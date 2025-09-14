Heti szerelmi horoszkóp szeptember 15-21.: párkapcsolati válság vagy új ismeretség? A Kosok és a Halak előtt komoly próbatétel áll

Szeptember második hete nem hagyja, hogy unalomba fulladjon a szerelmi életed. Nézzünk bele, a következő heti szerelmi horoszkópba. Ideje felkészülni!

A heti szerelmi horoszkóp néhány csillagjegynél nagy port kavarhat.

Forrás: Shutterstock

Vénusz a Szűzben! Így borul fel a horoszkópok szerelmi élete a héten

Kos

Ha azt hitted, belerázódtál a szeptemberi rutinba, a csillagok most megtréfálnak. Szerdától érkezhetnek olyan fordulatok, amik a kapcsolatodban is kibillenthetnek. Ha párban vagy, próbálj rugalmas maradni, és hallgasd meg a másikat – a Merkúr segít a kommunikációban. Ha szingli vagy, akkor most egy beszélgetésből születhet olyan ismeretség, ami felkelti az érdeklődésedet.

Bika

Pénteken a Vénusz, a szerelem bolygója a Szűzbe lép – ez igazi örömhír számodra. Addig viszont rendet kell tenned, nem csak a szekrényedben, hanem a szívedben is. A múlt darabjait ideje kiselejtezni. A hétvégén az újhold segít tisztábban látni, kire van szükséged, és kire nem.

Ikrek

A hét első felében a családi ügyek, viták, vagy régi sérelmek ronthatják a szerelmi hangulatot. Ne akarj mindent kontrollálni. Csütörtöktől azonban a Merkúr, Uránusz és Plútó grandiózus háromszöge nyitottságot, izgalmas találkozásokat jelez. Akár párban, akár egyedül vagy, most fontos a szellemi kapcsolódás.

Rák

Most különösen vigyázz, hogy ne fecsegj ki olyasmit, amit a párod vagy egy titkos kiszemelt csak rád bízott. A diszkréció alapfeltétel, ha szeretnéd elkerülni a konfliktusokat. Ha egyedül vagy, a hét végén az újhold új nézőpontot adhat: rájöhetsz, hogy kivel érdemes igazán közel engedned magadhoz.

Oroszlán

Az utazás és a kaland most különösen jól hat a szívedre. Ha van párod, lepd meg egy spontán kiruccanással, ha nincs, akkor ismerkedj új helyeken! A kreativitásod a szerelemben is kulcs – ha nem ragaszkodsz a megszokott forgatókönyvhöz, izgalmas meglepetések várnak.

Szűz

A hét eleje gördülékenyen indul, de aztán érkeznek a kisebb zökkenők. Csütörtöktől a Merkúr és péntektől a Vénusz is a jegyedben jár. Ennél jobb jel aligha kell: könnyebben kifejezed az érzéseidet, és vonzóbbnak is látnak mások.

Mérleg

Most még úgy tűnhet, nem te irányítasz, és ez bosszantó lehet. Péntektől azonban egy gyönyörű bolygóháromszög visszaadja a hitedet a szeretetben és a harmóniában. Ha szingli vagy, most olyan emberrel hozhat össze az ég, aki újra megnyitja a szívedet.

Skorpió

A csillagok azt tanácsolják, hogy maradj csendesebb. A túl sok kommunikáció félreértéshez vezethet, különösen a hét közepén. Ha van párod, engedd, hogy a tetteid beszéljenek. Ha nincs, akkor is jobb most inkább figyelni, mint siettetni bármit.

Nyilas

A hét első felében bosszanthat, ha a párod vagy valaki a környezetedben folyton kritizál. Ne vedd magadra! Ez most inkább az ő bizonytalanságáról szól. Ha ügyesen kikerülöd a vitát, megóvhatod a kapcsolatodat.

Bak

Most az együttműködés a kulcs. Ha van párod, keressetek közös célokat, terveket, amik összekovácsolnak benneteket. Ha szingli vagy, munkahelyi vagy iskolai közegben is szembe jöhet valaki, akivel közös útra indulhattok.

Vízöntő

Pörgős hét vár rád, és könnyen elragadnak a viták. De jó hír, hogy a csütörtöktől kirajzolódó bolygóháromszög támogatja a nyitott, inspiráló kapcsolódásokat. Ha párban vagy, most új közös ötletek születhetnek, ha szingli vagy, izgalmas, szellemes emberekre találhatsz.

Halak

Most a kapcsolataid kerülnek próbára. Szerdán és vasárnap különösen feszült lehet a hangulat, és könnyen jöhetnek félreértések. A türelem a legjobb barátod: ne akarj mindenáron bizonyítani vagy vitát nyerni.