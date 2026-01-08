Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök

Farkasordító hideg lesz az éjjel: ebben az országrészben -20 fok alá süllyed a hőmérséklet

előrejelzés hideg havazás
2026.01.08.
Az ország nagy részén ma is a szél és a hófúvás okozhat komoly gondot: az északnyugati, északi szél több helyen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Északkelet felé haladva időnként 50–60 km/órás lökések is előfordulhatnak, ami különösen veszélyessé teheti a közlekedést a friss hóval borított utakon.

A Köpönyeg előrejelzése szerint ma napközben az élénk szél hatására nagy területen alakulhatnak ki hótorlaszok. Kiemelten a délelőtti és délutáni órákban, a Dunántúl keleti felén, a középső országrészben és északkeleten számíthatunk a legerősebb széllökésekre. Napnyugta környékén fokozatosan gyengül a légmozgás. A Dunántúli-középhegység, a Budai-hegység és a Mecsek térségében napközben tartósan erősebb hófúvásra kell készülni, estére azonban ezeken a vidékeken is gyengül a szél. Éjjel pedig ideér a farkasordító hideg.

Csütörtökön napközben húfúvások nehezítik a közelekdést, éjjel pedig jön az extrém hideg
Forrás: AFP

Az extrém hideg mellett ónos esővel is számolni kell

Péntekre virradóra az ország keleti felén nagy területen valószínű –15 fok körüli, illetve annál alacsonyabb hőmérséklet, az ország középső, észak–déli sávjában pedig –20 fok alatti értékek sem kizártak. A tartós, több órán át tartó csapadékzónákban számottevő ónos eső eshet, így bizonyos térségekben akár a legmagasabb, piros riasztás kiadására is sor kerülhet.

A keleti és északkeleti országrészben is szakadozik, majd csökken a felhőzet, ott is kiderül az ég, és az utolsó hószállingózások is elállnak. Ezzel egy időben nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, amely reggelig nagyjából a Duna vonaláig terjeszkedik. Az északnyugati, nyugati szél lecsendesedik, majd fokozatosan délies irányba fordul. Péntek éjjel is még nagyon hideg lesz, legtöbb helyen –18 és –13 fok közötti minimumokra kell készülni, a fagyzugos völgyekben pedig ismét –20 fok alá csúszhat a hőmérséklet, míg a felhősebb Nyugat-Dunántúlon ennél enyhébb időjárás valószínű.

