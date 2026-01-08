Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelmi vallomás

Timothée Chalamet mindent megnyert a Critics Choice Awards 2026-on: a díjat és a szívünket is - Videó

szerelmi vallomás Kylie Jenner Timothée Chalamet
Komáromi Bence
2026.01.08.
A Marty Supreme sztárja nyerte a legjobb főszereplőnek járó elismerést a Critics Choice Awards 2026-os díjátadóján. Timothée Chalamet a díj átvételekor szerelmet vallott a párjának, Kylie Jennernek.

Nem is indulhatott volna jobban az újév Timothée Chalamet számára. A fiatal szupersztár a Marty Supreme című filmjével megnyerte a legjobb főszereplőnek járó díjat a Critics Choice-gálán, majd a beszédében szerelmet vallott a barátnőjének, Kylie Jennernek. A szívből jövő vallomás váratlanul érte a rajongókat, miután az elmúlt hónapokban felröppent a szakításuk híre.

Timothée Chalamet volt a fő nyertese a Critics Choise díjátadójának
Timothée Chalamet volt a fő nyertese a Critics Choise díjátadójának
Forrás: Getty Images North America

Timothée Chalamet vallomása mögött egy félrelépés állhat?

Bár már hónapok óta nyílt titok volt, hogy egy párt alkotnak a hírességek, korábban ritkán láthattuk őket együtt, és még kevesebbszer beszéltek a magánéletükről, vagy arról, hogy milyen a kapcsolatuk. Ezért volt annyira megdöbbentő ez a széles nyilvánosságnak szánt szerelmi vallomás az A-listás sztártól.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen események előzték meg a szerelmi vallomást, akkor nézzétek meg a róluk szóló TikTok-videónkat:

@life.hu_official

Élőben vallott szerelmet Timothée Chalamet Kyle Jennernek A színész a 2026-os Critics Choice Awards gálán minden nő álmát váltotta valóra, amikor a legjobb férfi főszereplő díjat átvéve a színpadon vallott szerelmet kedvesének. #life #timothéechalamet #kyliejenner #criticschoiceawards #love #relationship #hollywood

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Kylie Jenner mindent vitt: ők voltak a Critics Choice Awards legjobban öltözött sztárjai

A Critics Choise Awards 2026-os vörös szőnyege izzott a szebbnél szebb sztároktól. Nézd meg, milyen extravagáns ruhákban jelentek meg kedvenc hírességeink!

Még nem láttad? Ezeket a filmeket érdemes megnézned a Critics Choice Awardsról

Nem minden film nyert díjat, de nem is minden díjazott film nyerte meg a szívünket.

Timothée Chalamet élő adásban vallott szerelmet Kylie Jennernek a Critics’ Choice-gálán – Videó

Ezzel minden pletykát eloszlattak!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu