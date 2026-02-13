Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek

2026.02.13.
David Beckham legidősebb fia komoly lépésre szánta el magát. Brooklyn Beckham és Victoria Peltz családot akarnak alapítani.

Úgy tűnik, hogy Brooklyn Beckham és Nicola Peltz mindent megtesznek azért, hogy bevigyék a kegyelemdöfést David és Victoria Beckhamnek, ugyanis a napokban azzal kürtölték tele a sajtót, hogy késznek érzik magukat arra, hogy szülővé váljanak.

A képen Brooklyn Beckham és Nicola Peltz, mindketten feket zakóban
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz családot akarnak alapítani
Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham apaszerepre készül

Egyelőre azonban nem saját babán gondolkoznak. Úgy vélik, hogy mivel jó anyagi lehetőségeik és kiváltságos helyzetük lehetővé teszi, inkább örökbe fogadnának.

„Szeretnénk örökbe fogadni néhány gyereket, és saját gyerekeket is szeretnénk. Ez lenne az álom” – mondta Nicola Peltz.

De mit gondol erről a Beckham család

