Itt a lusták legjobb sportja: ha így alszol olyan, mintha fél órát edzettél volna

2025.10.26.
Ha azt hitted, hogy csak az izzasztó futás hozhat számodra eredményt, akkor van egy jó hírünk. Egyes kutatások szerint akár már alvás közben is beindulhat a fogyás. Tudd meg hogyan!

Ha a testedzés szó hallatán legszívesebben sírva fakadnál, akkor ez a módszer a neked való. Bizonyos tudósok szerint ugyanis van egy egyszerű módja annak, hogy edzés nélkül is felpörgesd az anyagcserédet – méghozzá alvás közben. És nem, nem kell megtanulnod álmodban guggolni. Egészen másról van szó: íme, az alvás közbeni fogyás titka.

A legjobb, mikor a fogyás alvás közben történik
Változtasd meg ezt az egy dolgot az alvásodnál, és garantáltan beindul a fogyás

A Country Living szerint az alacsonyabb hőmérséklet nemcsak a jobb alvás titka, hanem segíthet abban is, hogy tested több „barna zsírt” termeljen. Ez a fajta zsír – ellentétben azzal a makacs fajtával, ami az elfogyasztott muffinok miatt rakódnak le deréktájon – energiát éget, hogy melegen tartson az este folyamán.

 Leegyszerűsítve a tested kalóriát éget, miközben te édesen alszol. Ez az a „fitneszprogram", amire minden nő vágyik. 

Mennyi az annyi?

Az ideális alvási hőmérséklet egyébként 18-20 fok körül van. Ennél melegebb szobában nemcsak nehezebb elaludni, de az anyagcsere sem dolgozik olyan hatékonyan. Magyarán, ha pizsamában, takaróval és meleg szobában alszol, azzal gyakorlatilag bevágod a kalóriaégetés előtt az ajtót. Ami ugyebár elég nagy probléma, ha a fogyás a cél.

És ha már a hűvös háló témájánál tartunk. A HuffPost úgy vélekedik, hogy meztelenül aludni sem egy ördögtől való ötlet. Egyrészt természetesebben szabályozódik a testhőmérséklet, másrészt – valljuk be – sokkal menőbben hangzik, mint az, hogy „éjjelente pamutpizsamában próbálok izzadni”. Ráadásul a bőröd is hálásabb lesz, és talán még a párod is…

Persze ne várd, hogy egyetlen hűvös éjszaka után úgy ébredsz, mint egy Victoria’s Secret modell. Ez nem csodamódszer, hanem lassan ható trükk: ha minden éjjel hűvösben alszol, a tested fokozatosan hozzászokik, hogy több barna zsírt termeljen, ami hosszú távon segíthet a súlyszabályozásban.

Szóval a jövő „fogyókúrás programja” talán így néz ki:

1.    Tekerd le a fűtést.

2.    Dobj le pár réteg ruhát magadról.

3.    Húzd fel a takarót – vagy le.

A hideg szobában alvás nemcsak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz: segíti a mélyalvást, csökkenti a stresszt, és reggel frissebben ébredsz. Tehát nemcsak „edzel”, hanem jobban is regenerálódsz. A végén tehát nemcsak karcsúbb, hanem kipihentebb és vidámabb is leszel, ami valljuk be, több, mint amit a legtöbb edzőterem ígér.
 

