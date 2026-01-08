Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök

Ha ilyen színű volt a körmöd, ki is végezhettek: íme, a körömlakkozás színpompás története

Körömszalon 1955-ben.
ullstein bild - Sjöberg Bildbyrå
szépségápolás
Kővári F. Luca
2026.01.08.
A szépség iránti vágy egyidős az emberiséggel – elég csak a festett körmökre gondolni. A körömlakkozás nemcsak a modern korban népszerű, hanem évezredekre visszanyúló önkifejezési forma. Nézd meg, hogyan alakult milliárdos iparrá a körömfestés.

Régen még nem volt géllakk, sem műköröm, ám a körömlakkozás évezredekkel korábban is hozzájárult az önkifejezéshez. Az őseink még másmilyen anyagokat használtak − például hennát vagy méhviaszt −, de a körmök festése már akkor is a szépségápolás része volt. Ha érdekel, hogyan változtak a körömfestési szokások, akkor tarts velünk egy kis időutazásra!

Körömlakkok a történelem során.
Körömlakkok a történelem során.
Forrás:  Instagram

A körömlakkozás története

Manapság a körömlakkipar egy több milliárd dolláros üzletág, ami a közösségi média és reklámipar hatásának köszönhetően egyre csak terjeszkedik, hiszen az emberek imádnak a szépségápolással foglalkozni. Mára már könnyedén elkészíthet bárki egy csinos dizájnt akár otthon is az oktatóvideók segítségével, de a szalonokban is lenyűgöző 3D technikájú, mindenféle köves, selyemporos, strasszos, lyukacsos fazonból választhatunk, követve a legújabb körömtrendeket. Ám régen még egészen más módokon szépítgették a kezeiket a nők, nézzük is hogyan!

Ókor

A körömfestés hagyománya igen régre nyúlik vissza, ugyanis már Kr. e. 5000-ben festették az ujjaikat a nők az ókori Indiában. Ekkor a mehndi, vagyis a hennafestés volt a „divat”, amivel az ujjaik hegyét színezték be a nők.  3200 körül, a babilóniai harcosok korában megjelentek az első körömfestők, akik szénnel pingálták a körmeiket. Egyes források szerint a színek a társadalmi osztályt jelezték: a fekete köröm magasabb rangú személyen jelent meg, a zöldet pedig az alacsonyabb társadalmi rétegbe tartozók viselhették. 

Kr. e. 3000-ben az ősi kínaiak is a megkülönböztetésre használták a más-más árnyalatú festéket. Ők méhviasszal, tojásfehérjével és gumiarábikummal kenték a körmeiket.

Egyes dinasztiák alatt, ha valaki élénkpirosat mert viselni − amit csak a hatalmon lévőknek lehetett − akkor még halálbüntetést is kaphatott érte.

Az ókori Egyiptomban is különösen odafigyeltek a szépségápolásra, melynek leghíresebb képviselője Kleopátra volt. A szépségikonként emlegetett fáraónő is kedvelte a körömfestést, ő hennával festette az egész kézfejét. Kedvelt színe a téglavörös volt.

Első körömszalon

Ugorjunk pár ezer évet a történelemben arra a pontra, amikor megnyílt az első körömszalon. Franciaországnak sokat köszönhetünk, ami a a szépségipart illeti, így van ezzel a körömszalonnal is. Mary E. Cobb Franciaországban tanulta ki, hogyan festheti ki a nők körmét, majd megszerzett tudásával meghódította az Egyesült Államokat. Ekkor még illatos olajokkal színezték be a körmöket, amit utána fényesre políroztak. 

Az első szalont 1878-ben nyitotta meg Amerikában, melynek neve Mrs. Pray's Manicure volt.

Mary olyannyira szenvedélyes körömfestő volt, hogy később saját termékeket is alkotott, amihez otthoni manikűrútmutatót gyártatott a nők részére. Leghíresebb tette pedig az volt, hogy feltalálta a máig használt körömreszelőt. Az első, kezdetleges otthoni „manikűrkészlet” körömfehérítőt tartalmazott a körmök fehérítésére, emellett polírozóeszköz és rózsapomádé volt benne, amit a körmök színezésére használtak.

Az újítások kora

A 20. század is tele volt újításokkal és meglepő szépségápolási termékekkel. 1911-ben kezdték el árulni a körömágypuhítókat.

1925-re már széles körben is elterjedt a körömlakk, amelyeket a fényesre polírozott autók motorházteteje inspirált.

Műkörmök megjelenése

A műkörmök története is igen érdekes: 1957-ben Frederick Slack fogorvos a munkája során letörte a körmét, majd alufóliával és fogászati akrillal megjavított. Ekkor döbbent rá, hogy mekkora üzlet van a műkörmök készítésében és azonnal szabadalmaztatták az ötletet a testvéreivel. Így jöttek létre az akril körmök. Az akkor kevésbé népszerű géllakkokra sem kellett sokat várni, az 1980-as években jelentek meg. 

A körmöket lenvászonból és selyemből építették akkoriban. Ezek sokkal higiénikusabb és egészségesebb megoldások voltak, mint az akril.

A francia manikűr feltalálója 

A francia manikűrt egy Jeff Pink nevű amerikai sminkmesternek köszönhetjük, aki 1975-ben azért fejlesztette ki ezt a technikát, mert a filmforgatások során olyan köröm kellett, ami minden jelenethez passzol. Így találta ki a francia manikűrt megoldásnak: egyszerű, stílusos és megy minden ruhához. A dizájn máig népszerű maradt.

Ikonikus árnyalatok

Ha már történelmi áttekintést készítünk, akkor nem maradhatnak el a leghíresebb körömszínek, amiket az egész világon csodáltak az emberek a filmsztárok, királyi családtagok és hírességek kezein. Essie Weingarten az 1980-as években álmodta meg az első körömlakk-kollekcióját, majd hamar elképesztő sikereket ért el, hiszen a hírességek beálltak a márka mögé támogatónak. 

2011-ben Kate Middleton az esküvőjén az Essie körömlakk visszafogott Ballet Slippers árnyalatát viselte, amivel még inkább az egekbe lőtt a márka népszerűsége. 

Szintén világhírű árnyalat a Chanel Rouge Noir (Vamp), amit Uma Thurman az 1994-ben bemutatott Ponyvaregény című filmben viselt. A szín azonnal kultikusság vált és azóta is az egyik legkeresettebb terméke a Chanelnek.
