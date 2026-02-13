Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szomorú hír érkezett: meghalt a Skóciában eltűnt Huszti ikrek édesapja

tragédia Huszti Aberdeen Skócia
Life.hu
2026.02.13.
Elhunyt Huszti Miklós, annak az ikerpárnak az édesapja, akik tavaly Skóciában tűntek el, majd holtan találták meg őket. A 63 éves férfi néhány nappal a halála előtt megfázásra panaszkodott, állapota azonban váratlanul súlyosbodott. A Huszti ikrek édesapját február 9-én, álmában érte a halál.

A családtagok elmondása szerint semmi nem utalt arra, hogy komolyabb baj lenne. A Huszti ikrek édesapja hétfőn lefeküdt pihenni, úgy érezte, megfázott, ám reggel már nem ébredt fel.

A képen a Huszti ikrek érettségi tablóképe
A Huszti ikrek Skóciában tűntek el, sokáig keresték őket, ám csak a holttestük került elő
Forrás: SZON/KM

A Huszti ikrek édesapja alig egy évvel azután halt meg, hogy a hatóságok azonosították Eliza és Henrietta holttestét. A 32 éves ikerpárnak 2025. január 7-én veszett nyoma Aberdeenben. Utoljára egy térfigyelő kamera rögzítette őket hajnali 2 óra 12 perckor a Victoria hídon. Január 31-én, néhány órás eltéréssel, a Dee folyó két különböző pontján találták meg holttesteiket. A skóciai rendőrség vizsgálata szerint nem merült fel idegenkezűség, a hivatalos megállapítás alapján a lányok fulladás következtében vesztették életüket.

A Huszti ikrek édesapja úgy hitte, lányait meggyilkolták

Az édesapa azonban soha nem tudott belenyugodni ebbe a verzióba. Úgy vélte, lányai bűncselekmény áldozatai lehettek. Az ügyet egy Skóciában élő volt magyar nyomozó is vizsgálta, ami tovább erősítette benne a kételyeket, ám sok kérdés a mai napig megválaszolatlan maradt.

A Huszti ikrek családjának a hagyatéki eljárás is csak gondokat okozott. A szülőknek 2,8 millió forintot kellett kifizetniük a hamvak hazaszállításáért, az összeget az örökségből vonták le. Bár a Skóciában élő magyar közösség 3,7 millió forintnyi adományt gyűjtött össze, az apa állítása szerint ebből ők nem részesültek, ez pedig családon belüli konfliktushoz vezetett - írja a Borsonline.

Huszti Henrietta és Eliza hamvait áprilisban hozták haza Magyarországra, de a hosszas ügyintézés miatt csak júniusban tudták őket Monoron eltemetni. Édesapjukat a szomszédos Tornyospálcán helyezik végső nyugalomra.

