Hat évvel ezelőtt halt meg Kobe Bryant és lánya, Gianna: a legenda most is milliókat kaszál

Hat évvel a tragikus helikopter-baleset után, amelyben Kobe Bryant és lánya, Gianna életét vesztette, a kosárlabda-ikon öröksége tovább növekszik. A Mamba & Mambacita Sports Foundation nonprofit szervezet pénzügyi beszámolója szerint a szervezet vagyona elképesztő mértékben gyarapodott, és ma már közel 50 millió dollárt ér. A jótékonysági alapítvány célja, hogy a sportolás és a kosárlabda révén támogassa a fiatalokat a veszélyeztetett közösségekben, miközben Kobe és Gianna öröksége tovább él.
Hat évvel ezelőtt hunyt el Kobe Bryant és lánya, Gianna
2020. január 26-án a világ megrendült a tragikus hír hallatán: Kobe Bryant, a Los Angeles Lakers legendás kosárlabdázója és 13 éves lánya, Gianna helikopter-balesetben életüket vesztették Calabasas közelében, Kaliforniában. A sportvilág ikonjának és fiatal sporttehetségnek halála örökre nyomot hagyott a rajongókban és az NBA közösségében.
Azóta Kobe Bryant és Gianna emléke nemcsak a pályán, hanem a jótékonyságban is tovább él. A legendás játékos és felesége, Vanessa Bryant közösen alapított Mamba & Mambacita Sports Foundation nonprofit szervezet azóta folyamatosan virágzik, és hat évvel a tragédia után elképesztő pénzügyi sikereket könyvelhetett el.
Kobe Bryant és lánya öröksége tovább él
Az alapítvány legfrissebb éves beszámolója alapján a szervezet vagyona elérte a 49 099 362 dollárt, ami jelentős növekedés az alapításkor kevesebb mint 60 000 dollárról. Az alapítvány fő célja, hogy országszerte fiú- és lányklubokat támogasson sportfelszerelésekkel és kosárlabdapályák építésével a veszélyeztetett környékeken, így Kobe és Gianna öröksége a fiatal sportolók mindennapjaiban is jelen van.
A vagyonnövekedés nagy része a tőzsdei befektetésekből származik. A 49,1 millió dolláros összegből 46,8 millió dollár részvényekben és kötvényekben van lekötve, ami az alapítvány teljes vagyonának 95 százaléka.
Ez 9,4 millió dolláros növekedést jelent az előző évi 37,4 millió dollárhoz képest.
A szervezet 5 749 399 dollár bevételt könyvelt el főként osztalékokból, kamatokból és tőzsdei ügyletekből, miközben 23 603 906 dollár értékben vásároltak értékpapírokat 21 230 608 dollárért, ami 2 373 298 dollár nettó nyereséget jelentett. Ezen felül további 1 240 424 dollár folyt be osztalékokból és kamatokból – írja a Radar Online. Ugyanakkor a beszámoló szerint az alapítványnál vizsgálat indult az alacsony támogatási kifizetések miatt, a szervezet költségeinek felhasználását is áttekintik.
Kobe Bryant és Gianna halála óta a Mamba & Mambacita Sports Foundation a sportolók és fiatal tehetségek támogatásának élharcosa lett, és pénzügyi sikerei azt mutatják, hogy a Black Mamba öröksége a halála után is egyre növekszik. A hatalmas vagyon lehetőséget teremt arra, hogy az alapítvány országszerte tovább bővítse programjait, és a veszélyeztetett környékeken élő fiatalok életébe hosszú távon is pozitív változást hozzon.
