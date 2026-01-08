Hiányzik a pizza? Ezzel az olasz kimchivel megidézheted az imádott ízeket és még fogyaszt is

Oké, valljuk be, imádjuk a pizzát. Na, de ki nem imádja? A ropogós tészta, a szaftos paradicsomszósz, a sajt, ami minden falatnál kicsit meghajol a gravitációnak… de a kalóriák! Á, ne is beszéljünk róluk. Most viszont van egy mentőöv azoknak, akik imádják az ízeket, de nem akarnak egy egész pizzériát a derekukon viselni. Bemutatjuk az olívás kimchit – a pizza és a koreai fermentált csoda találkozását, ami nemcsak finom, de kifejezetten támogatja a fogyást is.

Ezzel az olasz kimchivel bűntudat nélkül élvezheted a pizza ízeit.

Forrás: Shutterstock

Íme az olasz kimchi titka Egy olasz–koreai fúzió, ami új szintre emeli a pizza-élményt, de kalóriák nélkül

Az „olívás kimchi” könnyen elkészíthető, tele van ízzel és egészséges összetevőkkel

Egy kis kísérletező kedv, és máris fogyaszthatod a pizza ízét anélkül, hogy bűntudatod lenne

Képzeld el, ahogy a sós, zöld olívák kissé kesernyésen üdvözlik a csípős gochugarut, a fokhagymát és a halszószt (igen, az anchovy fish sauce a titkos fegyver). A szezámmagok ropogása és a szezámolaj finom, diós aromája pedig mintha azt súgná a füledbe: „Igen, még ez is lehet egészséges.” Ez az olívás kimchi nem a hagyományos kimchi unalmas verziója – itt a pizza ízvilágát idézzük meg, és közben az életmódodnak sem ártunk.

De előtte nézzük meg, milyen hatása van a kimchinek. Ez a koreai fermentált étel tele van probiotikummal és természetes vitaminokkal, amik hozzájárulnak megfelelő emésztéshez. Sőt, elvileg még a másnaposságon is segíthet.

Olívás Kimchi Pizza Style

Hozzávalók:

170 g kimagozott zöld olívabogyó

1 evőkanál pirított szezámmag

Olívás Kimchi Szósz (fűszerezéshez):

1,5 evőkanál gochugaru (koreai csilipor)

0,7 evőkanál cukor

1 evőkanál anchovy fish sauce

1 evőkanál aprított fokhagyma

1 evőkanál szezámolaj

Elkészítés:

1. Kezdjük az olívákkal: vágd fel őket apróra, majd tedd egy közepes tálba. Szórd rá a pirított szezámmagot, hogy minden falat kapjon egy kis ropogást.

2. Készítsd el a szószt: egy kis tálban keverd össze a gochugarut, cukrot, anchovy fish sauce-t, fokhagymát és szezámolajat. Az illatok már most jelezni fogják, hogy ez nem egy átlagos köret lesz.

3. Öntsd a szószt az olívákra, és alaposan keverd össze. Hagyhatod állni 10-15 percet, hogy az ízek igazán összeérjenek – ha kibírod, mert az illatok már most megőrjítenek!

4. Tálalás: egy kis friss salátával vagy akár magában is remek, de ha igazán pizza-élményt szeretnél, kanalazd meleg, vékony, teljes kiőrlésű pitára. Voila! Pizza-íz, bűntudat nélkül.