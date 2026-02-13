Királyi ragyogás: Diana hercegné ikerunokahúgai ellopták a show-t a 68. Bécsi Operabálon

A 68. Bécsi Operabál a hagyomány, a divat és a reprezentáció különleges találkozási pontja, amelyen idén Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer is részt vett. Diana hercegné ikerunokahúgai sokak tekintetét magukra vonzották.

Diana hercegné ikerunokahúgai, Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer tündököltek a 68. Bécsi Operabálon.

Diana hercegné ikerunokahúgai lenyűgözően festettek a vörös szőnyegen

Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer, Diana hercegné ikerunokahúgai, együtt érkeztek a 68. Bécsi Operabál vörös szőnyegére. Charles Spencer és Victoria Aitken 33 éves ikerlányai boldogan fogadták el a meghívást a jeles társasági eseményre. „A Bécsi Operabál valami igazán különleges számunkra. Egyedülállóan ötvözi a kultúrát, a történelmet és a divatot. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ennek a hagyománynak a részesei lehetünk, és nagyon várjuk, hogy egy felejthetetlen estét tölthessünk Bécsben” − nyilatkozták. Lady Amelia, akit több mint 120 ezer ember követ az Instagramon, kulisszák mögötti videót is megosztott az eseményről, amelyet színtiszta varázslatnak nevezett.

Egy estére bálteremmé alakul az operaház Bécsben

A Bécsi Operabál története 1814-ig nyúlik vissza. Az esemény idejére a Bécsi Állami Operaház előadóterme elegáns bálteremmé alakul, amelyhez a szervezőknek 30 órára van szükségük, míg a bontás további 21 órát vesz igénybe.

A hivatalos esemény előkészületei hetekkel korábban kezdődnek: 144 fiatal, 17 és 24 év közötti pár készül próbákkal az estére, miközben órákat töltenek ruháik véglegesítésével. Az éves rendezvény több mint 5000 résztvevőt vonz, köztük A-listás hírességeket: ott volt például Sharon Stone is.

