miként reagálsz a kihívásokra.

„Hogyan legyek jó anya?” Ha valaha feltetted már magadnak ezt a kérdést, jó úton jársz. A szakértő tapasztalata szerint a valóban jól működő szülők nem szélsőségesek. Nem túl engedékenyek, nem uralkodóak, és nem is akarnak mindent kontrollálni. Inkább érzelmileg stabil kapaszkodót jelentenek, akik mellett a gyerek biztonságban tanulhat meg létezni a világban.

Az első, hogy a szülő maga is képes higgadt maradni nyomás alatt.

Az érzelmeiket kezelni tudó felnőttek – akik határokat húznak, tisztelettel kommunikálnak, és egészséges módon vezetik le a stresszt – élő mintát adnak gyermekeiknek. A szakértő szerint a gyerek számára nem az a döntő, mit mondunk neki a megküzdésről, hanem az, amit nap mint nap lát tőlünk.

A jó gyereknevelés a hitelességen és az érzelmi támaszon alapszik.

Forrás: 123.rf.com

A második kulcsszerep az érzelmi támaszé.

Az a bizonyos váll, amin sírhatunk, nem gyengeséget jelent, hanem biztonságot. A gondoskodó, támogató jelenlét alapvető a személyiségfejlődéshez, és bár ideális esetben mindkét szülő osztozik benne, a gyerekek ösztönösen ahhoz fordulnak, aki következetesen elérhető számukra. Ez a fajta támogatás segíti az önbecsülés és a lelki rugalmasság kialakulását, akkor is, amikor minden rendben van, és akkor is, amikor épp szétesni látszik a világ.

A harmadik tanács az érzelmi jelenlétről szól.

Nem elég fizikailag ott lenni, ha közben érzelmileg elérhetetlen vagy. A „figyelek rád” üzenete akkor válik hitelessé, ha valódi érdeklődés, gyors és releváns reakció kíséri. A fogékony, válaszkész nevelés bizonyítottan hozzájárul ahhoz, hogy a gyerek érzelmileg stabilabb, empatikusabb és nyitottabb legyen. Amikor egy szülő így reagál, azt közvetíti, hogy „számítasz nekem, és amit mondasz, értékes”.

Hogyan aktiválhatod tehát a benned lévő jobb anyát? A jó anya nem hibátlan, hanem jelen van fizikailag és érzelmileg egyaránt. A higgadtság, a támogató odafordulás és az őszinte figyelem adják meg azt az alapot, amelyben a gyerek biztonságban érezheti magát, és kapaszkodók kap egy egészséges énkép építésére. Nem kell mindig mindent jól csinálni, elég következetesen ott lenni. Néha pedig ez a legnagyobb teljesítmény.

