Királyi ragyogás: Diana hercegné ikerunokahúgai ellopták a show-t a 68. Bécsi Operabálon

A 68. Bécsi Operabál a hagyomány, a divat és a reprezentáció különleges találkozási pontja, amelyen idén Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer is részt vett. Diana hercegné ikerunokahúgai sokak tekintetét magukra vonzották.
Diana hercegné ikerunokahúgai lenyűgözően festettek a vörös szőnyegen
Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer, Diana hercegné ikerunokahúgai, együtt érkeztek a 68. Bécsi Operabál vörös szőnyegére. Charles Spencer és Victoria Aitken 33 éves ikerlányai boldogan fogadták el a meghívást a jeles társasági eseményre. „A Bécsi Operabál valami igazán különleges számunkra. Egyedülállóan ötvözi a kultúrát, a történelmet és a divatot. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ennek a hagyománynak a részesei lehetünk, és nagyon várjuk, hogy egy felejthetetlen estét tölthessünk Bécsben” − nyilatkozták. Lady Amelia, akit több mint 120 ezer ember követ az Instagramon, kulisszák mögötti videót is megosztott az eseményről, amelyet színtiszta varázslatnak nevezett.
Egy estére bálteremmé alakul az operaház Bécsben
A Bécsi Operabál története 1814-ig nyúlik vissza. Az esemény idejére a Bécsi Állami Operaház előadóterme elegáns bálteremmé alakul, amelyhez a szervezőknek 30 órára van szükségük, míg a bontás további 21 órát vesz igénybe.
A hivatalos esemény előkészületei hetekkel korábban kezdődnek: 144 fiatal, 17 és 24 év közötti pár készül próbákkal az estére, miközben órákat töltenek ruháik véglegesítésével. Az éves rendezvény több mint 5000 résztvevőt vonz, köztük A-listás hírességeket: ott volt például Sharon Stone is.
