Kylie Jenner megint elintézte, hogy Timothée Chalamet helyett róla beszéljenek: bemutatott valakinek a Golden Globe-on – Fotó

A Golden Globe-gála óta egyetlen jelenet foglalkoztatja a nagyérdeműt: kinek mutatott be Timothée Chalamet barátnője? Kylie Jenner kinyújtott nyelvvel mutatta fel középső ujjait.

A 30 éves Timothée  Chalamet a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a Golden Globe-ot a legjobb férfi főszereplő kategóriájában. A díjat Jennifer Lopez adta át. Amikor kimondták a nevét, barátnőjéhez, Kylie Jennerhez hajolt egy nagyon gyors csókra, ami igen sutára sikeredett. Ezt pedig az internet népe is észrevette, de ez még nem minden...

Timothée Chalamet és Kylie Jenner csókja igen sutára sikeredett
Timothée Chalamet és Kylie Jenner csókja igen sutára sikeredett
Kylie Jenner és Timothée Chalamet csókja nem tetszett a közönségnek

A kissé suta csókot sokan kínosnak és furcsának nevezték az internetezők. „Kylie nem tudta, hogy Chalamet nyerni fog? Úgy tűnt, teljesen váratlanul érte az a csók” – írta valaki. Más pedig azt javasolta, maradjanak inkább az ölelésnél, ha a csókolózás ennyire nem sikerül. Volt, aki úgy fogalmazott: általában nagyon aranyosnak látja őket, de ez a jelenet most nagyon nem állt össze.

@parismatch #timotheechalamet #kyliejenner #goldenglobes #martysupreme #onregardequoi #filmtok ♬ son original - Paris Match

A helyszíni beszámolók szerint a reklámszünetek alatt már jóval oldottabb volt a hangulat köztük: a gála szüneteiben több csókot is váltottak. 

@gala.fr Timothée Chalamet kisses Kylie Jenner at the Golden Globes #kyliejenner #timotheechalamet #goldenglobes #onregardequoi #whattowatch ♬ What It Is - Solo Version - Doechii

Kylie Jenner valakinek bemutatott a Golden Globe-on

A közvetítés később mutatott egy olyan pillanatot is, amit talán nem kellett volna: Kylie Jenner felmutatta mindkét középső ujját és kinyújtotta nyelvét. Hogy kinek szólt ez a "kedves gesztus", nem tudni, de a nézők már gyártják a verziókat: sokak szerint a tolakodó kameráknak üzent. Ez a néhány másodperc elég volt ahhoz, hogy a gála után ne csak Timothée Chalamet díjáról, hanem Kylie Jenner középső ujjáról beszéljenek. 

(EDITOR'S NOTE: Image contains profanity.) Odessa A'zion, Kylie Jenner, Timothée Chalamet at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Kylie Jenner valakinek vagy valakiknek bemutatott a Golden Globe-on
