Királyi ragyogás: Diana hercegné ikerunokahúgai ellopták a show-t a 68. Bécsi Operabálon

Lady Eliza és Lady Amelia Spencer csak úgy ragyogtak a 68. Bécsi Operabál vörös szőnyegén. Diana hercegné ikerunokahúgai azonnal a figyelem középpontjába kerültek.

A 68. Bécsi Operabál a hagyomány, a divat és a reprezentáció különleges találkozási pontja, amelyen idén Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer is részt vett. Diana hercegné ikerunokahúgai sokak tekintetét magukra vonzották. 

Diana hercegné ikerunokahúgai: Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer a 68. Bécsi Operabálon.
Diana hercegné ikerunokahúgai, Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer tündököltek a 68. Bécsi Operabálon.
Forrás: Getty Images

Diana hercegné ikerunokahúgai lenyűgözően festettek a vörös szőnyegen

Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer, Diana hercegné ikerunokahúgai, együtt érkeztek a 68. Bécsi Operabál vörös szőnyegére.  Charles Spencer és Victoria Aitken 33 éves ikerlányai boldogan fogadták el a meghívást a jeles társasági eseményre. „A Bécsi Operabál valami igazán különleges számunkra. Egyedülállóan ötvözi a kultúrát, a történelmet és a divatot. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ennek a hagyománynak a részesei lehetünk, és nagyon várjuk, hogy egy felejthetetlen estét tölthessünk Bécsben” − nyilatkozták. Lady Amelia, akit több mint 120 ezer ember követ az Instagramon, kulisszák mögötti videót is megosztott az eseményről, amelyet színtiszta varázslatnak nevezett.

Egy estére bálteremmé alakul az operaház Bécsben 

A Bécsi Operabál története 1814-ig nyúlik vissza. Az esemény idejére a Bécsi Állami Operaház előadóterme elegáns bálteremmé alakul, amelyhez a szervezőknek 30 órára van szükségük, míg a bontás további 21 órát vesz igénybe. 

 A hivatalos esemény előkészületei hetekkel korábban kezdődnek: 144 fiatal, 17 és 24 év közötti pár készül próbákkal az estére, miközben órákat töltenek ruháik véglegesítésével. Az éves rendezvény több mint 5000 résztvevőt vonz, köztük A-listás hírességeket: ott volt például Sharon Stone is

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ismerd meg Diana rejtőzködő unokaöccsét: Louis Spencer álnéven bontogatja szárnyait

Charles Spencer, Diana hercegné testvére hét gyerek büszke édesapja. Míg egyesek közülük élvezik a refelktorfényt, mások inkább kerülik. Az utóbbi csoportba tartozik a legidősebb fiú, Louis Spencer, aki színészként bontogatja szárnyait.

Kristen Stewart megdöbbentő vallomása: kísérti őt Diana hercegné szelleme

Ritka őszinteséggel beszélt arról Kristen Stewart, milyen mély nyomot hagyott benne Diana hercegné megformálása. A színésznő azt mondja, a néhai walesi hercegnő emléke azóta is kísérti őt, és vannak helyzetek, amikor úgy érzi, mintha Diana nem akarná elengedni.

Fehér ruhában ünnepelte eljegyzését Diana hercegné unokahúga, Lady Eliza Spencer – Fotó

Diana hercegné unokahúga a nyári lánykérés után most hivatalosan is menyasszonyként lépett a reflektorfénybe, miközben a nagy nap részletei lassan kezdenek kirajzolódni.

 

