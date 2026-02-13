Üvöltő szelek-kritika: mestermű vagy irodalmi vandalizmus?

Kevés regényhez illik annyira a „ne nyúlj hozzá, ha nem muszáj” figyelmeztetés, mint az Üvöltő szelekhez (Wuthering Heights), amelyet Emily Bronte 1847-ben írt, és ami gyakorlatilag tankönyvi példája annak, hogyan lehet a szerelmet pusztító, önmarcangoló őrületté emelni. De hogyan állja meg a helyét egy szerelem nélküli világban egy erősen szerelemközpontú sztori?

Margot Robbie és Jacob Elordi az Üvöltő szelek filmben.

Margot Robbie és Jacob Elordi gyönyörűek, a látvány hipnotikus, a lélek már kevésbé.

Az újítás bátor, de néhol olyan, mintha nem adaptáció, hanem irodalmi átnevelés lenne.

Aztán eljött 2026, és megérkezett „Üvöltő szelek” − igen, a macskaköröm itt jelentéssel bír −, Emerald Fennell rendezésében. Igen, az a Fennell, aki az Ígéretes fiatal nővel az Oscarig ment, majd a Saltburnnel bebizonyította, hogy a dekadencia (beteges állapot) és a provokáció nála már-már alapfelszereltség.

És most? Most fogta Brontët, tett köré egy rózsaszín selyemtapétát, ráeresztett egy kis popzenét, és azt mondta: nesze neked modern gótika.

Az első, amit lehetetlen nem észrevenni

A film gyönyörű. A yorkshire-i lápok vérvörös égboltja, a sötét, gótikus belső terek, a már-már barokkosan túldíszített enteriőrök – mind vizuális orgiát kínálnak. Cathy rózsaszín hálószobája sem a véletlen műveként jött létre. A film tele van mindenféle easter egg-gel (rejtett üzenet) ami amúgy nagyban hozzátett ahhoz, hogy ne vegyük elő a telefonunkat.

A smink és a frizura is külön figyelmet kapott

Margot Robbie porcelánarca és finoman dekadens hullámai egyszerre ártatlanok és fenyegetők. A film vizuális világa annyira erős, hogy szinte elnyomja a történetet.

Margot Robbie egyik legikonikusabb frizurája.

És itt kezdődik a probléma.

A nézők két táborra szakadtak (és egyik sem suttog)

A felnőtt Catherine és Heathcliff szerepében Margot Robbie és Jacob Elordi valóban mágnesként vonzzák egymást a vásznon. Kémia? Van. Forróság? Bőven. Mélység? Nos… vitatható. Olyan ez, mint macskának a macskamenta. Nem lehet nem nézni és szeretni, sőt még többet és többet akar az ember, de a valódi hatása lehet, hogy becsapós lesz.