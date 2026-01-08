A sípálya lett az új kifutó: ezeket a síszetteket akarja most mindenki

A síszezon eljövetele nemcsak a síelést jelenti: snowboardozz vagy vegyél részt más téli sportban, de mindezeket csak úgy érdemes tenni, ha közben stílusos is vagy, ezért szedtük össze a legmenőbb női síszetteket.

Ezeket a síszettek érdemes beszerezned a síszezonra.

Forrás: Shutterstock

A síszezon legjobb része, avagy mit kezdjünk a hóban

Ilyen már nagyon rég volt: téli meseországgá változott az ország! Ha pedig lehullt egy jó nagy adag hó, akkor az utcai divatban is érdemes elővenni a fagytól óvó kesztyűket vagy a legdivatosabb bojtos sapkákat. Viszont, ha már ilyen szép havas tájaink vannak, akkor miért is hagynád ki a legoldmoneybb sportot, a síelést?

Szedd elő a cuccaidat a szekrényedből, és öltözz te is snow bunnynak! A síelés Magyarországon is divat, hiszen rengeteg, gyönyörű sípályáink vannak. Ideje felfedezned őket!

Divat a síelésben: a legmenőbb női síszettek

A legdivatosabb síruházatot manapság már nemcsak sportüzletekben, hanem fast fashion és high fashion üzletekben is meg lehet találni.

Eisbär · Eden Lux Crystal női sapka Crystal Stones 29.990 FT / Síszemüveg 29.995 Ft / Water-resistant fitted stretch SKI jumpsuit 85.995 Ft / WEDZE Női síaláöltözet nadrág, thermo 5.490 Ft

Forrás: INTERSPORT / DECATHLON / H&M / OYSHO

Természetesen a legfontosabb jellemzője ezeknek a szetteknek, hogy megóvjon a hidegtől és az esetleges sérülésektől, viszont manapság már a síruházat a divat új területévé vált – hiszen mi a sípálya, ha nem egy havas kifutó?

A sport rajongói pedig alig várják, hogy megmutassák a személyes, havas stílusukat.

Moon Boot hócipő MB ICON PEARLY 84.990 Ft / POC síszemüveg Vitrea 94.990 Ft / POLARTEC® VÍZÁLLÓ SÍ KESZTYŰK 16.995 Ft / Vízlepergető síoverál 54.995 Ft

Forrás: ANSWEAR / H&M / ZARA

Az idei szezonban a letisztult, ám látványos darabok hódítanak. Legyen szó fehér, pasztellrózsaszín vagy fekete színről, az egyszerű, de nagyszerű stílusukkal hangsúlyozhatod ki leginkább az eleganciád. Az egyszerű alapszetthez válassz extrémebb kiegészítőket: oversized síszemüveket, kirívó színű kesztyűt, vagy márkás sapkát, és máris kész a síszetted. Azért ne felejts el aláöltözni, hiszen a rétegzés kulcsfontosságú a sport űzése közben.

Icepeak · Payette XF női síkabát 79 990 FT / Wool Snowflake Pom-Pom Beanie 45 823 FT / Rossignol síszemüveg 49 990 FT / Roxy GORE-TEX LUNALITE BIB - Sínadrág - true black 179 990 FT

Forrás: zalando / INTERSPORT / answear / RALPH LAUREN

Légy dögös a síszezonban Ez az időszak nemcsak a sportolásról, hanem az önkifejezésről is szól. Megérdemled, hogy még a hóban is magabiztosan állj (vagy jelen esetben csússz). Válaszd tehát a kényelmet, a minőséget és a stílust!

