Heti szerelmi horoszkóp 2025. 06. 23 – 29.: A Bika ézékenyebb lesz a szokásosnál, az Oroszlán jobb, ha visszafogja magát

Ha nyár, akkor szabadság és napfény, ha napfény, akkor szerelem, romantika, hosszas séták, andalgások. Persze, ez nem azt jelenti, hogy mindig minden tökéletes, konfliktusok a legboldogabb párkapcsolatokban is akadnak. Ha kíváncsi vagy, neked mit tartogat a szerelem a jövő hétre, olvasd el a 26. heti szerelmi horoszkópodat

Heti szerelmi horoszkóp

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp 2025. 06. 23 – 29.

Kos

A Rák jegyében járó Nap, majd szerdán a Rák újhold arra jó, hogy az otthonotokkal foglalkozzatok. Most a közös ritmus és a közös hang megtalálása a kulcs. Azért lesznek kihívást hozó fényszögek, szóval őrizd meg a türelmed is.

Bika

Hétfőtől minden a kommunikáción áll, vagy bukik. Érzékenyebb vagy a szokásosnál, ezért fontos a nyílt és békés kommunikáció. Ne ugorj minden apróság miatt!

Ikrek

A keddi Nap-Jupiter és a szerdai újhold is jó híreket jelez. Ugyanakkor a pénzügyekre most nagyon kell figyelned, és egyeztetned kell róla a pároddal is. Gondold át, mire költesz, és kiben bízol meg igazán.

Rák

A Nap már a te jegyedben jár. A figyelem most rád irányul, csak tudd kezelni! A népszerűség jó dolog, de ne hagyd, hogy féltékenységet szüljön a másikban.

Oroszlán

Visszafogottságra lesz szükséged, ami nem könnyű, de most csak ez működik. Ha most nyugodt maradsz, sokkal többet nyersz, mint gondolnád. Ellenkező esetben parttalan vitákba bonyolódsz a pároddal.

Szűz

A barátaid fontosak – ne hanyagold őket, még egy párkapcsolat miatt sem! Ha valaki ezt nem érti meg, az nem biztos, hogy hosszú távra neked való. Ezt nagyon fontold meg ismerkedéskor...

Mérleg

Most nagy változások vannak a munkában, ami kimeríthet, de ettől még ne hanyagold el a másikat. Egy kis figyelem, néhány kedves gesztus most nagyon sokat számít.

Skorpió

Érdemes a jövőre koncentrálni – a társaddal viszont oszd meg a terveidet! Egyrészt szuper tanácsokat adhat,másrészt meg is sértődik, ha kihagyod a tervezésből. Mások előtt viszont jól teszed, ha titkolózol!

Nyilas

Bizalmi tesz a pénzügyek megosztása. Jobb, ha azt most átadod a másiknak. Ő most valahogy szerencsésebben nyúl a pénzhez, de a nyereség közös lesz.