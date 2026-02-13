Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Meghökkentő videó terjed az interneten: a felvételen Brad Pitt és Tom Cruise egy romos ház tetején verekszik a naplementében. A jelenet pont olyan, mintha egy nagy költségvetésű hollywoodi akciófilm csúcspontja lenne – csakhogy soha nem forgatták le. A képsorokat teljes egészében mesterséges intelligencia készítette.

A felvétel villámgyorsan bejárta a közösségi oldalakat, és nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is megdöbbentette. Több filmes szakember fejezte ki nyíltan aggodalmát amiatt, hogy ezek a technológiai újítások komolyan következményekkel lehetnek a filmiparra. Ha Brad Pitt és Tom Cruise lecserélhető, akkor bárki...

A képen az AI által generált Brad Pitt és Tom Cruise harcol egymással
Az AI által generált Brad Pitt és Tom Cruise bunyója
Forrás: X

Rhett Reese, a Zombieland és a Deadpool-filmek egyik forgatókönyvírója az X-en reagált a látottakra. Egy rövid bejegyzésben úgy fogalmazott: „Utálom kimondani, de nagyon úgy fest, végünk van.” Később részletesebben is kifejtette, hogy komoly veszélyt lát az ilyen fejlesztésekben, mert szerinte rengetegen veszíthetik el a munkájukat, köztük akár ő maga is.

Brad Pitt és Tom Cruise mesterséges intelligencia videója kínai programmal készült

A nagy vitát kiváltó videó a Seedance 2.0 nevű programmal készült. Ez a kínai ByteDance – a TikTok anyavállalata – videógeneráló modellje. A demók alapján a rendszer képes összetett, dinamikus és kifejezetten élethű jeleneteket létrehozni, amelyek minőségben akár az amerikai fejlesztésekkel is versenyre kelhetnek. A felhasználók néhány kulcsszó vagy referenciaképek megadásával gyárthatnak látványos videókat, így olyan jeleneteket is könnyedén elkészíthetnek, mint a Pitt–Cruise-bunyó.

 

A mesterséges intelligencia új távlatokat nyithat a film- és reklámiparban, de a rövidvideós tartalomgyártásban is komoly szereplővé válhat. Ugyanakkor az amerikai filmforgalmazók szövetsége, a Motion Picture Association máris szerzői jogi aggályokat fogalmazott meg.

Charles Rivkin, a szervezet elnöke és vezérigazgatója közleményben bírálta a kínai vállalatot. Azt állította, hogy a Seedance 2.0 rövid idő alatt is jelentős mennyiségben használt fel szerzői jogvédelem alatt álló amerikai alkotásokat. Rivkin szerint a ByteDance figyelmen kívül hagyja az alkotók jogait és azokat a törvényeket, amelyek több millió amerikai munkahely alapját jelentik, ezért felszólította a céget, hogy haladéktalanul hagyjon fel a jogsértő gyakorlattal.

A mesterséges intelligencia térnyerése a filmiparban már korábban is heves vitákat váltott ki. Több ismert alkotó – köztük Tom Hanks és James Cameron – is aggodalmát fejezte ki emiatt. Reese Witherspoon ezzel szemben úgy véli, hogy az AI fontos és hasznos eszköz lehet a filmkészítésben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
