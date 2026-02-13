Szívküldi szettek – Valentin-napi divatinspirációk romantikus estékre

A február nemcsak a szerelmesekről, hanem a stílusos önkifejezésről is szól. A Valentin-napi divat lehet romantikus, vagány vagy éppen elegáns – a lényeg, hogy tükrözze a hangulatunkat. Egy jól megválasztott ruha vagy kiegészítő már önmagában is képes ünnepivé varázsolni a hétköznapi szetteket. Ha inspirációt keresel, mutatjuk, hogyan alakíthatod át a gardróbodat néhány apró trükkel.

Valentin-napi divat: bármit is csinálj február 14-én, tedd stílusosan!

Forrás: Shutterstock

Valentin-napi divat és romantika

Vagány kiegészítők

Ha visszafogottabb a stílusunk, akkor bőven elég egy feliratos póló, valamilyen frappáns szöveggel. Egy menő táska egy extra táska és póló pedig tökéletesen kiegészíti a szettet. De egy alkalomhoz illő finom nyaklánc, mint amit Katalin hercegné viselt, is egyedivé varázsolhatja a megjelenésedet a szerelmesek napján.

Szivecskés öv 1795 Ft, Feliratos póló 2595 Ft, szív alakú táska 10.995 Ft

Forrás: Parfois, Sinsay, Parfois

Barátnős találka

Ki mondta, hogy ez a nap csak a szerelmeseké? Ilyenkor a barátságokat is ünnepeljük, így a közös kávézáshoz vagy mozizáshoz a csajokkal szuper egy pink összeállítás.

Feliratos póló, 4595 Ft, Swarovski charm 29.900 Ft, Mymo szivecskés táska 16995 Ft

Forrás: Reserved, Swarovski, Answear

Kötöttségek nélkül

Akár az irodai megjelenésünket is romantikusabbra hangolhatjuk, amihez nincs szükség másra, csak egy karakteres kardigánra vagy pulóverre vagy egy vagány kiegészítőkre, esetleg egy sejtelmes, szexi fehérneműre, amiről csak mi tudjuk, hogy ott lapul a ruha alatt, és ez adja a nap játékosságát.

Body 19 990 Ft, Kardigán 15 995 Ft, Szív alakú óra 12 995 Ft

Forrás: Intimissimi, Reserved, Parfois

Jöhetnek a bókok!

Vacsorázni készülünk a párunkkal? Mi lehetne tökéletesebb egy tűzpiros, szivecskés ruhánál? Garantáltan tátva marad a kedvesünk szája, ha meglát minket!

Ruha arany szívekkel 11 995 Ft, Szőrmés kabát 12 895 Ft, Száj alakú táska Even&odd, 8990 Ft

Forrás: Zara, Sinsay, Zalando

A Valentin-nap tökéletes alkalom arra, hogy kicsit merészebben nyúljunk a színekhez és mintákhoz. Legyen szó barátnős programról, irodai napról vagy romantikus vacsoráról, a valentin-napi divat minden hangulathoz kínál inspirációt. Egy jól összeállított szett nemcsak a megjelenésünket dobja fel, hanem az önbizalmunkat is – és végül ez az, ami igazán ragyogóvá teszi az összképet.

Ha további, divattal kapcsolatos cikkeket olvasnál, kattints!