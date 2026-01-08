Michael Schumacher felesége elárulta: mit mondott neki férje a tragédia előtt

A Forma–1 hétszeres világbajnoka 2013 decemberében, a franciaországi Méribel síparadicsomban szenvedett súlyos koponyasérülést: elesett síelés közben, és sziklába ütötte a fejét. Michael Schumacher hónapokig feküdt kómában, 2014 júniusáig tartották mesterséges altatásban, és azóta sem tért vissza a nyilvánosság elé. A több mint tíz éve történt baleset alapjaiban változtatta meg a Schumacher család életét.

Michael Schumacher és felesége, Corinna

Forrás: Getty Images Europe

Corinna Schumacher a 2021-ben bemutatott, Schumacher című Netflix-dokumentumfilmben idézte fel, hogy férje azon a napon majdnem más programot választott: „Kicsivel azelőtt, hogy Méribelben megtörtént a baj, azt mondta nekem: »A hó nem optimális. Repülhetnénk inkább Dubaiba, és ott ejtőernyőzhetnénk.«”

A feleség arról is beszélt, hogyan próbálta feldolgozni a történteket:

„Soha nem okoltam Istent azért, ami történt. Csak nem volt szerencséje, olyan peches volt, amilyen csak lehet az ember az életben. Szörnyű, amikor azt kérdezzük: »Miért történik ez Michaellel vagy velünk?« De másokkal is történik hasonló. Természetesen minden nap hiányzik Michael. De nem csak én hiányolom őt. A gyerekek, a család, az apja, mindenki” – tette hozzá.

Michael Schumacher nem beszél, csak a szemével kommunikál

Michael Schumacher december 3-án ünnepli 57. születésnapját, ám az egykori világbajnok a nyilvánosság számára gyakorlatilag láthatatlanná vált. Corinna szigorúan óvja a magánéletüket, nagyon kevés látogatót enged csak be, és következetesen elzárkózik attól, hogy bármit eláruljon férje egészségi állapotáról. Néhány, a családhoz közel álló ismerős viszont arról számolt be, hogy Schumacher nem beszél, csak a szemével kommunikál. A család Spanyolországba költözött, Corinna pedig kórházat rendezett be a házukban.

Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, Michael Schumacher jelen volt lánya, Gina-Maria esküvőjén: a fiatal nő 2024 szeptemberében ment férjhez Iain Bethkéhez a család mallorcai luxusvillájában. A hírek szerint a vendégektől a szertartás előtt elvették a telefonokat, hogy semmilyen információ vagy felvétel ne szivároghasson ki az F1-es legenda állapotáról.