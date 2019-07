A legtöbb férfinak kifejezetten jót tesz a kor. A korral jön az érettség, a sárm, és sok esetben a stílus is. Ezek a férfimodellek is ezt bizonyítják!

Philippe Dumas - 63 éves

Philippe Dumas 60 évesen kezdett el szakállat növeszteni, ez pedig megváltoztatta az életét, hiszen a Párizsban élő francia férfi ennek köszönhetően lett divatmodell. „Csak viccből döntöttem úgy, hogy szakállat növesztek, és azt hittem, katasztrofális lesz, de végül mindenkinek tetszett, ráadásul annyiszor mondták, hogy jól néz ki, hogy rájöttem, talán modellkednem kellene" – mondta Dumas, aki tényleg megpróbálta, és óriási sikere lett. A 63 éves férfi eredetileg egyébként jogot végzett, de helyette inkább a film- és reklámiparban helyezkedett el, innen pedig a modellkedés lett a következő állomás.

Aiden Brady - 53 éves

Az eredetileg Aiden Shaw névre keresztelt férfi 2011 óta modellkedik. Ebben az időben éppen angoltanárként dolgozott Barcelonában, miután már jó néhány területen kipróbálta magát. Mielőtt felfedezték modellként, a művészetkedvelő Aiden dolgozott íróként és zenészként is.

Mi a titkuk? Ők a legstílusosabb nők 75 és 100 között Bizony, 75 és 100 között is van élet, ráadásul nem is akármilyen. Ha a jó egészség megadatik, ebben a korban is lehet szárnyalni, kibontakozni, stílusosnak lenni, és ünnepelni az életet. Bizony, 75 és 100 között is van élet, ráadásul nem is akármilyen. Ha a jó egészség megadatik, ebben a korban is lehet szárnyalni, kibontakozni, stílusosnak lenni, és ünnepelni az életet. Íme 6 nő, akik éppen így tesznek!

Garrett Swan - 50 éves

Különböző televíziós show-k műsorvezetőjeként vált ismertté a jóképű férfi, aki manapság rengeteg projekten dolgozik. A televíziózást ugyan a háta mögött hagyta, modellként még most is rengeteg felkérést kap, közben pedig egy New York-i cég igazgatója.

Eric Rutherford - 52 éves

Korábban színészként dolgozott, többek között a Pasik és csajok és a Könnyű préda című filmekben játszott egy-egy kisebb szerepet. Később modellé avanzsált, és ebben találta meg igazán önmagát. Eric nagy gondot fordít az egészséges életmódra, sokat edz, és egészségesen étkezik. Mottója szerint kedvességgel és figyelmességgel mindennél többre viheti az ember az életben.

Chuando Tan - 53 éves

Közel nagypapakorú, mégis dögös huszonévesnek néz ki Chuando Tan, a fotóssá előlépett modell. A szingapúri férfi valójában 53 éves, amit joggal tartanak követői hihetetlennek: nemcsak elképesztően jó teste van, de az arca is fiatalos. Sehol egy ránc vagy ősz hajszál.

Günther Krabbenhöft - 74 éves

A stílusról nemcsak 50, de 70 felett sem kell lemondani. Ezt bizonyítja Günther Kabbenhöft, akit néhány évvel ezelőtt egy német divatblogger fedezett fel. Miután a róla készült fotókat megosztotta a közösségi médiában, Günther igazi sztár lett, és ma már saját Instagram-oldala is van, amit imádnak a követői. Günther saját bevallása szerint mindig is így öltözködött, de korábban nem gondolta, hogy ez bárki számára is érdekes lehet.