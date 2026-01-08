Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ozzy Osbourne a síron túlról üzent a családjának

túlvilág Jack Osbourne üzenet Ozzy Osbourne
Komáromi Bence
2026.01.08.
Megdöbbentő vallomást tett Jack Osbourne. Ozzy Osbourne fia nemrég arról beszélt, hogy álmában üzent neki a tavaly nyáron elhunyt édesapja.

Már több, mint fél év telt el azóta, hogy a világ elveszítette a Sötétség hercegét. Ozzy Osbourne tragédiája összeroppantotta a családját, amelynek tagjai, Sharon Osbourne, Jack Osbourne és Kelly Osbourne vállvetve támogatták egymást a nehéz időkben. Most a legendás énekes fia, Jack Osbourne arról beszélt egy interjúban, hogy végre vigaszt találtak a gyászban, miután az elhunyt családfő üzenetet küldött számukra a menyországból.

Ozzy Osbourne fia, Jack Osbourne szerint az apja üzeneteket küldött neki a túlvilágról
 (Photo by Jean-Paul Aussenard/WireImage)
Forrás: Getty Images

Jack Osbourne szerint Ozzy Osbourne békére lelt a túlvilágon

A Mirror számolt be arról, hogy Jack Osbourne és a család egyik jó barátja, Billy Morrison is üzenetet kapott Ozzytól. A két híresség arról beszélt, hogy álmukban képesek voltak beszélgetni az elhunyt zenésszel, aki megerősítette számukra, hogy békére lelt odaát.

„Álmomban azt mondta apa: „hagyd abba a sírást!" Ki nem állhatta, ha valaki gyászolt. Nevetve mondta ezt nekem. Később megjelent a feleségem és a lányom álmaiban is" - idézte Jack szavait a lap. A fiatalember barátja megerősítette, hogy ő is hasonló dolgokat tapasztalt az álmaiban.

„Jack nem te vagy az egyetlen, akivel ez megtörtént! Nálam is járt. Ez egy nagyszerű jel. Én is láttam őt! Jól van és boldog. Jegyezd meg Jack! Apukád jól van és már nem fáj semmi neki!" - tette hozzá Billy Morrison.

