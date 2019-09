A 96 éves Alice olyan nagy divatcégeknek dolgozik, mint a Gucci, habár soha nem álmodott ilyen karrierről. Elárulta, mégis hogyan lett belőle modell.

Az 1923-ban született Alice soha nem álmodott arról, hogy egyszer olyan nagy divatházak arca lesz, mint a Gucci, vagy a Valentino, de 96 évesen mégis ezeknek a kultikus cégeknek dolgozik. Ő az egyik legkeresettebb idős modell, és ha ránézünk, egyből meg is értjük az okát. Különleges megjelenése a titok nyitja, nem beszélve arról, hogy akár évtizedeket is letagadhatna korából.

Öltözködni mindig is szeretett, de a modellkedés soha nem fordult meg a fejében. Ezt a karriert unokájának köszönheti, aki elküldte fotóit egy hirdetésre, melyben 65 évesnél idősebb modelleket kerestek. Ez mindössze 3 évvel ezelőtt volt, tehát Alice 93 évesen kezdett új karrierbe. „Eleinte nem tudtam, hogyan kell modellkedni, a menedzser nagyon sokat segített, és a sminkes lányok is." – mondta Alice, aki mostanra már belejött a pózolásba. Azt is elárulta, hogy jó alakját a genetikájának köszönheti - írja az Odditycentral.