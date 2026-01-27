Hat évvel ezelőtt halt meg Kobe Bryant és lánya, Gianna: a legenda most is milliókat kaszál

Hat évvel a tragikus helikopter-baleset után, amelyben Kobe Bryant és lánya, Gianna életét vesztette, a kosárlabda-ikon öröksége tovább növekszik. A Mamba & Mambacita Sports Foundation nonprofit szervezet pénzügyi beszámolója szerint a szervezet vagyona elképesztő mértékben gyarapodott, és ma már közel 50 millió dollárt ér. A jótékonysági alapítvány célja, hogy a sportolás és a kosárlabda révén támogassa a fiatalokat a veszélyeztetett közösségekben, miközben Kobe és Gianna öröksége tovább él.

Kobe Bryant és lánya, Gianna Bryant öröksége tovább él.

Rengeteg pénzt termel a Bryant család alapítványa Kobe Bryant és lánya, Gianna 2020. január 26-án haltak meg tragikus helikopter-balesetben Kaliforniában.

A Mamba & Mambacita Sports Foundation hat év alatt közel 50 millió dollárra növelte vagyonát.

A szervezet főként részvényekből, kötvényekből, osztalékokból és kamatokból származó bevételekből gazdagodott.

Az alapítvány célja a fiatalok támogatása sportfelszereléssel és kosárlabdapályák építésével veszélyeztetett közösségekben.

A legfrissebb beszámoló szerint 5,7 millió dollár bevételt könyveltek el, és több mint 2,3 millió dollár nettó nyereséget realizáltak értékpapírokon.

Kobe és Gianna öröksége így a haláluk után is tovább él, és az alapítvány lehetőséget kap a programok országos bővítésére.

Hat évvel ezelőtt hunyt el Kobe Bryant és lánya, Gianna

2020. január 26-án a világ megrendült a tragikus hír hallatán: Kobe Bryant, a Los Angeles Lakers legendás kosárlabdázója és 13 éves lánya, Gianna helikopter-balesetben életüket vesztették Calabasas közelében, Kaliforniában. A sportvilág ikonjának és fiatal sporttehetségnek halála örökre nyomot hagyott a rajongókban és az NBA közösségében.

Azóta Kobe Bryant és Gianna emléke nemcsak a pályán, hanem a jótékonyságban is tovább él. A legendás játékos és felesége, Vanessa Bryant közösen alapított Mamba & Mambacita Sports Foundation nonprofit szervezet azóta folyamatosan virágzik, és hat évvel a tragédia után elképesztő pénzügyi sikereket könyvelhetett el.

Kobe Bryant és lánya öröksége tovább él

Az alapítvány legfrissebb éves beszámolója alapján a szervezet vagyona elérte a 49 099 362 dollárt, ami jelentős növekedés az alapításkor kevesebb mint 60 000 dollárról. Az alapítvány fő célja, hogy országszerte fiú- és lányklubokat támogasson sportfelszerelésekkel és kosárlabdapályák építésével a veszélyeztetett környékeken, így Kobe és Gianna öröksége a fiatal sportolók mindennapjaiban is jelen van.