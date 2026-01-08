Hiányzik a pizza? Ezzel az olasz kimchivel megidézheted az imádott ízeket és még fogyaszt is

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szereted a pizzát, de a kalóriáktól inkább elfutnál? Akkor az olívás kimchi az új kedvenced lesz!

Oké, valljuk be, imádjuk a pizzát. Na, de ki nem imádja? A ropogós tészta, a szaftos paradicsomszósz, a sajt, ami minden falatnál kicsit meghajol a gravitációnak… de a kalóriák! Á, ne is beszéljünk róluk. Most viszont van egy mentőöv azoknak, akik imádják az ízeket, de nem akarnak egy egész pizzériát a derekukon viselni. Bemutatjuk az olívás kimchit – a pizza és a koreai fermentált csoda találkozását, ami nemcsak finom, de kifejezetten támogatja a fogyást is.

Íme az olasz kimchi titka

  • Egy olasz–koreai fúzió, ami új szintre emeli a pizza-élményt, de kalóriák nélkül
  • Az „olívás kimchi” könnyen elkészíthető, tele van ízzel és egészséges összetevőkkel
  • Egy kis kísérletező kedv, és máris fogyaszthatod a pizza ízét anélkül, hogy bűntudatod lenne

Képzeld el, ahogy a sós, zöld olívák kissé kesernyésen üdvözlik a csípős gochugarut, a fokhagymát és a halszószt (igen, az anchovy fish sauce a titkos fegyver). A szezámmagok ropogása és a szezámolaj finom, diós aromája pedig mintha azt súgná a füledbe: „Igen, még ez is lehet egészséges.” Ez az olívás kimchi nem a hagyományos kimchi unalmas verziója – itt a pizza ízvilágát idézzük meg, és közben az életmódodnak sem ártunk. 

De előtte nézzük meg, milyen hatása van a kimchinek. Ez a koreai fermentált étel tele van probiotikummal és természetes vitaminokkal, amik hozzájárulnak megfelelő emésztéshez. Sőt, elvileg még a másnaposságon is segíthet.

Olívás Kimchi Pizza Style

Hozzávalók:

  • 170 g kimagozott zöld olívabogyó
  • 1 evőkanál pirított szezámmag

Olívás Kimchi Szósz (fűszerezéshez):

  • 1,5 evőkanál gochugaru (koreai csilipor)
  •  0,7 evőkanál cukor
  • 1 evőkanál anchovy fish sauce
  • 1 evőkanál aprított fokhagyma
  • 1 evőkanál szezámolaj

Elkészítés:

1. Kezdjük az olívákkal: vágd fel őket apróra, majd tedd egy közepes tálba. Szórd rá a pirított szezámmagot, hogy minden falat kapjon egy kis ropogást.
2. Készítsd el a szószt: egy kis tálban keverd össze a gochugarut, cukrot, anchovy fish sauce-t, fokhagymát és szezámolajat. Az illatok már most jelezni fogják, hogy ez nem egy átlagos köret lesz.
3. Öntsd a szószt az olívákra, és alaposan keverd össze. Hagyhatod állni 10-15 percet, hogy az ízek igazán összeérjenek – ha kibírod, mert az illatok már most megőrjítenek!
4. Tálalás: egy kis friss salátával vagy akár magában is remek, de ha igazán pizza-élményt szeretnél, kanalazd meleg, vékony, teljes kiőrlésű pitára. Voila! Pizza-íz, bűntudat nélkül.

Ez a recept pont azt a fajta élményt adja, amit a hagyományos pizza, csak 1000x egészségesebb verzióban. A csípős, sós, savanykás és diós ízek harmonikus tánca garantáltan felébreszti az ízlelőbimbóidat, miközben nem kell azon aggódnod, hogy a nadrágod szorosabb lesz.

@blonde_kimchi

3-minute healthy banchan: Olive Kimchi recipe🫒 *Ingredients: - 170g Pitted green olives - 1 tbsp Toasted sesame seeds *Olive Kimchi Sauce (Seasoning): - 1.5 tbsp Gochugaru - 0.7 tbsp Sugar - 1 tbsp Anchovy fish sauce - 1 tbsp Minced garlic - 1 tbsp Sesame oil

♬ original sound - BlondeKimchi 블론드김치

