Viszlát hámlás! A legjobb szemöldökápoló szérumok télre, amiket Nefertiti királyné is irigyelne

A szemöldök keretezi az arcot, ezért különösen fontos, hogy időt szentelj az ápolására, és itt most nem elsősorban a szemöldök szedésére vagy laminálására gondolunk. Meglehetősen lehangoló látványt nyújt, ha a szépen formált szemöldököd apró pelyhekben hámlik − a jó hír, hogy prémium szemöldökápoló szérumok és olajok rendszeres használatával könnyedén felveheted ezzel a harcot. A végén garantáltan te kerülsz ki győztesként.

Szemöldökápoló szérumok fontossága télen

Hogyan érdemes ápolni télen a szemöldököt?

Melyek a legjobb szemöldökápoló szérumok és olajok?

Erősíthetők-e a szemöldök szálai a termékek rendszeres használatával?

Milyen szemöldökápoló szérumok és olajok a leghatékonyabbak?

Noha Miley Cyrus és Jenna Ortega óta tudjuk, hogy a szőkített és a zéró szemöldök is lehet vonzó, a szemöldök – különösen télen – akkor a legszebb, ha hidratált, sűrű, szálai pedig erősek. Ha sűrűbb, fényesebb és egészségesebb szemöldökre vágysz, válassz olyan olajokat, amelyek egyszerre táplálják és hidratálják a szőrszálakat. A téli ápolási rutin megkezdése előtt szánj időt az alkoholmentes szemöldök-tisztításra.

Ezt követően bevetheted nagymamáink csodafegyverét, a ricinusolajat akár magában, vagy géles, olajos szérum formájában. Ha valami külölegesebbre és illatosabbra vágysz, próbáld ki szemöldökápolóképpen az avokádó-, a kókusz-, az argán- vagy makadámiaolajat.

Gyorsan beszívódnak, rendszeres használatukkal megszüntethető a szemöldök hámlása (tetovált szemöldök után mindenképpen várj legalább másfél hónapot!), és javulhat a szőrszálak minősége.

Az aloe vera és a maszkok áldásos hatása a szemöldökre

Az aloe vera, ez az érzékeny növény, illetve annak kivonata ápolja a szemöldök alatti bőrt, gátat szab a viszketésnek és a hámlásnak. Nyugtat és olyan enzimeket tartalmaz, amelyek serkenthetik a szőrszálak növekedését. Szerencsére a szépség istennője – bárki legyen is az – megteremtette a vitaminokban gazdag, tápláló, hámlás elleni hidratáló arc- és szemöldökmaszkot is, így neked már csak rá kell találnod a legszimpatikusabb, téli verzióra a linkre kattintva.