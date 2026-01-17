Hogyha valaki úgy érzi, megakadt az életben, érdemes egy pillantást vetnie horoszkópjára. Ugyanis az egyes csillagjegyek eltérő átokkal vannak sújtva, amelyektől nem menekülhetnek. Ha menekülni előlük nem is, megküzdeni sikerrel lehet velük. Vajon mi a te kozmikus átkod? Ismerd meg!

Minden csillagjegyek saját átok köti gúzsba.

Csillagjegyek átka Minden csillagjegy egyedi tulajdonságokkal, energiával rendelkezik.

Ezek alapján mindegyik asztrológiai jegyet eltérő átok tartja fogságban.

Ez az az átok, amit a csillagjegyed alapján hordozol

Mindenki számára más karmikus küldetést jelölnek ki a csillagok. Horoszkópunk, napjegyünk vizsgálata segít minket a spirituális fejlődés útján.

Kos csillagjegy – Állandó versengés

A tűz jegyeket harcias attitűd jellemzi, ami a Kosoknál csúcsosodik ki. Amellett, hogy kiállnak magukért, ez a csillagjegy arra van ítéltetve, hogy állandóan az akadályok ellen küzdjön. Még a legnehezebb csatákat is megvívja, folyamatosan keresi fejlődés lehetőségét, amitől gyakran érzi magát kimerültnek.

Bika csillagjegy – A bénító rugalmatlanság

Föld jegyként a Bika képtelen kimoccanni komfortzónájából, kiszámíthatóságra, állandóssága törekszik. Azonban a fejlődés alapja a változás, ha pedig képtelenek vagyunk alkalmazkodni és kibújni a csigaházból, elrohan mellettünk a világ. Pontosan ez az ok az, ami gyakran megakadályozza a csillagjegy előrehaladását. Időnként nem árt elengedni rögeszméinket.

Ikrek csillagjegy – Kétarcú átok

Noha a szürke zónában gondolkodás a legtöbb esetben előnyös, az Ikrek jegűeknek pont ez a karmikus átka. Hasznos több perspektívából nézni a dolgokat, ám közben épp saját véleményük veszik el, amitől kétszínűnek is tűnhetnek. Ha valakit állandóan mások szava befolyásol, nem lehet saját sorsának kovácsa.

Rák csillagjegy – Sérelmek felhalmozása

Az asztrológia valószínűleg legsértődékenyebb jegye mély érzésű, empatikus, de ezzel együtt minden sértést a szívére vesz, melyet évtizedekig képes magában hordozni. Nem is engedi begyógyulni a sebeket, ami nem csak emberi kapcsolatait, de mentális egészségét is sújtja. Amikor valaki mindig áldozatnak állítja be magát, előbb-utóbb azonosul a szereppel.