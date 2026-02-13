Itt a szerelem ünnepe: romantikus filmek Valentin-napra, amiket muszáj újranézned

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Olykor mindenkinek szüksége van egy kis nyálas romantikára. Összegyűjtöttük a legjobb romantikus filmeket Valentin-nap alkalmából.

Szenvedély, szerelem, dráma és érzékiség, minden, amire szükségünk lehet a szerelem ünnepén.Van valami imádni való a habos-babos szerelmes filmekben, amiknek nagyon nehéz ellenállni. Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttük a legjobb romantikus filmeket. 

Valentin-napi romantikus filmek
Íme, a legjobb romantikus filmek Valentin-napra.
Forrás: AFP

Legjobb romantikus filmek Valentin-napra

  • A szenvedélyes, romantikus filmek újranézése tökéletes program Valentin-napra. 
  • Összegyűjtöttük, azokat a szerelmes alkotásokat, amelyek mélyek, érzelmesek és elgondolkodtatóbbak, mint azt elsőre gondolnád. 
  • Tarts hollywoodi filmmaratont a szerelem ünnepén!

Valljuk be, vannak olyan napok, amikor mindennél jobban esik egy jó romantikus film megnézése. Legyen szó drámáról, vígjátékról vagy művészfilmről, sokszor csak egy kis hollywoodi szerelemre van szükségünk. Valentin-napján meg kell ünnepelnünk magunkat, a szeretteinket és esetlegesen a kapcsolatunkat is. Bár sokan elítélik a megható, nyálas és csajos filmeket, de sokszor ezek gondolkoztatnak el minket a legjobban. A következőkben összegyűjtöttük azokat az alkotásokat, amelyek fájdalmasan szépen mutatják be a szerelmet. 

Legmeghatóbb romantikus filmek a szerelem ünnepére

Valentin nap

Nem lehet Valentin-napi filmajánlót készíteni az azonos című film nélkül. A történet több szálon fut (akárcsak a Szilveszter éjjel, az Anyák napja vagy az Igazából szerelem filmekben), és tele van filmcsillaggal. A cselekmény jól rámutat arra, milyen sokféleképpen alakulhat ez a bizonyos nap. Egyesek szakítanak, valaki egyedül ünnepel, mások pedig ezen a napon jönnek össze. 

Valentin nap film
A Valentin-nap a romantikus filmek napja.
Forrás: Northfoto

La La Land

Ez a történet a szerelem és a nagy álmok törékeny egyensúlyáról mesél, arról, hogyan találhat egymásra két ember a legváratlanabb pillanatban. Van, hogy egyes nagy szerelmek külön utakon végződnek. A film már csak a zenéi és esztétikája miatt is megérdemli a zseniális titulust. A film 6 Oscar-díjat és 6 Golden Globe-díjat nyert 2017-ben. 

La la land film
La La Land romantikus film.
Forrás: Northfoto

Időről időre

Az időutazással átszőtt, mélyen hétköznapi történet, amely igazi  problémákat dolgoz fel. A film finoman emlékeztet minket arra, hogy bár nagyon szeretnénk, nem tudjuk megállítani az időt. Az igazi boldogság a pillanatok megélésében rejlik, nem a múlt felelevenítésében. Ez egy igazi sírós film, ami kitépi a szívedet a szépségével. 

időről időre
Az Időről időre című romantikus film.
Forrás: Northfoto

Egy nap

Két ember évtizedeken át húzódó kapcsolata, amely egyszerre gyönyörű és kegyetlen. A film fájdalmas pontossággal mutatja meg, mennyire törékeny a szerelem. Sokszor már csak akkor találunk rá az igazira, amikor túl késő. Az Egy nap című filmet talán csak egyetlen dolog tudja felülmúlni, és az az Egy nap sorozat. A sorozat még mélyebbre megy, és sokkal nyersebben mutatja meg a szereplők szívfájdalmait. Ideális Valentin-napi film egy kis melankóliával fűszerezve. 

az egy nap című film
Az Egy nap című romantikus film jelenete.
Forrás: Northfoto

Egy makulátlan elme örök ragyogása

Ez a különös, álomszerű film a fájdalmas emlékek kitörlésének kérdésével játszik. A történet gyengéden, mégis szívszorítóan mutatja meg, hogy a kapcsolataink tökéletlenségei adják a valódi szépségét. A leggyönyörűbb dolog egymást választani újra és újra a fájdalom tudatában is. Tökéletes szerelemes film, ha valami elgondolkodtatóra vágysz. 

egy makulátlan elme örök ragyogása
Egy makulátlan elme örök ragyogása című film jelenete.
Forrás: Northfoto

