Eltűnt a bécsi operabálról Sharon Stone: most végre kiderült, hogy mi történt

Horváth Angéla
2026.02.13.
Sokan találgatták, miért tűnt el rövid időre Sharon Stone a bécsi Operabálról. Olyan hírek terjedtek, hogy az amerikai filmsztár pánikrohamot kapott, ezt azonban később egyértelműen cáfolták.

Sharon Stone nem sokkal érkezése után interjút adott, amelyben vendéglátói szerint annyira elragadta az ünnepi hangulat és a résztvevők eleganciája, hogy végül a közeli Hotel Sacherbe kellett kisérni, mert összeomlásközeli állapotba került. A hivatalos magyarázat azonban az, hogy fel akarta frissíteni a sminkjét és kicsit pihennie kellett. A rövid kitérő után visszatért az operabálba.

Sharon Stone a bécsi operabálon: mindenki azt találgatja, miért viselkedett furcsán

Az ORF-nek adott első interjújában a színésznő egyre érzelmesebbé vált. Először a rendezvényt biztosító rendőrök jóképűségét emelte ki, majd meghatottan beszélt arról, hogy az „elegancia tengerében” érzi magát, és meghatja az az erős kulturális büszkeség, amit tapasztal. Végül könnyek között mondta, mennyire szereti az embereket. 

Bár eleinte arról szóltak a hírek, hogy Sharon Stone-nak pánikrohama volt, a szervezők ezt határozottan cáfolták. A házigazda, Karl Guschlbauer szerint a színésznő a boldogságtól érzékenyül el, meghatottsága az este varázsának szólt. Úgy fogalmazott: teljesen érthető, ha valaki ilyen intenzív élmények után rövid időre visszavonul a szállodába, hogy összeszedje magát, majd újult erővel térjen vissza. A megnyitót követően Sharon Stone ismét megszólalt interjút adott. Az estélyt a gyerekkorában látott filmekhez hasonlította. 

