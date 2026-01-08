Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hódít a bagett-táska, és odáig vagyunk érte! Ideje neked is beszerezned egyet! – Termékekkel, árakkal

Getty Images - Christian Vierig
divat francia táska bagett
Baranyi Hanna
2026.01.08.
A táska nemcsak tárolóeszköz, hanem az elegancia egyik fő kelléke is! Viszont nem mindegy, hogy milyen táskát választasz a szettedhez. Kövesd a legújabb trendet, és szerezz be egy bagett-táskát te is! Garantáltan nem bánod meg!

Jól hallottad: bagett-táska! Ez a fazon a legújabb trend! Légy sikkes, mint egy francia, és öltöztesd magad a legmenőbb táskákkal!

a párizsi divat új koronája: a bagett-táska
A francia divat éke lett az új táskaforma, a bagett-táska.
Forrás: Getty Images Europe

A táskák új királynője: a bagett-táska

  • A táska egy olyan alapkiegészítő, amely az egész szetted hangulatát meg tudja változtatni.
  • Általában kényelmi szempontból választunk magunknak táskát, viszont a bagett-táskák esetében ez aligha lesz fontos tényező.
  • Ennél a kiegészítőnél a minimalizmus felülírja a praktikusságot.
  • Elhoztuk az 5 legdivatosabb bagett-táskát, amellyel igazán csajos és merész lehetsz.

A táska mint kiegészítő

Egy divatos táska még a legunalmasabb téli szettet is fel tudja dobni. Legyen az sima, leopárdmintás, vagy metálos hatású: a divatguruk mind imádni fogják! A táska ugyanis amellett, hogy felettébb hasznos eszköz, még az elegáns megjelenés alapköveként is szolgál. Csak dobj fel a válladra egy szexi táskát, és ezzel meg is koronázod az outfited!

A francia bagett-táska varázsa, avagy miért kell neked is azonnal beszerezned egyet

Táskaválasztásnál sokszor az elsődleges szempontunk, hogy nagy és kényelmes legyen, vagyis elférjen benne minden, és szabad kezekkel tudjunk járni. 

A bagett-táska ennek pont az ellenkezője: kicsi és szorosan a kar alatt kell hordani, akárcsak a kulináris névadóját. Szabad kezek? Felejtsd el! De pont ez a varázsa teszi ellenállhatatlanná az új táskaformát!

 

a legdivatosabb bagett-táskák
Answear.LAB bőr táska 29 990 Ft / Bagmori BAGUETTE BAG - Kézitáska - mink 26 465 Ft / Bőr válltáska 16 995 Ft /  Baguette táska 7 995 Ft / Szegecselt válltáska 7 995 Ft
Forrás: answear. / MANGO / ZARA / RESERVED / zalando

Hiába a praktikumhiány, ez a kompromisszumok nélküli elegancia új játékra hívja fel a nőiességet. Mintha azt mondaná: „Nem fér el? Akkor nincs is helye itt!”. Minimalista, sikkes, és elképesztően csajos, legyen az csatos, szegecses, vagy bőrből készült!

