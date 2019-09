Az őszi vörös szőnyeges szezon a velencei filmfesztivállal indult, és azóta is megállás nélkül dübörög, hiszen a torontói filmfesztivál és a New York-i divathét is rengeteg eseménnyel szolgál.

Jennifer Lopez, a díva

A torontói filmfesztivál egyik legizgalmasabb jelensége kétség kívül Jennifer Lopez volt, aki a Hustlers című film főszereplőjeként jelent meg a vörös szőnyegen. Nem kifejezetten szerettük ezt a kissé talán túlbonyolított kreációt, de az biztos, hogy ilyen mesterien senki más nem tudná viselni, mint JLo.

Nicole Kidman két arca

Nicole Kidman is ott volt Torontóban, mégpedig a The Goldfinch film premierjén, illetve a premier előtti beszélgetésen, amire egy nadrágos összeállítást választott. Ritkán van, hogy nem szoknyát visel a vörös szőnyegen, de már értjük is, hogy miért: egyszerűen nem áll jól neki, és mintha ő maga is kényelmetlenül érezné magát benne.

Néhány nappal később már New Yorkban a Michael Kors divatbemutatón jelent meg egészen más arcát mutatva. Szó szerint, ugyanis nemcsak az öltözéke volt mérföldekkel jobb, sőt mi több, káprázatos, hanem az arca is szebb volt, sokkal kevésbé plasztikrémes és felpuffadt.

Rihanna fehérnemű show-ja

A divathét egyik leglátványosabb divatbemutatója, ahogy tavaly, idén is a Savage X Fenty show volt. Rihanna legújabb fehérneműkollekciójának bemutatójára sokan stílusosan fehérneműben érkeztek. A legbevállalósabb Vanessa Hudgens és Bella Hadid volt.

Ugyanezen a bemutatón a legnagyobb kedvencünk Ashley Graham volt, aki kismamasága alatt most volt talán a legszebb. Ez a ruha telitalálat volt, elegáns és dögös egyben. A legnagyobb égést Paris Hilton hozta, aki pont úgy nézett ki, mint aki egykoron a legkeresettebb és leghíresebb celeblány volt, azonban mára lejárt az ideje. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a ruha honnan pottyant alá, de csúnya, ráadásul olcsó hatású volt.

Vajúdó, plus size és androgün modellekkel mutatta be új kollekcióját Rihanna 2018 őszén Rihanna divatbemutatója zárta a New York-i divathetet. Az énekesnő korábban is közreműködött más brandekkel, ekkor azonban saját fehérneműmárkájának kollekcióját mutatta be. Az első Savage x Fenty show egészen rendhagyó lett.

Sophie Turner kontra Robert Pattinson

Sophie Turner Louis Vuitton kreációja Robert Pattinson rövidnadrágos öltönyét juttatta eszünkbe. Ahogy akkor azt sem, ezt se igazán szerettük. Teljesen elvonta a figyelmet a színésznő bájos arcáról, amihez a kabát és a fekete-pink kontrasztja egyébként kifejezetten passzolt.