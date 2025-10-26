Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Heti karrier- és pénzhoroszkóp okt. 27. - nov. 02.: a Kosra sorsfordító hét vár, az Ikrek ragyogni fog

asztrológia pénzhoroszkóp karrier
Life.hu
2025.10.26.
A Merkúr jegyváltása izgalmas lehetőségeket rejt magában. Előléptetések, váratlan bevételi források és anyagi stabilitás: a héten minden azon múlik, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp részleteit.

A tűz jegyűekre lendületes hét vár, aminek végén kifizetődik a sok munka, a föld jegyűek pedig végre stabilizálhatják a pénzügyei helyzetüket. A levegő jegyűek a szavaikkal és a tetteikkel nagy lépést tehetnek előre, a víz jegyűek pedig olyan híreket kaphatnak, amikre már régóta áhítoztak. Lássuk, hogy mit mond a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot
Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot
Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp okt. 27 - nov. 2.:

Kos

Most minden a rugalmasságodon múlik. Egy hirtelen változás vagy váratlan feladat először bosszantó lehet, de gyorsan kiderül, hogy pont ez lendít tovább. A szerdai Merkúr jegyváltás segít új fejlődési irányt találni, akár egy képzés, akár egy új szakmai cél formájában. A

Bika

A hét elején jobban megy a munka, ha hagyod, hogy mások is beleszóljanak. Ne utasíts vissza azonnal minden megjegyzést, az építő kritika most valóban jól jön. Pénzügyekben jó hír jön!

Ikrek

A kommunikációs képességed most aranyat ér. Szó szerint: valaki, akivel beszélsz, kulcsfontosságú lehet a jövőd szempontjából. A Merkúr jegyváltása új lehetőségeket nyit meg, de csak akkor, ha nem próbálsz egyszerre mindent elvállalni. Lassíts!

Rák

Ez most egy előrelépős hét. Egy korábbi erőfeszítésed végre beérik, és elismerést kapsz érte. A bolygók kedveznek annak is, hogy új pénzforrást találj. Légy büszke magadra, de ne vállalj túl sokat: a pihenés is befektetés.

Oroszlán

A kreatív energiáid most csúcsra járnak. Ha művészettel, írással, oktatással vagy bármilyen kreatív területen dolgozol, ez a hét kifejezetten inspiráló. A munkahelyeden viszont próbáld elkerülni a felesleges versengést, hidd el, nem minden csata éri meg az energiát.

Szűz

Kisebb zűrök jöhetnek a hét közepén, de ne ess pánikba, a Merkúr jegyváltása átmeneti félreértéseket hoz. Anyagi téren viszont pozitív irányba mozdulhatnak a dolgok, ha türelmes maradsz.

Mérleg

A hét elején még lehet némi bizonytalanság a munkában, de a bolygók segítenek abban, hogy megtaláld az egyensúlyt. Egy új projekt vagy együttműködés hosszabb távon komoly eredményt hozhat. Anyagilag szerencsés időszakban vagy.

Skorpió

Most tényleg érezheted, hogy jó úton jársz. A hét eleji Merkúr-Mars együttállás energiát ad, és bár sok a feladat, minden sikerül, amit kitűzöl. Anyagilag is fellendülés várható, különösen, ha korábban befektettél valamibe. Egyetlen tanács: ne hagyd, hogy mások befolyásolják a döntéseidet.

Nyilas

Végre megérkezik a lendület, amit már régóta hiányoltál. Új ötletek, új kapcsolatok, új célok. Most könnyen meg tudod győzni a környezetedet, de ügyelj arra, hogy ne ess túlzásba, nem kell mindenben neked irányítani.

Bak

Bölcsesség és türelem, ezek legyenek a kulcsszavaid erre a hétre. Most ne reagálj első indulatból, különösen munkahelyi helyzetekben. Ha kivársz, az igazság magától kiderül.

Vízöntő

Most jó hír jön pénzügyek terén: extra bevétel, elmaradt pénz, vagy egy szerencsés ajánlat jöhet. De fontos, hogy ne szórd el az így beérkező összeget, inkább tedd félre. A munkahelyen könnyebben kijössz mindenkivel, mert most hatékonyan tudsz kommunikálni.

Halak

Szerencsés széria indul a munkában. Most minden adott ahhoz, hogy megerősítsd a pozíciód vagy új irányba indulj. A bolygók támogatják az együttműködéseket, és anyagilag is bőségesebb időszak jöhet.

A többi asztrológiai témájú cikkünket itt tudod elolvasni:

3 csillagjegy, akik végre levetik magukról a múlt poros köpenyét: az Újhold belép a Skorpió jegyébe

Elérkezett az idő az elengedésre és a megbocsátásra.

A tibeti horoszkópod elárulja a sorsod titkát: ez a spirituális erő irányítja az életed

Tibeti horoszkópod elárulja, milyen spirituális erők formálják a sorsodat

Heti szerelmi horoszkóp okt. 27 - nov. 02.: az Oroszlán vonzó lesz, a Szűz túlgondolja a dolgokat

A csillagok a héten arra buzdítanak minket, hogy merjük kimutatni az érzéseinket és ne féljünk az ismeretlentől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu