Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek Ella, Linda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
PR cikk

Mit viseljünk tavasszal? Útmutató a férfi átmeneti dzsekikhez

reserved.com -
PR cikk trend férfi divat stílus dzseki
PR cikk
2026.02.13.
A tavaszi időjárás kiszámíthatatlan lehet – a reggeli fagyokat déli napsütés váltja fel, a délutáni derült ég pedig váratlanul esőbe fordulhat. Ilyen körülmények között a megfelelően kiválasztott átmeneti dzseki minden tavaszi ruhatár alapdarabjává válik.

Nem csupán a hideg elleni védelemről van szó – a tavaszi dzseki a stílus kifejezésének és egy tudatosan összeállított megjelenés megteremtésének eszköze is. Nézd meg, mely modellek működnek a legjobban a ruhatáradban, és hogyan érdemes viselni őket ahhoz, hogy az időjárás szeszélyeitől függetlenül komfortosan érezd magad. 

A tavasz az az időszak, amikor a változó hőmérséklet, a hirtelen felhősödést felváltó napsütéses órák, valamint a hűvös reggelek átgondolt megközelítést igényelnek a felsőruházat kiválasztásában. Az átmeneti dzseki a férfi ruhatár alapdarabja, amely a funkcionalitást az esztétikummal ötvözve biztosít kényelmet a kiszámíthatatlan időjárási körülmények között.

A casual stílustól az eleganciáig – találd meg a saját megjelenésed

A tavaszi dzseki kiválasztása nem csupán a hideg elleni védelemről szól, hanem mindenekelőtt az egyéni stílus kifejezéséről. A laza, városi megjelenést kedvelő férfiak a Reserved farmerdzsekijei között találhatják meg számításaikat – ez az időtálló klasszikus hosszú utat járt be a munkaruhától a casual stílus ikonjáig. A denim az idő múlásával egyre karakteresebbé válik, a természetes kopások pedig egyedi megjelenést kölcsönöznek minden darabnak.

A sportos elegancia hívei számára ideális választás a férfi bomberdzseki – a jellegzetes passzékkal és rövidebb szabással rendelkező modell. Ez a fazon egyaránt jól működik farmerrel és sneakerrel, valamint chino nadrággal kombinálva, kifinomultabb összeállításokban is.

A formálisabb öltözéket kedvelő férfiak értékelni fogják a férfi kabátokat, különösen a klasszikus, dupla gombos, övvel ellátott ballonkabátot. A Reserved bőrdzsekije pedig azok számára jelent ideális választást, akik időtálló befektetést keresnek – a természetes bőr megfelelő megjelenést biztosít több szezonon keresztül is.

A természetes bőr megfelelő megjelenést biztosít több szezonon keresztül is
Forrás: reserved.com

Az anyaghasználat jelentősége

A tavaszi időjárás olyan anyagokat igényel, amelyek változó körülmények között is megfelelő komfortot nyújtanak. A sűrű szövésű pamut, amelyből a kabátok és az ingdzsekik készülnek, védelmet nyújt a szél és az enyhe eső ellen, miközben megőrzi légáteresztő tulajdonságát. Ideális megoldás a melegebb napokra, amikor csupán egy könnyű védőrétegre van szükség.

A denim rendkívül tartós és ellenálló anyag – a Reserved farmerdzsekijei hosszú éveken át viselhetők anélkül, hogy veszítenének esztétikai értékükből. A természetes bőr nagyobb odafigyelést igényel, azonban a megfelelő impregnálás és nedvesség elleni védelem biztosítja a bőrdzsekik hosszú élettartamát.

A nejlon és más szintetikus anyagok, amelyekből a bomberdzsekik készülnek, könnyűek és gyakran vízlepergető tulajdonsággal rendelkeznek. A férfi steppelt mellények hőszigetelést biztosítanak a törzs területén, miközben szabad mozgást engednek a karoknak – ideális megoldást jelentenek azokra a napokra, amikor a hőmérséklet már túl magas egy teljes dzseki viseléséhez.

Univerzalitás minden részletben

Egy tavaszi dzseki valódi értéke sokoldalúságában mutatkozik meg. Az ingdzseki – más néven overshirt – kiváló példa erre: viselhető begombolva önálló dzsekiként, vagy kigombolva extra rétegként egy póló fölött. Ez a hibrid modell a férfiak kedvence, mivel az ing megjelenését ötvözi egy könnyű dzseki funkcionalitásával.

A színválasztás kulcsfontosságú a ruhatár univerzalitása szempontjából. A klasszikus kék denim szinte mindenhez illik, míg a sötétebb, tengerészkékhez közeli árnyalatok elegánsabb összeállításokhoz is megfelelőek. A bézs, barna vagy fekete kabátok és dzsekik egyaránt jól kombinálhatók formális és smart casual szettekkel.

A Reserved klasszikus színekben – sötétkékben, feketében, khakiban – elérhető bomberdzsekijei biztos választást jelentenek, amelyek könnyen összehangolhatók a ruhatár többi elemével. A fekete vagy barna bőrdzseki pedig időtálló megoldás, amely számtalan stílusban megállja a helyét.

Rétegről rétegre – a tavaszi öltözködés művészete

A tavasz az az évszak, amikor rétegekben kell gondolkodni. Az ingdzseki viselhető póló fölött, laza, casual megjelenést teremtve, amely ideális a melegebb napokra. A hűvösebb reggeleken érdemes steppelt mellényt felvenni a kabát alá, vagy az ingdzseki, illetve a farmerdzseki fölé. A farmerdzseki kiválóan működik a réteges öltözködés részeként – alatta melegebb pulóver vagy kapucnis felső is viselhető, így ideális összeállítást alkot a változékony időjárási körülményekhez. A könnyű nejlonból készült bomberdzseki tökéletes külső réteg, amely nem korlátozza a mozgást.

A trench coat teljes védelmet biztosít, és lehetővé teszi további rétegek viselését alatta – a formális összeállításokban zakóval, lazább szettekben pedig könnyű pulóverrel kombinálva. A Reserved bőrdzsekije önmagában is elegendő réteg, azonban hűvösebb estéken sállal is kiegészíthető.

Inspirálódj tavasszal a Reserved kínálatával!

Az ideális tavaszi férfi dzseki kiválasztása egyéni folyamat, amelynek nemcsak az időjárási körülményeket, hanem mindenekelőtt a személyes stílust és életmódot is figyelembe kell vennie. Egy irodában dolgozó férfi más megoldásokat igényel, mint az, aki terepen végzi munkáját vagy aktív szabadidős tevékenységet részesít előnyben. A Reserved modelljeinek sokszínűsége különböző igényekre ad választ – a klasszikus kabátoktól a sportos bomberdzsekikig, az időtálló farmerdzsekiktől a kifinomult bőrmodellekig. A megfelelően kiválasztott dzseki nemcsak a változékony időjárás elleni védelmet jelenti, hanem olyan ruhadarab is, amely idővel a mindennapok részévé válik, karaktert nyer, és fontos pillanatokban is elkísér.

(x)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu