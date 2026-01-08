Nincs, aki felmelegítsen a kanapén? Ezekkel a filmekkel felforrósíthatod a hangulatodat

Miközben az országot hosszú évek óta nem látott vastag hótakaró borítja, és a hideg még a radiátor mellett is érződik, egyre csábítóbb a páros kanapén kuckózás. Sokan vannak azonban, akiknek nincs kihez odabújni, most nekik szeretnénk egy kis filmajánlóval kedvezni.

Filmajánlónkból természetesen nem hiányozhat a Magic Mike utolsó tánca című film sem.

Forrás: Northfoto

Filmajánló, avagy így forrósíthatod fel magad a hideg téli estéken egyedül is

A mostani nagy havazások és fagyos hidegek idején különösen jól esik hazaérve kiélvezni az otthon melegét. Egy bögre forró tea, egy puha takaró és egy jó kis csajos film. Amennyiben te is azok táborát erősíted, akik ilyenkor nem feltétlenül romantikus vígjátékokra vágynak, hanem olyan történetekre, amelyek lassan, de biztosan emelik a hőfokot, a legjobb helyen jársz. A most következő filmek nem harsányak, nem tolakodóak, mégis rendkívüli pontossággal képesek hatni az érzékekre.

Magic Mike utolsó tánca (2023)

Őszintén, amit igazán látni és érezni szeretnél, az már Channing Tatum és Salma Hayek Pinault legelső közös jelenetében benne van. Ez nemcsak a trilógia lezárása, de az egyik legerősebb tánca, egyfajta búcsú is. Szinte árad belőle a kifinomultság, lassabb, de sokkal magabiztosabb, mint korábban. Kevés ruha, sok feszültség, és egy olyan dinamika, amitől gyorsabban olvad a hó az ablakpárkányon.

A szobalány (2016)

Egészen más terepen, de hasonló hatással dolgozik. Az 1930-as évek Koreájában játszódó történet kosztümös drámaként indul, ám hamar világossá válik, hogy ennél jóval többről van szó. A főszereplők közötti vonzalom lassan épül fel, ennek köszönhetően pedig szinte tapinthatóvá válik az erotikus feszültség. A fimben nagy szerepet kap még a manipuláció és az érdekek hálója, amely egyre szorosabbra zárul. Provokatív, gyönyörűen fényképezett, és messze túlmutat a felszínességen.

Dirty Dancing – Piszkos tánc (1987)

A filmajánlónkba befért egy örök klasszikus is, ami több évtizede uralja a romantikus filmek ranglistáját. Az 57 éves korában elhunyt Patrick Swayze Johnnyja a női tekintet vágyaként jelenik meg. Erős, érzékeny és veszélyesen vonzó. Baby története nemcsak egy nyári románc, hanem a felnőtté válás finom, érzelmes pillanatainak sora. A film fűszere a tánc és a zene, no meg persze az az emelés, amire egyszer minden nőnek szüksége lenne.

Lady Chatterley szeretője (2022)

Amennyiben a Büszkeség és balítélethez hasonló irodalmi alapokon nyugvó szenvedélyre vágysz, de nincs hangulatod a könyvekhez, ez a film számodra a tökéletes választás. A korábban botrányosnak számító történet ebben az adaptációban elegáns, érzéki és meglepően modern. Emma Corrin és Jack O’Connell játéka egyszerre visszafogott és intenzív, a természet közelsége pedig szinte harmadik szereplővé válik a kapcsolatukban.

Miért érdemes ebből a filmajánlóból szemezgetned? A mostani nagy havazások idején nemcsak a tested, de bizony a hangulatod is extra melegre vágyik. Ezek a filmek pedig különböző stílusban ugyan, de azonos hatásfokkal dolgoznak, vagyis lassan, biztosan olvasztanak fel a hideg estéken. Egytől egyig ideális társak egy hosszú, hideg téli estén.

Ha kedvet kaptál a filmezéshez, itt van még pár ajánlónk: