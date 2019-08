Korábban összeszedtünk az elmúlt évek legbotrányosabb VMA szereléseit, most pedig megmutatjuk az idei év legextrémebb szettjeit. Tegnap este adták át New Jersey-ben az MTV zenei díjakat, és ugyan sok világsztárt hiányoltunk az eseményről, izgalmas ruhákból így sem volt hiány.

Furcsa módon idén nem nagyon tudtunk kedvenc outfitet választani a gáláról, talán azért sem, mert kedvenc világsztárjaink ezúttal nem voltak jelen a díjátadón. Extrém ruhák azért így is bőven akadtak, legyen szó mély dekoltázsról, vagy éppen jelmezszerű darabokról. Ketten még Britney Spears 2001-es híres kígyós feléépését is megidézték. Azt hinné az ember, hogy azóta változott annyit a világ, hogy élő állatot ne használjunk kiegészítőként, de Tana Mongeau és H.E.R. is rácáfolt erre.

