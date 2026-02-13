Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.02.13.
Lindsey Vonn számára már nem az a kérdés, hogy visszatérhet-e a sípályára, hanem az, hogy meg tudják-e menteni a lábát. Egy francia ortopéd sebész szerint az amerikai alpesisíző téli olimpián elszenvedett balesete olyan súlyos, hogy akár amputáció is lehet a vége.

Lindsey Vonn, a 41 éves amerikai sílegenda a lesiklás döntőjében bukott hatalmasat. A pálya mellett állók a sikolyát is hallották, amikor egy ugrás után elveszítette az egyensúlyát, és súlyos, többszörös lábtörést szenvedett. A baleset megbénította a téli olimpia közönségét.

Lindsey Vonn a kórházból posztolt
Lindsey Vonn balesete: az alpesisíző elveszítheti a lábát

A lyoni ortopédspecialista, Dr. Bertrand Sonnery-Cottet az RMC Sportnak azt mondta, egyelőre nem lehet tudni, mennyi időt vesz igénybe a felépülés. Hónapokba telhet, mire Lindsey Vonn ismét járni tud. Szerinte most az elsődleges cél az, hogy meg tudják menteni a lábát és stabil állapotba hozzák. Úgy véli, a síeléshez való visszatérésről még korai beszélni, és hangsúlyozta: az ehhez hasonló sérülések egyes esetekben amputációval végződnek. A szakember hozzátette, hogy a következmények még akkor is egész életre szólhatnak, ha a lábat sikerül megmenteni. Lindsey Vonn közösségi oldalán közzétett képei alapján a műtétek ugyan sikeresek voltak, de a bal lábába helyezett külső rögzítő – egy nagy méretű, a csontokat stabilizáló szerkezet – azt jelzi, hogy a törést nem lehetett teljesen helyreállítani. Ez jelenleg ideiglenes megoldás.

Egy másik francia sebész, Nicolas Baudrier a L’Equipe-nek arról beszélt, hogy a fotók alapján több darabra tört a sípcsont. Nem zárható ki az sem, hogy a bőr, az idegek vagy az izmok is károsodtak, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Szerinte egy fiatal sportolónak is egy évre lenne szüksége a teljes felépüléshez egy ilyen sérülés után. 

Sokan már most úgy látják, nem valószínű, hogy Lindsey Vonn valaha a legmagasabb szinten versenyezhet. Az olimpiai döntő előtt néhány nappal ráadásul elszakadt az elülső keresztszalagja is, bár elmondása szerint ennek nem volt köze ahhoz, hogy balesetet szenvedett.

Lindsey Vonn a történtek ellenére nem bánta meg, hogy rajthoz állt a téli olimpián. Azt írta: a rajtkapuban állni és tudni, hogy van esélye a győzelemre, már önmagában felért egy éremmel. A síelés mindig is veszélyes sport volt, és az is marad. Szerinte az életben is kockázatot vállalunk, álmodunk, szeretünk, ugrunk – és néha elesünk. De a legnagyobb kudarc az, ha meg sem próbáljuk.

Lindsey Vonn a 2010-es vancouveri olimpián aranyérmet nyert lesiklásban, és ő lett az első amerikai nő, aki ebben a számban diadalmaskodott. Pályafutása során 45 lesikló és 28 szuperóriás-műlesikló győzelmet aratott, így az alpesi síelés történetének egyik legsikeresebb specialistájaként vonult be a sportág krónikáiba.

