Heti szerelmi horoszkóp okt. 27 - nov. 02.: az Oroszlán vonzó lesz, a Szűz túlgondolja a dolgokat

A heti szerelmi horoszkóp rengeteg izgalmas és érzelemdús felismerést tartogat nekünk: A tűz jegyűeknek őszinteségre és türelemre lesz szükségük a héten, a víz jegyűek pedig végre kimutatják, hogy mi lakozik a lelkük legmélyén. A föld jegyűek a biztonságra és az érzelmi stabilitásra fognak törekedni, a levegő jegyűek pedig nyitott szívvel és kíváncsisággal fognak a világ felé fordulni.

Lássuk, mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp okt. 27 - nov. 02.:

Kos

Most különösen fontos, hogy figyelj az indulatkezelésre. A hét elején hajlamos lehetsz túlreagálni apróságokat, de a hét második felében új lelkesedés érkezik. Ha kapcsolatban vagy, egy közös program vagy kirándulás újra összehozhat titeket. Egyedülálló vagy? Valaki a közeledben most igazán megfog.

Bika

Igazán romantikus időszak jön. Olyan érzelmeket élsz meg, amiket régóta nem engedtél felszínre. Ha szingli vagy, egy kedves ember kerülhet közel hozzád a következő napokban. Lehet, hogy munka kapcsán ismerkedtek meg.

Ikrek

Bolygód, a Merkúr szerdán délben jegyet vált. Ez több szempontból fontos a számodra. Valaki nagy hatással lesz rád. Különösen a hangja. Azért légy észnél, adj időt, hogy megismerd!

Rák

Elképesztően jó energiák hatnak rád a héten egy csodás bolygóháromszög miatt: Rák Jupiter – Skorpió Mars – Halak Szaturnusz és Neptunusz. Ha van párod, akkor őszinte, mély beszélgetések hozhatnak közelebb titeket egymáshoz. Egyedülállóként valaki megérinti a lelkedet, méghozzá akkor, amikor a legkevésbé számítasz rá.

Oroszlán

Most tényleg szinte vonzod a figyelmet. A párod viszont lehet, hogy kevésbé élvezi ezt a „rajongást”, és féltékenykedni kezd. Ne bosszantsd vele, inkább add meg neki azt a plusz figyelmet, amitől biztonságban érzi magát.

Szűz

A család és a biztonság van fókuszban. S párkapcsolatodban ez stabilitást hoz, de közben hajlamos lehetsz túlagyalni bizonyos dolgokat. Ne elemezz mindent! Inkább éld meg az érzéseidet, ahelyett, hogy gondolkoznál rajtuk.

Mérleg

Egy mély, őszinte beszélgetés sok mindent megváltoztathat köztetek. Egy régi félreértés is megoldódhat. Egyedülállóként egy különleges találkozás vár rád, ami elsőre barátságnak indul, de hamar többé válhat.