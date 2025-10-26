Itt a lusták legjobb sportja: ha így alszol olyan, mintha fél órát edzettél volna

Ha a testedzés szó hallatán legszívesebben sírva fakadnál, akkor ez a módszer a neked való. Bizonyos tudósok szerint ugyanis van egy egyszerű módja annak, hogy edzés nélkül is felpörgesd az anyagcserédet – méghozzá alvás közben. És nem, nem kell megtanulnod álmodban guggolni. Egészen másról van szó: íme, az alvás közbeni fogyás titka.

A legjobb, mikor a fogyás alvás közben történik

Forrás: Shutterstock

Változtasd meg ezt az egy dolgot az alvásodnál, és garantáltan beindul a fogyás

A Country Living szerint az alacsonyabb hőmérséklet nemcsak a jobb alvás titka, hanem segíthet abban is, hogy tested több „barna zsírt” termeljen. Ez a fajta zsír – ellentétben azzal a makacs fajtával, ami az elfogyasztott muffinok miatt rakódnak le deréktájon – energiát éget, hogy melegen tartson az este folyamán.

Leegyszerűsítve a tested kalóriát éget, miközben te édesen alszol. Ez az a „fitneszprogram", amire minden nő vágyik.

Mennyi az annyi?

Az ideális alvási hőmérséklet egyébként 18-20 fok körül van. Ennél melegebb szobában nemcsak nehezebb elaludni, de az anyagcsere sem dolgozik olyan hatékonyan. Magyarán, ha pizsamában, takaróval és meleg szobában alszol, azzal gyakorlatilag bevágod a kalóriaégetés előtt az ajtót. Ami ugyebár elég nagy probléma, ha a fogyás a cél.

És ha már a hűvös háló témájánál tartunk. A HuffPost úgy vélekedik, hogy meztelenül aludni sem egy ördögtől való ötlet. Egyrészt természetesebben szabályozódik a testhőmérséklet, másrészt – valljuk be – sokkal menőbben hangzik, mint az, hogy „éjjelente pamutpizsamában próbálok izzadni”. Ráadásul a bőröd is hálásabb lesz, és talán még a párod is…

Persze ne várd, hogy egyetlen hűvös éjszaka után úgy ébredsz, mint egy Victoria’s Secret modell. Ez nem csodamódszer, hanem lassan ható trükk: ha minden éjjel hűvösben alszol, a tested fokozatosan hozzászokik, hogy több barna zsírt termeljen, ami hosszú távon segíthet a súlyszabályozásban.

Szóval a jövő „fogyókúrás programja” talán így néz ki:

1. Tekerd le a fűtést.

2. Dobj le pár réteg ruhát magadról.

3. Húzd fel a takarót – vagy le.

A hideg szobában alvás nemcsak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz: segíti a mélyalvást, csökkenti a stresszt, és reggel frissebben ébredsz. Tehát nemcsak „edzel”, hanem jobban is regenerálódsz. A végén tehát nemcsak karcsúbb, hanem kipihentebb és vidámabb is leszel, ami valljuk be, több, mint amit a legtöbb edzőterem ígér.

