Papagáj, fegyverek és aranykoporsó – stewardessek fedték fel a magángépen utazók legextrémebb kéréseit

A magángéppel utazás sokak szemében a csillogás netovábbja: kényelmes ülések, teljes privát tér és minden igény azonnali kielégítése. Ám a fedélzeten dolgozó légiutas-kísérők meséi alapján a valóság gyakran sokkal kaotikusabb és abszurdabb, mint amit a hírességek Instagram-posztjai sugallnak, a személyzetnek ugyanis szinte napi szinten kell kezelnie furcsa, sokszor teljesen elfogadhatatlan kéréseket, miközben a gazdag vendégeket szolgálja ki.

Légutas-kísérők vallottak a magángépen utazók furcsa kéréseikről

Forrás: Digital Vision

A magángépen utazóknak sokszor extrém igényeik vannak

Egy névtelen utaskísérő elmesélte, hogy egy gazdag orosz utas repülés közben levetkőzött, miközben ételt és italt követelt. A személyzetnek ügyesen kellett kezelnie a helyzetet, hogy ne sérüljön a hatalmas befolyással rendelkező vendég egója, és persze a repülés is biztonságos maradjon. „Senki sem utazott többször ezzel az utassal, mert elviselhetetlen volt. Csodával határos módon egy hónapig bírtam” – mesélte a stewardess.

Kimberley Benton, szintén magángépes utaskísérő, a CNN-nek elmondta, hogy az utasok személyre szabott élményre számítanak, ami messze túlmutat a földimogyoró kiosztásán. Tapasztalatai szerint popsztárok és királyi családtagok is a fedélzeten gyakran extrém igényeket támasztanak. A személyzet gondoskodik a háziállatokról, a bankettekről és az utóbulikról, hogy minden a tervek szerint alakuljon.

Mary Kalymnou, aki 13 éve dolgozik a szektorban, arról számolt be, hogy olyan járatokon is utazott, ahol egy elhunyt személy aranyból és drága fából készült koporsója volt a fedélzeten. Emellett fegyverekkel és egzotikus állatokkal is találkozott, például papagájjal.

Mennyibe kerül magángépen utazni?

A magánrepülős utasok költése is elképesztő: 20 ezer és 1 millió font közötti összeget fizetnek egy-egy járatra. Egy névtelen pilóta elmondta, hogy egyik utasa azt kérte, ne nézzen a szemébe és ne beszéljen hozzá, mindent a személyi asszisztensén keresztül intézve. A személyzet tapasztalatai szerint a legnehezebben kezelhető utasok általában azok, akik még soha nem repültek magángépen, és mindenáron le akarják nyűgözni barátaikat vagy a követőiket