A felvétel villámgyorsan bejárta a közösségi oldalakat, és nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is megdöbbentette. Több filmes szakember fejezte ki nyíltan aggodalmát amiatt, hogy ezek a technológiai újítások komolyan következményekkel lehetnek a filmiparra. Ha Brad Pitt és Tom Cruise lecserélhető, akkor bárki...

Az AI által generált Brad Pitt és Tom Cruise bunyója

Forrás: X

Rhett Reese, a Zombieland és a Deadpool-filmek egyik forgatókönyvírója az X-en reagált a látottakra. Egy rövid bejegyzésben úgy fogalmazott: „Utálom kimondani, de nagyon úgy fest, végünk van.” Később részletesebben is kifejtette, hogy komoly veszélyt lát az ilyen fejlesztésekben, mert szerinte rengetegen veszíthetik el a munkájukat, köztük akár ő maga is.

Brad Pitt és Tom Cruise mesterséges intelligencia videója kínai programmal készült

A nagy vitát kiváltó videó a Seedance 2.0 nevű programmal készült. Ez a kínai ByteDance – a TikTok anyavállalata – videógeneráló modellje. A demók alapján a rendszer képes összetett, dinamikus és kifejezetten élethű jeleneteket létrehozni, amelyek minőségben akár az amerikai fejlesztésekkel is versenyre kelhetnek. A felhasználók néhány kulcsszó vagy referenciaképek megadásával gyárthatnak látványos videókat, így olyan jeleneteket is könnyedén elkészíthetnek, mint a Pitt–Cruise-bunyó.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

A mesterséges intelligencia új távlatokat nyithat a film- és reklámiparban, de a rövidvideós tartalomgyártásban is komoly szereplővé válhat. Ugyanakkor az amerikai filmforgalmazók szövetsége, a Motion Picture Association máris szerzői jogi aggályokat fogalmazott meg.

Charles Rivkin, a szervezet elnöke és vezérigazgatója közleményben bírálta a kínai vállalatot. Azt állította, hogy a Seedance 2.0 rövid idő alatt is jelentős mennyiségben használt fel szerzői jogvédelem alatt álló amerikai alkotásokat. Rivkin szerint a ByteDance figyelmen kívül hagyja az alkotók jogait és azokat a törvényeket, amelyek több millió amerikai munkahely alapját jelentik, ezért felszólította a céget, hogy haladéktalanul hagyjon fel a jogsértő gyakorlattal.

A mesterséges intelligencia térnyerése a filmiparban már korábban is heves vitákat váltott ki. Több ismert alkotó – köztük Tom Hanks és James Cameron – is aggodalmát fejezte ki emiatt. Reese Witherspoon ezzel szemben úgy véli, hogy az AI fontos és hasznos eszköz lehet a filmkészítésben.