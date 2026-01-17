Hogyha valaki úgy érzi, megakadt az életben, érdemes egy pillantást vetnie horoszkópjára. Ugyanis az egyes csillagjegyek eltérő átokkal vannak sújtva, amelyektől nem menekülhetnek. Ha menekülni előlük nem is, megküzdeni sikerrel lehet velük. Vajon mi a te kozmikus átkod? Ismerd meg!
Csillagjegyek átka
- Minden csillagjegy egyedi tulajdonságokkal, energiával rendelkezik.
- Ezek alapján mindegyik asztrológiai jegyet eltérő átok tartja fogságban.
Ez az az átok, amit a csillagjegyed alapján hordozol
Mindenki számára más karmikus küldetést jelölnek ki a csillagok. Horoszkópunk, napjegyünk vizsgálata segít minket a spirituális fejlődés útján.
Kos csillagjegy – Állandó versengés
A tűz jegyeket harcias attitűd jellemzi, ami a Kosoknál csúcsosodik ki. Amellett, hogy kiállnak magukért, ez a csillagjegy arra van ítéltetve, hogy állandóan az akadályok ellen küzdjön. Még a legnehezebb csatákat is megvívja, folyamatosan keresi fejlődés lehetőségét, amitől gyakran érzi magát kimerültnek.
Bika csillagjegy – A bénító rugalmatlanság
Föld jegyként a Bika képtelen kimoccanni komfortzónájából, kiszámíthatóságra, állandóssága törekszik. Azonban a fejlődés alapja a változás, ha pedig képtelenek vagyunk alkalmazkodni és kibújni a csigaházból, elrohan mellettünk a világ. Pontosan ez az ok az, ami gyakran megakadályozza a csillagjegy előrehaladását. Időnként nem árt elengedni rögeszméinket.
Ikrek csillagjegy – Kétarcú átok
Noha a szürke zónában gondolkodás a legtöbb esetben előnyös, az Ikrek jegűeknek pont ez a karmikus átka. Hasznos több perspektívából nézni a dolgokat, ám közben épp saját véleményük veszik el, amitől kétszínűnek is tűnhetnek. Ha valakit állandóan mások szava befolyásol, nem lehet saját sorsának kovácsa.
Rák csillagjegy – Sérelmek felhalmozása
Az asztrológia valószínűleg legsértődékenyebb jegye mély érzésű, empatikus, de ezzel együtt minden sértést a szívére vesz, melyet évtizedekig képes magában hordozni. Nem is engedi begyógyulni a sebeket, ami nem csak emberi kapcsolatait, de mentális egészségét is sújtja. Amikor valaki mindig áldozatnak állítja be magát, előbb-utóbb azonosul a szereppel.
Oroszlán csillagjegy – A rivaldafény árnyoldalai
A ragyogó, karizmatikus Oroszlánok mindig kitűnnek a tömegből, csakhogy még akkor is a figyelem középpontjába sodorják magukat, amikor pihennének. Rendkívül fárasztó dolog örökké a maximumot nyújtani, nem is igen lehetséges, amikor pedig úgy érzik, alulteljesítenek, megrendül az önbizalmuk. Ezzel ráadásul másoknak is útjában állnak.
Szűz csillagjegy – Kényszeredett maximalizmus
Miközben az apró részleteket monitorozzák, elfeledkeznek a nagy egészről és olyan dolgokat akarnak megjavítani, amik teljesen épek. Olyan problémákért is felelősséget vállalnak, melyekhez nincs is közük, nem tartják tiszteletben saját határaikat. Emiatt rendkívül önkritikusak, könnyebben kiégnek, mint a százforintos izzó.
Mérleg csillagjegy – A megfelelési kényszer átka
Egy olyan békére törekvő csillagjegynek, mint a Mérleg a megfelelési kényszer a karmikus kriptonitja. Mindenkinek a kedvére akar tenni, aminek az vége, hogy saját érdekeit figyelmen kívül hagyja, konfliktuskerülése miatt gyakran éri igazságtalanság. Csak akkor törhet ki az ördögi körből, ha elengedi a békegalamb szerepet.
Skorpió csillagjegy – Meg nem értett átalakulás
Egy olyan titokzatos, folyamatosan változó csillagjegyet, mint a Skorpió szinte lehetetlen megérteni. Folyamatos átalakulása, mély érzései, nyughatatlansága miatt kerülik az emberek, gyakran érzi magát magányosnak. A víz jegyek legszélsőségesebbikeként ennek okán még kevésbé bíznak meg másokban, ami megnehezíti kapcsolatteremtésüket.
Nyilas csillagjegy – Gyökerek hiánya
A nyughatatlan, új ismereteket, izgalmas kalandokat kereső Nyilasok képtelenek megbarátkozni a röghöz kötöttséggel. Ez legalább akkora átok, mint áldás, mert így könnyen válnak gyökértelenné, az elmagányosodás fenyegeti őket. Azért sem előnyös ez, mert akadályozza, hogy terveiket következetesen végigvigyék.
Bak csillagjegy – A felelősség bénító súlya
A Bakok számára mindig a kötelesség az első, így képtelenek élvezni az élet örömeit. Gyakran koravének, olyan felelősséget is a vállukra vesznek, ami nem az ő dolguk. A legrosszabb mégis az számukra, hogy nem is mutatják meg gyengeségeiket, sebezhetőségüket, akkor is egyedül akarják megoldani a dolgokat, amikor majdnem összeroppannak a súly alatt.
Vízöntő csillagjegy – Meg nem értett zsenik
Ugyan formabontó ötleteik révén sokak csodálatát kiváltják, a Vízöntők gondolkodása olyannyira elüt a többiekétől, hogy nem értik meg őket. Szokatlan észjárásuk okán gyakran a nehezebb oldaláról fogják meg a dolgokat, képtelenek másoknak igazat adni. Hamisítatlan levegő jegyekként pedig lelkesedésük könnyen hagy alább.
Halak csillagjegy – Elveszve az álmok között
Örök álmodozók, megrögzött optimisták: a Halakat bámulatos képzelőerővel áldotta meg a sors, amit kihívás kezelni. Két méterrel a föld fölött lebegnek, elveszve az álmok birodalmában. Elrugaszkodott, irreális elvárásaik miatt nehezen tudják terveiket megvalósítani, a legapróbb kritikától is megsértődnek.
Hogyan győzhető le a csillagjegyek átka?
Ahhoz, hogy megtörténjen a kozmikus átok levétele, a csillagjegyek számára, első körben meg kell ismerniük, hogy milyen kihívást ruházott rájuk a Kozmosz. A megoldás kulcsa az, hogy képesek legyenek megismerni az átok pozitív oldalát.
