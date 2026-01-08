Az év leghidegebb reggele következhet: mutatjuk milyen időjárás lesz pénteken - Fotó

Ónos eső, extrém hideg, hófúvás és veszélyjelzések tömkelege vár ránk péntek reggel. Farkasordító hideggel és kemény mínuszokkal folytatódik a téli időjárás pénteken.

Az ország nagy részén extrém hidegre van kilátás

Forrás: Getty Images

Mínusz 20 fokos hidegre kell számítanunk

Sok helyen évek óta nem csökkent le annyira a hőmérséklet, mint csütörtök éjszaka várható. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint péntek reggelre az Alföldön akár -20 fokos fagy lehet. Ráadásul a hőmérséklet napközben sem melegszik fel számottevően, -10 és 0 fok között alakulhatnak a várható maximumok. Az év eddigi leghidegebb napjára van kilátásunk és meg van az esély rá, hogy ennél cudarabb időnk már nem is lesz 2026-ban.

Milyen lesz az időjárás pénteken?

A HungaroMET számos vármegyére adott ki citromsárga figyelmeztetést az extrém hideg miatt, néhány területen pedig narancssárga jelzés van érvényben az ónos eső és a hőmérséklet miatt. A nyugati országrészt leszámítva mindenhol lecsökkenhet a hőmérséklet -15 fok alá. Térképen mutatjuk, hogy melyik vármegyéket érinti a figyelmeztetés:

Citromsárga és narancssárga figyelmeztetéseket adtak ki az ország nagy részére

Fotó: HungaroMET

A meteorológiai oldal tájékoztatása szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható -15 fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet. Kiemelten az ország középső, észak-déli sávjában, esetleg a Nyírségben -20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak. Emellett ónos eső hullhat akár jelentős mennyiségben is. A késő délelőtti, déli óráktól vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható a délnyugati országrészben. Északabbra kisebb havazás valószínű, ált. lepel-2 cm friss hó hullhat. A tartós, több órás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat délnyugaton, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.

