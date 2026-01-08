Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök

Matt Damon csont és bőr: középiskolás kora óta nem volt ilyen sovány – Fotó

Szabados Dániel
2026.01.08.
Christopher Nolan új filmjében, amely Homérosz Odüsszeiáját dolgozza fel, Matt Damon szinte felismerhetetlen. A színész a szerep kedvéért drasztikusan lefogyott, újra olyan formában volt, mint középiskolás korában.

A 2026-ban érkező nagyszabású mozi főszerepét kapta meg Matt Damon, ő alakítja Odüsszeuszt. Egy podcastben arról beszélt, hogy Christopher Nolan határozottan jelezte: elvárás, hogy ne klasszikus izomkolosszus legyen, hanem szikár, mégis erős főhős. 

Matt Damon lefogyott az Odüsszeia című film kedvéért
Matt Damon lefogyott az Odüsszeia című film kedvéért
Forrás: Instagram

Izmos, de vékony: ezt kérte a rendező Matt Damontól

„Chris azt mondta, legyen rajtam izom, de közben legyek nagyon vékony” mesélte a színész. Hozzátette, korábban általában 85 és 90 kiló között mozgott a súlya, most viszont az egész forgatást nagyjából 73 kilósan csinálta végig. „Középiskolás korom óta nem voltam ennyire vékony. Rengeteget edzettem, és egy elképesztően szigorú diétát tartottam, hogy ezt elérjem” – idézte fel.

Matt Damon elmondta, a felkészülés alatt teljesen száműzte a glutént az életéből, és azóta is tartja magát ehhez. „Leszámoltam a gluténnal. Mindenből a gluténmentes verziót keresem. Találtam magamnak gluténmentes sört is” – mondta nevetve a színész, aki a saját egészséges és közérzete miatt is ragaszkodik az új életmódhoz.

