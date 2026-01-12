Kylie Jenner megint elintézte, hogy Timothée Chalamet helyett róla beszéljenek: bemutatott valakinek a Golden Globe-on – Fotó

A 30 éves Timothée Chalamet a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a Golden Globe-ot a legjobb férfi főszereplő kategóriájában. A díjat Jennifer Lopez adta át. Amikor kimondták a nevét, barátnőjéhez, Kylie Jennerhez hajolt egy nagyon gyors csókra, ami igen sutára sikeredett. Ezt pedig az internet népe is észrevette, de ez még nem minden...

Forrás: Getty Image

A kissé suta csókot sokan kínosnak és furcsának nevezték az internetezők. „Kylie nem tudta, hogy Chalamet nyerni fog? Úgy tűnt, teljesen váratlanul érte az a csók” – írta valaki. Más pedig azt javasolta, maradjanak inkább az ölelésnél, ha a csókolózás ennyire nem sikerül. Volt, aki úgy fogalmazott: általában nagyon aranyosnak látja őket, de ez a jelenet most nagyon nem állt össze.

A helyszíni beszámolók szerint a reklámszünetek alatt már jóval oldottabb volt a hangulat köztük: a gála szüneteiben több csókot is váltottak.

Kylie Jenner valakinek bemutatott a Golden Globe-on

A közvetítés később mutatott egy olyan pillanatot is, amit talán nem kellett volna: Kylie Jenner felmutatta mindkét középső ujját és kinyújtotta nyelvét. Hogy kinek szólt ez a "kedves gesztus", nem tudni, de a nézők már gyártják a verziókat: sokak szerint a tolakodó kameráknak üzent. Ez a néhány másodperc elég volt ahhoz, hogy a gála után ne csak Timothée Chalamet díjáról, hanem Kylie Jenner középső ujjáról beszéljenek.

Forrás: Getty Images

