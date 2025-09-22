Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 22., hétfő Móric

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelmi horoszkóp Bika Rák jegy Halak
Pópity Balázs
2025.09.22.
Ha a Bika, Rák vagy Halak jegyben születtél, akkor most az univerzum ráhangol a szerelem hullámhosszára. A szeptember 21-i részleges napfogyatkozás után változások várnak a jegy szülötteire.

A szeptember 21-i napfogyatkozás az év egyik legnagyobb hatással bíró eseménye volt az asztrológusok szerint. Három jegy komoly lendületet kap a szerelmi életéhez a most követlező napokban: ha Bika, Rák vagy Halak jegyekben születtél, akkor készítsd a szívedet, mert a kozmosz most romantikus kísérleti nyúlnak fog használni és felkavarja a szerelmi életed.

3 csillagjegy szerelmi élete
3 csillagjegynek hétvégén belendül a szerelmi élete
Forrás: Shutterstock

Bika – A szerelmi életedben is végre kimondod, mit akarsz

A földhözragadt, kényelmes Bikák most kilépnek a komfortzónából. Az univerzum a grabancuknál fogva rángatja ki őket belőle, hogy végre tisztázzák magukkal, mit is akarnak a szerelemtől. A napfogyatkozás utáni időszak segít abban, hogy ne csak álmodozz a nagy Ő-ről, hanem tényleg találj valakit, aki megfelel az elvárásaidnak.

Rák – ideje kérni is, nem csak adni

A Rák szívében mindig mások az elsők, most azonban az égiek megkövetelik, hogy egy kicsit magukkal is foglalkozzanak. A kommunikáció lesz a kulcs: mondani kell, mit érzel és mit szeretnél. Ez nemcsak felszabadító, hanem szexivé is tesz. Ha most őszinte vagy magaddal, az mágnesként vonzza majd a megfelelő partnert.

Halak – a romantikus nosztalgia gyógyító hatású

A Halak imádnak álmodozni, de most a múlt kerül fókuszba. Egy séta valakivel, akitől már régen is hevesebben vert a szíved, újra fellobbantja a lángot. Ez a napfogyatkozás segít abban, hogy rájöjj: a szerelem nemcsak illúzió, hanem kézzelfogható valóság is lehet, ha időt és törődést adsz neki.

Óvakodj ezektől a csillagjegyektől: bennük a pusztító Siva ereje munkálkodik

Siva ereje bármit felforgathat. Ilyenkor a rend helyett eluralkodik a káosz. Három csillagjegy életében gyakran munkálkodik ez az ártalmas isteni erő és ilyenkor jobb, távol tartod magad tőlük.

Csillámport és highlightert elő − Megvan a dátum az Eufória 3. évadához

Zendaya, glitter és egy jó adag dráma nélkül unalmas az élet? Akkor kapaszkodj, mert az HBO bejelentette, mikor jön az Eufória 3. évada.

Így lett a Szívek szállodája tinilányából felnőtt nő − Alexis Bledel 44 éves lett: GALÉRIA

A sorozatban Rory Gilmore karakterét alakította a színésznő, akit mostanában A szolgálólány meséjében láhtattak a nézők.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu