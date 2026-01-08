Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
forma-1

Michael Schumacher felesége elárulta: mit mondott neki férje a tragédia előtt

forma-1 síbaleset Michael Schumacher
Life.hu
2026.01.08.
Corinna Schumacher először tett említést arról a rövid párbeszédről, amelyakár meg is akadályozhatta volna a tragikus síbalesetet. Michael Schumachernek pechje volt.

A Forma–1 hétszeres világbajnoka 2013 decemberében, a franciaországi Méribel síparadicsomban szenvedett súlyos koponyasérülést: elesett síelés közben, és sziklába ütötte a fejét. Michael Schumacher hónapokig feküdt kómában, 2014 júniusáig tartották mesterséges altatásban, és azóta sem tért vissza a nyilvánosság elé. A több mint tíz éve történt baleset alapjaiban változtatta meg a Schumacher család életét.

Michael Schumacher és felesége, Corinna
Michael Schumacher és felesége, Corinna
Forrás: Getty Images Europe

Corinna Schumacher a 2021-ben bemutatott, Schumacher című Netflix-dokumentumfilmben idézte fel, hogy férje azon a napon majdnem más programot választott: „Kicsivel azelőtt, hogy Méribelben megtörtént a baj, azt mondta nekem: »A hó nem optimális. Repülhetnénk inkább Dubaiba, és ott ejtőernyőzhetnénk.«”

A feleség arról is beszélt, hogyan próbálta feldolgozni a történteket:
„Soha nem okoltam Istent azért, ami történt. Csak nem volt szerencséje, olyan peches volt, amilyen csak lehet az ember az életben. Szörnyű, amikor azt kérdezzük: »Miért történik ez Michaellel vagy velünk?« De másokkal is történik hasonló. Természetesen minden nap hiányzik Michael. De nem csak én hiányolom őt. A gyerekek, a család, az apja, mindenki” – tette hozzá.

Michael Schumacher nem beszél, csak a szemével kommunikál

Michael Schumacher december 3-án ünnepli 57. születésnapját, ám az egykori világbajnok a nyilvánosság számára gyakorlatilag láthatatlanná vált. Corinna szigorúan óvja a magánéletüket, nagyon kevés látogatót enged csak be, és következetesen elzárkózik attól, hogy bármit eláruljon férje egészségi állapotáról. Néhány, a családhoz közel álló ismerős viszont arról számolt be, hogy Schumacher nem beszél, csak a szemével kommunikál. A család Spanyolországba költözött, Corinna pedig kórházat rendezett be a házukban.

Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, Michael Schumacher jelen volt lánya, Gina-Maria esküvőjén: a fiatal nő 2024 szeptemberében ment férjhez Iain Bethkéhez a család mallorcai luxusvillájában. A hírek szerint a vendégektől a szertartás előtt elvették a telefonokat, hogy semmilyen információ vagy felvétel ne szivároghasson ki az F1-es legenda állapotáról. 

További friss híreink:

Matt Damon csont és bőr: középiskolás kora óta nem volt ilyen sovány – Fotó

Christopher Nolan új filmjében, amely Homérosz Odüsszeiáját dolgozza fel, Matt Damon szinte felismerhetetlen. A színész a szerep kedvéért drasztikusan lefogyott, újra olyan formában volt, mint középiskolás korában.

Ettől cukibbat nem hozhat a hóhelyzet: így örültek a jegesmedvék a hónak a Nyíregyházi Állatparkban

A Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi leolvasztották az internetet: az intézmény videót tettek közzé arról, hogyan viselkedtek a bocsok, amikor először találkoztak igazi, vastag hóval – a felvételen jól látszik, mennyire élvezik az új élményt.

Váratlan fordulat Rob Reiner és feleségének meggyilkolása ügyében: döbbenetes bejelentést tett az ügyvéd

Nick Reiner büntetőügye újabb fordulatot vett: a 32 éves férfi ellen még mindig nem tudtak vádat emelni, mert sztárügyvédje, Alan Jackson közvetlenül a bírósági tárgyalás előtt bejelentette, hogy nem képviseli tovább Rob Reiner hollywoodi rendező gyilkos fiát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu