Ha valaki jól tud bánni vele, a smink csakis a hasznára válhat: általa kiemelhetjük a legelőnyösebb, és elrejthetjük a kevésbé előnyös vonásainkat. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a smink inkább árt, és ha jót akarsz magadnak, illetve szeretnéd, ha évek múlva is szép, üde lenne az arcbőröd, érdemes ezekkel tisztában lenni.

Napozás

Sminkben kifeküdni napozni egyáltalán nem jó ötlet. Ha nyáron hódítani szeretnél a strandon, smink helyett valami mást találj ki. A Nap sugarai ugyanis szinte beleégetik a sminket az arcba, amitől nagyon csúnya lesz a bőrünk. De nemcsak a klasszikus napozásnál áll a tiltás, hanem például a szoláriumnál is. A szoliban a meleg levegő miatt kitágulnak a pórusok, és a bennük ragadt festék miatt pattanásossá válik a bőr, nem beszélve arról, hogy milyen foltokat okoz az arcodon, ha sminkben fekszel be a szoláriumba.

Szaunázás

A szaunázás, különösen ősszel és télen, szuper program. Immunerősítő, méregtelenítő, bőrszépítő hatása van. Utóbbi azonban egyáltalán nem tud érvényesülni, ha sminkben vagy. A szaunázás hatására a verejtékezéstől beindul a méregtelenítési folyamat, miközben a bőr pórusai is kitisztulnak. Az elhalt hámréteg eltávolítása pedig arra ösztönzi a bőrt, hogy felgyorsuljon a megújulása: ez az alapja a bőr regenerálódásának. A pórusokban maradt smink azonban gátolja a folyamatot, sőt, ahogy a szoláriumnál is, a meleg hatására kitágult pórusokba beleragad a festék, ami pattanásokhoz vezet.

Alvás

A bőrünknek is nagy szüksége van a pihenésre, így a legfárasztóbb nap vagy a legzúzósabb buli után sem teheted meg, hogy sminkkel dőlsz be az ágyba. Ellenkező esetben ébredés után máris látni fogod, hogy milyen öregnek tűnik az arcod, ha pedig rendszeresen alszol így, ténylegesen sokat fog öregedni a bőröd. Az erős sminktől a bőr nem tud lélegezni, de például a szempillák is letöredezhetnek, ha fent hagyod a spirált éjszakára. Ennél már csak az rosszabb, ha reggel erre még rásminkelsz.

Sportolás

Ha az Instagramon lépten-nyomon azt látod, hogy a legmenőbb csajok sminkben edzenek, te akkor se tedd ezt. Egyébként valószínűleg ők sem így sportolnak, éppen csak a kamerának pózolnak a valódi edzés előtt. Legalábbis ha jót akarnak maguknak, az izzasztó testmozgás előtt ők is eltávolítják a sminket. Az izzadságtól ugyanis megint csak kitágulnak a pórusok, az alapozót, púdert és pirosítót magába szívja a bőröd, eltömíti a pórusokat, amitől egykettőre kialakulnak a pattanások, illetve a mitesszerek.