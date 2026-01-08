Ha ilyen színű volt a körmöd, ki is végezhettek: íme, a körömlakkozás színpompás története

Régen még nem volt géllakk, sem műköröm, ám a körömlakkozás évezredekkel korábban is hozzájárult az önkifejezéshez. Az őseink még másmilyen anyagokat használtak − például hennát vagy méhviaszt −, de a körmök festése már akkor is a szépségápolás része volt. Ha érdekel, hogyan változtak a körömfestési szokások, akkor tarts velünk egy kis időutazásra!

Körömlakkok a történelem során.

Forrás: Instagram

A körömlakkozás története

Manapság a körömlakkipar egy több milliárd dolláros üzletág, ami a közösségi média és reklámipar hatásának köszönhetően egyre csak terjeszkedik, hiszen az emberek imádnak a szépségápolással foglalkozni. Mára már könnyedén elkészíthet bárki egy csinos dizájnt akár otthon is az oktatóvideók segítségével, de a szalonokban is lenyűgöző 3D technikájú, mindenféle köves, selyemporos, strasszos, lyukacsos fazonból választhatunk, követve a legújabb körömtrendeket. Ám régen még egészen más módokon szépítgették a kezeiket a nők, nézzük is hogyan!

Ókor

A körömfestés hagyománya igen régre nyúlik vissza, ugyanis már Kr. e. 5000-ben festették az ujjaikat a nők az ókori Indiában. Ekkor a mehndi, vagyis a hennafestés volt a „divat”, amivel az ujjaik hegyét színezték be a nők. 3200 körül, a babilóniai harcosok korában megjelentek az első körömfestők, akik szénnel pingálták a körmeiket. Egyes források szerint a színek a társadalmi osztályt jelezték: a fekete köröm magasabb rangú személyen jelent meg, a zöldet pedig az alacsonyabb társadalmi rétegbe tartozók viselhették.

Kr. e. 3000-ben az ősi kínaiak is a megkülönböztetésre használták a más-más árnyalatú festéket. Ők méhviasszal, tojásfehérjével és gumiarábikummal kenték a körmeiket.

Egyes dinasztiák alatt, ha valaki élénkpirosat mert viselni − amit csak a hatalmon lévőknek lehetett − akkor még halálbüntetést is kaphatott érte.

Az ókori Egyiptomban is különösen odafigyeltek a szépségápolásra, melynek leghíresebb képviselője Kleopátra volt. A szépségikonként emlegetett fáraónő is kedvelte a körömfestést, ő hennával festette az egész kézfejét. Kedvelt színe a téglavörös volt.