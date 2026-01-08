Timothée Chalamet mindent megnyert a Critics Choice Awards 2026-on: a díjat és a szívünket is - Videó

Nem is indulhatott volna jobban az újév Timothée Chalamet számára. A fiatal szupersztár a Marty Supreme című filmjével megnyerte a legjobb főszereplőnek járó díjat a Critics Choice-gálán, majd a beszédében szerelmet vallott a barátnőjének, Kylie Jennernek. A szívből jövő vallomás váratlanul érte a rajongókat, miután az elmúlt hónapokban felröppent a szakításuk híre.

Timothée Chalamet volt a fő nyertese a Critics Choise díjátadójának

Forrás: Getty Images North America

Timothée Chalamet vallomása mögött egy félrelépés állhat?

Bár már hónapok óta nyílt titok volt, hogy egy párt alkotnak a hírességek, korábban ritkán láthattuk őket együtt, és még kevesebbszer beszéltek a magánéletükről, vagy arról, hogy milyen a kapcsolatuk. Ezért volt annyira megdöbbentő ez a széles nyilvánosságnak szánt szerelmi vallomás az A-listás sztártól.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen események előzték meg a szerelmi vallomást, akkor nézzétek meg a róluk szóló TikTok-videónkat: