5 rajzfilm, ami megöleli a benned élő gyermeket – Nosztalgia felnőtteknek

mese rajzfilm felnőttkor
Hajdu Viktória
2026.01.08.
Nem csak gyerekeknek szólnak! Ezek a rajzfilmek felnőtt fejjel ütnek igazán. Nevetés, könnyek és belsőgyermek-terápia egy csomagban.

Ha azt hitted, a rajzfilmek csak a vasárnap reggeli kakaó mellé valók, ez a lista finoman, de határozottan meg fog cáfolni.

Ezek a rajzfilmek garantáltan feltöltik a lelked!
Ezek a rajzfilmek garantáltan feltöltik a lelked! 
Forrás: Shutterstock

Rajzfilmek, amiket felnőttként még jobban értesz: 5 léleksimogató kedvencünk

Van egy pont az életben, amikor már nem ciki rajzfilmet nézni – sőt, inkább szükséges. Egy hosszú nap után, amikor a felnőttlét minden számlája és határideje rád dől, semmi sem gyógyít úgy, mint egy jól megválasztott animációs film. Nem azért, mert gyerekesek, hanem mert emberiek. Néha túlságosan is azok. 

1. Toy Story – A barátság, ami nem porosodik

Ez a mese nemcsak játékokról szól, hanem az elengedésről is. Arról, amikor már nem te vagy a főszereplő valaki életében, és ez fáj. Gyerekként vidám kaland, felnőttként egy érzelmi hullámvasút, ami meglepően pontosan mesél az idő múlásáról.

2. Fel! – 10 perc, ami többet mond ezer szónál

Kevés rajzfilm mer ilyen csendesen, mégis brutálisan őszintén beszélni szerelemről, veszteségről és újrakezdésről. A színes léggömbök mögött egy nagyon is felnőtt történet bújik meg – zsebkendő erősen ajánlott.

3. Shrek – A mese, ami kifiguráz mindent, amit elvárnak tőled

Zöld ogre, beszélő szamár, és rengeteg társadalomkritika. Shrek megtanít rá, hogy nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy szerethető légy. És hogy a „boldogan éltek” sokszor máshogy néz ki, mint ahogy elképzeltük.

4. Chihiro szellemországban – Elveszni néha szükséges

Ez az a rajzfilm, ami gyerekként szép és furcsa, felnőttként viszont mély és kissé nyugtalanító. Identitásról, változásról és bátorságról mesél – pont arról, amivel a felnőtt életben nap mint nap küzdünk. És a helyszínei is egyedülállók! 

5. Agymanók – Érzelmi használati útmutató

Ha valaha érezted magad rosszul amiatt, hogy „nem kéne így éreznem”, ez a film neked szól. Megtanít rá, hogy a szomorúság nem ellenség, hanem szükséges része annak, hogy jól legyünk.

Mire tanítottak meg ezek a rajzfilmek? 

Ez az öt rajzfilm nem visszavisz a gyerekkorba, hanem új utat mutat a felnőtt létben. Megnevettet, megérint, és emlékeztet arra, hogy a benned élő gyermek nem eltűnt – csak néha egy jó történetre van szüksége. És igen, teljesen rendben van, ha ezt egy rajzfilm adja meg.

