Papagáj, fegyverek és aranykoporsó – stewardessek fedték fel a magángépen utazók legextrémebb kéréseit

gazdagság magánrepülő magángép luxus magánrepülőgép
Rideg Léna
2026.02.13.
A privát repülőn való utazás a gazdagok világában egyet jelent a kényelemmel és a státusszal, de a fedélzeten dolgozók elmesélései szerint a valóság ennél sokkal kaotikusabb. A magángépen utazó popsztárok, királyi családtagok és milliomos üzletemberek extravagáns igényei, kérései és váratlan szeszélyei mindennapos kihívást jelentenek a személyzet számára.

A magángéppel utazás sokak szemében a csillogás netovábbja: kényelmes ülések, teljes privát tér és minden igény azonnali kielégítése. Ám a fedélzeten dolgozó légiutas-kísérők meséi alapján a valóság gyakran sokkal kaotikusabb és abszurdabb, mint amit a hírességek Instagram-posztjai sugallnak, a személyzetnek ugyanis szinte napi szinten kell kezelnie furcsa, sokszor teljesen elfogadhatatlan kéréseket, miközben a gazdag vendégeket szolgálja ki.

  • Magángépen utazni nem csak kényelem: a személyzetnek extrém kéréseket kell teljesítenie.
  • Néhány utas teljesen szokatlan viselkedést tanúsít, és van, hogy furcsa dolgok kerülnek a repülőre.
  • Popsztárok és királyi családtagok gyakran várnak személyre szabott szolgáltatást a fedélzeten.
  • Egy-egy járat ára 20 ezer és 1 millió font között mozog, a luxus minden részletére kiterjed.
  • A legnehezebb utasok gyakran azok, akik még soha nem repültek magángépen.
  • A luxus repülés valójában türelmet, gyors helyzetfelismerést és kreativitást követel a személyzettől.

A magángépen utazóknak sokszor extrém igényeik vannak 

Egy névtelen utaskísérő elmesélte, hogy egy gazdag orosz utas repülés közben levetkőzött, miközben ételt és italt követelt. A személyzetnek ügyesen kellett kezelnie a helyzetet, hogy ne sérüljön a hatalmas befolyással rendelkező vendég egója, és persze a repülés is biztonságos maradjon. „Senki sem utazott többször ezzel az utassal, mert elviselhetetlen volt. Csodával határos módon egy hónapig bírtam” – mesélte a stewardess.

Kimberley Benton, szintén magángépes utaskísérő, a CNN-nek elmondta, hogy az utasok személyre szabott élményre számítanak, ami messze túlmutat a földimogyoró kiosztásán. Tapasztalatai szerint popsztárok és királyi családtagok is a fedélzeten gyakran extrém igényeket támasztanak. A személyzet gondoskodik a háziállatokról, a bankettekről és az utóbulikról, hogy minden a tervek szerint alakuljon. 

Mary Kalymnou, aki 13 éve dolgozik a szektorban, arról számolt be, hogy olyan járatokon is utazott, ahol egy elhunyt személy aranyból és drága fából készült koporsója volt a fedélzeten. Emellett fegyverekkel és egzotikus állatokkal is találkozott, például papagájjal.

Mennyibe kerül magángépen utazni?

A magánrepülős utasok költése is elképesztő: 20 ezer és 1 millió font közötti összeget fizetnek egy-egy járatra. Egy névtelen pilóta elmondta, hogy egyik utasa azt kérte, ne nézzen a szemébe és ne beszéljen hozzá, mindent a személyi asszisztensén keresztül intézve. A személyzet tapasztalatai szerint a legnehezebben kezelhető utasok általában azok, akik még soha nem repültek magángépen, és mindenáron le akarják nyűgözni barátaikat vagy a követőiket

Kikkel a legnehezebb utazni?

A legnehezebb helyzeteket általában zenészek és producerek okozzák, akik jogosultságtudatból és pontatlanságból fakadóan fölényesen viselkednek a személyzettel szemben. A fenti történetek jól szemléltetik, hogy a luxus nem csupán kényelem: a fedélzeten dolgozóknak türelmet, kreativitást és gyors helyzetfelismerést kell tanúsítaniuk, hogy minden vendégigény teljesüljön, miközben a repülés biztonságos marad – írja a Mirror magazin.

