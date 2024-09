Tűz, vér, halott ember: megdöbbentő, mit jelentenek valójában az álmaink

Zuhanás: lelki egyensúlyunk vagy akár egy fontosabb életeseményben, például egy kapcsolatban lévő egyensúly kibillenését jelképezi. Persze függ a zuhanás körülményeitől is, de jelenti azt is, hogy egy emberi viszonyban megváltozik valami.

Menekülés: általában ennek is több és bonyolult jelentése van. De mindenképp a saját félelmeinktől való menekülést is jelenti, amikor valaki például fél egy bizonyos dolognak az irányításától. Érdemes önvizsgálatot tartani, hogy rájöjjünk, mi is az, amitől valójában tartunk. Ha képesek vagyunk felismerni és szembenézni a félelmeinkkel, akkor a helyzetet a javunkra is tudjuk fordítani. Így lesz a negatív álomból pozitív valóság.

Fog: ennek is több jelentése van, de a legtöbb formája sajnos negatív. Ha egy rossz, beteg fog hullik ki, akkor mindenképp szerencsés kimenetelű dolgot jelöl az életben. Ha egy fényes fog esik ki, az gazdagságot és jólétet szimbolizál. Amennyiben egy egészséges darab esik ki, közelgő halálesetet jelent az illető családjában vagy közvetlen környezetében. Amikor minden fog kihullik egy álomban, érdemes résen lenni, mert valamilyen gonoszság leselkedik rá vagy komoly veszélyre hívja fel a figyelmet. A veszélyt úgy is lehet érteni, hogy valakire komoly átkot szeretnének tenni, ami az illető életére is veszélyes lehet.

Pók: a legtöbben akkor sem kedvelik a pókokat, amikor ébren vannak, éppen ezért úgy vélik, hogy ez az álomban is csak negatívumot hozhat. Pedig épp ellenkezőleg! Pókkal álmodni nagyon szerencsés dolgot jelent akár a mindennapokban, akár a szerelemben.

Tűz: nemcsak a valóságban félelmetes, hanem akkor is, ha egy álomban éljük át, hogy tűz vesz körül minket. De valójában ez az életben nagyon szerencsés fordulatot jelent, főleg, ha valaki az üzleti területen éppen nagy tervek előtt áll. Mindenképp egy vidám időszakot jelent az életben.

Vér: sokan a vér látványától is undorodnak még éber állapotban is. De a valóságban az energiaszintet, erőnlétet jelent, pontosabban azt mutatja meg, hogy a céljainkhoz is megkapjuk a kellő energialöketet.

Fulladás: nem kellemes élmény egy ilyen jellegű álomból felébredni, hiszen akár még ébredés után is rossz, kimerítő érzés lehet úrrá rajtunk. Ám a mindennapokban ez szerencsés, mivel a párkapcsolatot, házasságot szimbolizálja, ami hosszú távon is boldog lesz.

Halott ember: elég hátborzongató jelenség, és álom közben még megrázóbb is lehet az élmény. De csak az álomban, mert a földi létben szintén házasságot jelenthet, akárcsak a fulladás. Ám érdemes átgondolni bővebben: ha rokonnal vagy ismerős személlyel kapcsolatos a halál, akkor el kell gondolkoznunk, hogy megfelelő-e a kapcsolatunk az illetővel, ha pedig egy idegen személlyel, akkor pedig azt vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami nem megfelelő a mi életünkben, mit nem teszünk jól. Ha ez megvan, akkor ezt a dolgot végleg le kell zárnunk vagy megoldanunk.