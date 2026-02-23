Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megint nem vonultak együtt a vörös szőnyegen – ezért érkezik Kylie Jenner és Timothée Chalamet külön a díjátadókra

2026.02.23.
Kylie Jenner ismét ott volt Timothée Chalamet mellett a BAFTA-gálán, mégsem sétált végig vele a vörös szőnyegen. A döntés nem véletlen: a pár nagyon tudatosan kezeli a nyilvános szerepléseket, nem akarják, hogy kapcsolatukfelülírja a szakmai sikereiket.

Az idei díjszezonban több rangos eseményen is együtt jelent meg Kylie Jenner és Timothée Chalamet, köztük a Golden Globe-gálán és a Critics’ Choice Awardson is. A londoni BAFTA-díjátadóra is együtt érkeztek, ám Kylie ezúttal sem vonult végig Timothée oldalán a vörös szőnyegen. Timothée Chalamet a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért kapott jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában. 

Kylie Jenner ott volt a BAFTA-gálán, de nem kísérte be Timothée Chalamet a vörös szőnyegen
Később a gálaműsor alatt készültek csak fotók Kylie Jennerről és Timothée Chalamet-ről. Mindketten feketét viseltek: a színész egy egyedi tervezésű Givenchy-öltönyt, míg Kylie testhez simuló ruhát választott, amelynek mellrészét hatalmas strasszok díszítették.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet a vörös szőnyegen: ezért érkeznek külön a díjátadókra

Több oka is lehet annak, hogy Kylie Jenner nem vonul végig párjával a vörös szőnyegen. A feltételezések szerint szándékosan marad háttérben, hogy ne terelje el a figyelmet partnere szakmai sikereiről. Gyakran csak a nézőtéren jelenik meg Chalamet mellett, és a hátsó bejáraton keresztül érkezik a helyszínre. Tavaly egy, a Grazia Dailynek nyilatkozó forrás arról beszélt, hogy a pár igyekszik elválasztani egymástól a munkát és a magánéletet.

A bennfentes szerint tudatos megállapodás köztük az, hogy kapcsolatukat próbálják óvni a nyilvánosság elől, és mindketten igyekeznek megőrizni saját identitásukat. Nem akarják ellopni a figyelmet a másik elől, ez pedig egyre gyakoribb hozzáállás a hollywoodi Z generációs A-listás párok körében. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne vállalnák fel az egymás iránti érzelmeiket. A múlt hónapban, a Critics’ Choice Awards színpadán Timothée nyilvánosan is megköszönte Kylie támogatását. Beszédében így fogalmazott: „Végül csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a három éve tartó kapcsolatunkat. Köszönöm, hogy megteremtetted az alapot. Szeretlek. Nélküled nem tudtam volna megcsinálni. Szívből köszönöm.” 

Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolata 2023 januárjában kezdődött, amikor a párizsi divathéten, Jean Paul Gaultier bemutatóján találkoztak. Az első pletykák áprilisban kaptak szárnyra, miután Kylie autóját Timothée otthonánál látták. Nem sokkal később egy Beyoncé-koncerten már csókolózni látták őket, majd együtt jelentek meg a US Openen is.

Kylie-nak két gyermeke van, Stormi és Aire, akik korábbi partnerétől, Travis Scott-tól születtek. Egy bennfentes szerint a pár már beszélt a közös gyerekről is. A forrás úgy fogalmazott: Timothée száz szeretne apa lenni, Kylie pedig imádja a babákat. Mivel Stormi és Aire már nagyobbak, az üzletasszony állítólag egyre inkább hiányolja a kisbabás időszakot.

