Itt a szerelem ünnepe: romantikus filmek Valentin-napra, amiket muszáj újranézned

Szenvedély, szerelem, dráma és érzékiség, minden, amire szükségünk lehet a szerelem ünnepén.Van valami imádni való a habos-babos szerelmes filmekben, amiknek nagyon nehéz ellenállni. Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttük a legjobb romantikus filmeket.

Íme, a legjobb romantikus filmek Valentin-napra.

Legjobb romantikus filmek Valentin-napra A szenvedélyes, romantikus filmek újranézése tökéletes program Valentin-napra.

Összegyűjtöttük, azokat a szerelmes alkotásokat, amelyek mélyek, érzelmesek és elgondolkodtatóbbak, mint azt elsőre gondolnád.

Tarts hollywoodi filmmaratont a szerelem ünnepén!

Valljuk be, vannak olyan napok, amikor mindennél jobban esik egy jó romantikus film megnézése. Legyen szó drámáról, vígjátékról vagy művészfilmről, sokszor csak egy kis hollywoodi szerelemre van szükségünk. Valentin-napján meg kell ünnepelnünk magunkat, a szeretteinket és esetlegesen a kapcsolatunkat is. Bár sokan elítélik a megható, nyálas és csajos filmeket, de sokszor ezek gondolkoztatnak el minket a legjobban. A következőkben összegyűjtöttük azokat az alkotásokat, amelyek fájdalmasan szépen mutatják be a szerelmet.

Legmeghatóbb romantikus filmek a szerelem ünnepére

Nem lehet Valentin-napi filmajánlót készíteni az azonos című film nélkül. A történet több szálon fut (akárcsak a Szilveszter éjjel, az Anyák napja vagy az Igazából szerelem filmekben), és tele van filmcsillaggal. A cselekmény jól rámutat arra, milyen sokféleképpen alakulhat ez a bizonyos nap. Egyesek szakítanak, valaki egyedül ünnepel, mások pedig ezen a napon jönnek össze.

La La Land

Ez a történet a szerelem és a nagy álmok törékeny egyensúlyáról mesél, arról, hogyan találhat egymásra két ember a legváratlanabb pillanatban. Van, hogy egyes nagy szerelmek külön utakon végződnek. A film már csak a zenéi és esztétikája miatt is megérdemli a zseniális titulust. A film 6 Oscar-díjat és 6 Golden Globe-díjat nyert 2017-ben.

Időről időre

Az időutazással átszőtt, mélyen hétköznapi történet, amely igazi problémákat dolgoz fel. A film finoman emlékeztet minket arra, hogy bár nagyon szeretnénk, nem tudjuk megállítani az időt. Az igazi boldogság a pillanatok megélésében rejlik, nem a múlt felelevenítésében. Ez egy igazi sírós film, ami kitépi a szívedet a szépségével.