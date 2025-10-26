Heti karrier- és pénzhoroszkóp okt. 27. - nov. 02.: a Kosra sorsfordító hét vár, az Ikrek ragyogni fog

A tűz jegyűekre lendületes hét vár, aminek végén kifizetődik a sok munka, a föld jegyűek pedig végre stabilizálhatják a pénzügyei helyzetüket. A levegő jegyűek a szavaikkal és a tetteikkel nagy lépést tehetnek előre, a víz jegyűek pedig olyan híreket kaphatnak, amikre már régóta áhítoztak. Lássuk, hogy mit mond a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp okt. 27 - nov. 2.:

Kos

Most minden a rugalmasságodon múlik. Egy hirtelen változás vagy váratlan feladat először bosszantó lehet, de gyorsan kiderül, hogy pont ez lendít tovább. A szerdai Merkúr jegyváltás segít új fejlődési irányt találni, akár egy képzés, akár egy új szakmai cél formájában. A

Bika

A hét elején jobban megy a munka, ha hagyod, hogy mások is beleszóljanak. Ne utasíts vissza azonnal minden megjegyzést, az építő kritika most valóban jól jön. Pénzügyekben jó hír jön!

Ikrek

A kommunikációs képességed most aranyat ér. Szó szerint: valaki, akivel beszélsz, kulcsfontosságú lehet a jövőd szempontjából. A Merkúr jegyváltása új lehetőségeket nyit meg, de csak akkor, ha nem próbálsz egyszerre mindent elvállalni. Lassíts!

Rák

Ez most egy előrelépős hét. Egy korábbi erőfeszítésed végre beérik, és elismerést kapsz érte. A bolygók kedveznek annak is, hogy új pénzforrást találj. Légy büszke magadra, de ne vállalj túl sokat: a pihenés is befektetés.

Oroszlán

A kreatív energiáid most csúcsra járnak. Ha művészettel, írással, oktatással vagy bármilyen kreatív területen dolgozol, ez a hét kifejezetten inspiráló. A munkahelyeden viszont próbáld elkerülni a felesleges versengést, hidd el, nem minden csata éri meg az energiát.

Szűz

Kisebb zűrök jöhetnek a hét közepén, de ne ess pánikba, a Merkúr jegyváltása átmeneti félreértéseket hoz. Anyagi téren viszont pozitív irányba mozdulhatnak a dolgok, ha türelmes maradsz.

Mérleg

A hét elején még lehet némi bizonytalanság a munkában, de a bolygók segítenek abban, hogy megtaláld az egyensúlyt. Egy új projekt vagy együttműködés hosszabb távon komoly eredményt hozhat. Anyagilag szerencsés időszakban vagy.