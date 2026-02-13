Itt a szerelem ünnepe: romantikus filmek Valentin-napra, amiket muszáj újranézned

Szenvedély, szerelem, dráma és érzékiség, minden, amire szükségünk lehet a szerelem ünnepén.Van valami imádni való a habos-babos szerelmes filmekben, amiknek nagyon nehéz ellenállni. Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttük a legjobb romantikus filmeket.
Legjobb romantikus filmek Valentin-napra
- A szenvedélyes, romantikus filmek újranézése tökéletes program Valentin-napra.
- Összegyűjtöttük, azokat a szerelmes alkotásokat, amelyek mélyek, érzelmesek és elgondolkodtatóbbak, mint azt elsőre gondolnád.
- Tarts hollywoodi filmmaratont a szerelem ünnepén!
Valljuk be, vannak olyan napok, amikor mindennél jobban esik egy jó romantikus film megnézése. Legyen szó drámáról, vígjátékról vagy művészfilmről, sokszor csak egy kis hollywoodi szerelemre van szükségünk. Valentin-napján meg kell ünnepelnünk magunkat, a szeretteinket és esetlegesen a kapcsolatunkat is. Bár sokan elítélik a megható, nyálas és csajos filmeket, de sokszor ezek gondolkoztatnak el minket a legjobban. A következőkben összegyűjtöttük azokat az alkotásokat, amelyek fájdalmasan szépen mutatják be a szerelmet.
Legmeghatóbb romantikus filmek a szerelem ünnepére
Valentin nap
Nem lehet Valentin-napi filmajánlót készíteni az azonos című film nélkül. A történet több szálon fut (akárcsak a Szilveszter éjjel, az Anyák napja vagy az Igazából szerelem filmekben), és tele van filmcsillaggal. A cselekmény jól rámutat arra, milyen sokféleképpen alakulhat ez a bizonyos nap. Egyesek szakítanak, valaki egyedül ünnepel, mások pedig ezen a napon jönnek össze.
La La Land
Ez a történet a szerelem és a nagy álmok törékeny egyensúlyáról mesél, arról, hogyan találhat egymásra két ember a legváratlanabb pillanatban. Van, hogy egyes nagy szerelmek külön utakon végződnek. A film már csak a zenéi és esztétikája miatt is megérdemli a zseniális titulust. A film 6 Oscar-díjat és 6 Golden Globe-díjat nyert 2017-ben.
Időről időre
Az időutazással átszőtt, mélyen hétköznapi történet, amely igazi problémákat dolgoz fel. A film finoman emlékeztet minket arra, hogy bár nagyon szeretnénk, nem tudjuk megállítani az időt. Az igazi boldogság a pillanatok megélésében rejlik, nem a múlt felelevenítésében. Ez egy igazi sírós film, ami kitépi a szívedet a szépségével.
Egy nap
Két ember évtizedeken át húzódó kapcsolata, amely egyszerre gyönyörű és kegyetlen. A film fájdalmas pontossággal mutatja meg, mennyire törékeny a szerelem. Sokszor már csak akkor találunk rá az igazira, amikor túl késő. Az Egy nap című filmet talán csak egyetlen dolog tudja felülmúlni, és az az Egy nap sorozat. A sorozat még mélyebbre megy, és sokkal nyersebben mutatja meg a szereplők szívfájdalmait. Ideális Valentin-napi film egy kis melankóliával fűszerezve.
Egy makulátlan elme örök ragyogása
Ez a különös, álomszerű film a fájdalmas emlékek kitörlésének kérdésével játszik. A történet gyengéden, mégis szívszorítóan mutatja meg, hogy a kapcsolataink tökéletlenségei adják a valódi szépségét. A leggyönyörűbb dolog egymást választani újra és újra a fájdalom tudatában is. Tökéletes szerelemes film, ha valami elgondolkodtatóra vágysz.
