Misztikus telihold november 15-én: 3 csillagjegynek hatalmas meglepetést hoz

A november 15-én beteljesedő telihold a Bika, a Vízöntő és a Skorpió számára nagy meglepetéseket tartogat. A telihold az érzelmekre és az életben bekövetkező változásokra is nagy hatással van, és jó, ha tudjuk, hogy ezek a változások most lehetőséget adnak a régi elengedésére és az új befogadására is. Nem egyértelműen konfliktusmentes időszak ez és némi belső feszültséggel is együtt járhat, de számtalan pozitív hatása is megfigyelhető lesz.

Néhány csillagjegy szülötteinek meglepetéseket hoz a telihold

1. Bika

Kedves Bika, egy nem várt találkozást hoz neked a telihold! Ehhez persze az kell, hogy kimozdulj otthonról, de egy váratlan telefonhívás, vagy üzenet is érkezhet most számodra. Fontos, hogy ha olyan személlyel történik a váratlan találkozás, aki régen sebet ejtett a lelkeden, akkor semmiképp se adj számára lehetőséget, hogy ismét a közeledbe férkőzzön. Most az a fontos, hogy vigyázz magadra és a lelki egészségedre, nem éri meg kockáztatni. Nem ez a megfelelő alkalom arra, hogy tisztázd az illetővel a múltbéli sebeket; a telihold ugyan meghozza a szükséges változásokat, de ezek kizárólag belső változások – és csak önmagadról szólnak.

Hangolódj a természetre, meditálj, írj naplót és gondold át, hogy az életed mely területén van szükség a megbocsátásra.

2. Vízöntő

Kedves Vízöntő, ebben az időszakban végre megtanulod, hogy meg kell húznod a saját határaidat és néha bizony önmagadat kell előtérbe helyezned! A telihold olyan meglepetéseket tartogat számodra, amelyek komoly felismerések formájában nyilvánulnak meg a személyiségeddel kapcsolatban. A legnagyobb ajándék az lesz, hogy végre megtapasztalhatod azt, hogy milyen érzés szeretni magadat. Engedd el a konfliktusokat, nem érnek annyit, hogy kockára tedd miattuk a lelki nyugalmadat. Ha ez sikerül, akkor végre meglépheted magadban azt, amire már régóta vágysz és szabad lehetsz.

Ne feledd: a szabadságért neked is tenned kell. Ha azon kapod magad, hogy értelmetlen dolgokon húzod fel magad, állj meg egy pillanatra, vegyél egy nagy levegőt és gondolkodj el azon, hogy megéri-e.

3. Skorpió