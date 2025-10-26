Heti szerelmi horoszkóp okt. 27 - nov. 02.: az Oroszlán vonzó lesz, a Szűz túlgondolja a dolgokat

A heti szerelmi horoszkóp rengeteg izgalmas és érzelemdús felismerést tartogat nekünk: A tűz jegyűeknek őszinteségre és türelemre lesz szükségük a héten, a víz jegyűek pedig végre kimutatják, hogy mi lakozik a lelkük legmélyén. A föld jegyűek a biztonságra és az érzelmi stabilitásra fognak törekedni, a levegő jegyűek pedig nyitott szívvel és kíváncsisággal fognak a világ felé fordulni.
Heti szerelmi horoszkóp okt. 27 - nov. 02.:
Kos
Most különösen fontos, hogy figyelj az indulatkezelésre. A hét elején hajlamos lehetsz túlreagálni apróságokat, de a hét második felében új lelkesedés érkezik. Ha kapcsolatban vagy, egy közös program vagy kirándulás újra összehozhat titeket. Egyedülálló vagy? Valaki a közeledben most igazán megfog.
Bika
Igazán romantikus időszak jön. Olyan érzelmeket élsz meg, amiket régóta nem engedtél felszínre. Ha szingli vagy, egy kedves ember kerülhet közel hozzád a következő napokban. Lehet, hogy munka kapcsán ismerkedtek meg.
Ikrek
Bolygód, a Merkúr szerdán délben jegyet vált. Ez több szempontból fontos a számodra. Valaki nagy hatással lesz rád. Különösen a hangja. Azért légy észnél, adj időt, hogy megismerd!
Rák
Elképesztően jó energiák hatnak rád a héten egy csodás bolygóháromszög miatt: Rák Jupiter – Skorpió Mars – Halak Szaturnusz és Neptunusz. Ha van párod, akkor őszinte, mély beszélgetések hozhatnak közelebb titeket egymáshoz. Egyedülállóként valaki megérinti a lelkedet, méghozzá akkor, amikor a legkevésbé számítasz rá.
Oroszlán
Most tényleg szinte vonzod a figyelmet. A párod viszont lehet, hogy kevésbé élvezi ezt a „rajongást”, és féltékenykedni kezd. Ne bosszantsd vele, inkább add meg neki azt a plusz figyelmet, amitől biztonságban érzi magát.
Szűz
A család és a biztonság van fókuszban. S párkapcsolatodban ez stabilitást hoz, de közben hajlamos lehetsz túlagyalni bizonyos dolgokat. Ne elemezz mindent! Inkább éld meg az érzéseidet, ahelyett, hogy gondolkoznál rajtuk.
Mérleg
Egy mély, őszinte beszélgetés sok mindent megváltoztathat köztetek. Egy régi félreértés is megoldódhat. Egyedülállóként egy különleges találkozás vár rád, ami elsőre barátságnak indul, de hamar többé válhat.
Skorpió
Ha szingli vagy, akkor előfordulhat, hogy valaki olyan iránt vonzódsz, aki foglalt, vagy valami más okból elérhetetlen, te pedig pontosan tudod, hogy ez csak még jobban felkelti az érdeklődésedet. Most nem biztos, hogy érdemes belemenni a tilosba… Várj, mert nemsokára jön valaki, aki szabad, és tényleg neked való.
Nyilas
Végre kimondhatod, amit régóta érzel. A Merkúr belép a jegyedbe, így könnyebben megfogalmazod az érzéseidet. A párod értékelni fogja, ha őszinte vagy, még akkor is, ha nem minden tökéletes.
Bak
Ismerkedés közben most különösen figyelj arra, hogyan fogalmazol. Ha túl hirtelen vagy kimért a reakciód, könnyen elveheted a másik kedvét a folytatástól. Adj időt és esélyt az új ismerősnek! Lehet, hogy lassabban bontakozik ki, de megéri a türelmet.
Vízöntő
Meglepetésszerűen alakulhat valami a szerelemben. Akár egy váratlan üzenet, akár egy spontán találkozás formájában. Ha kapcsolatban élsz, egy közös élmény új lendületet adhat nektek.
Halak
Most te vagy a szerencse kegyeltje a szerelemben. A bolygók támogatják a romantikát, a lelki kapcsolódást és az őszinte érzelmeket. Párban élve meghitt időszak vár rád, egyedülállóként pedig valaki azonnal közel férkőzhet a szívedhez.
