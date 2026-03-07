Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat

Ezt az irodalmi kvízt csak az igazi költészetkedvelők tudják megoldani: te felismered, hogy ki van a képen?

Shutterstock -
irodalmi kvízek magyar költő költészet
Baranyi Hanna
2026.03.07.
Vissza a magyar tankönyvek emlékeihez! Ez az irodalmi kvíz kifog rajtad, ha nem vagy a topon magyar költőkkel kapcsolatban! Nézd meg jól a képeket, hiszen van köztük nehéz is!

Az irodalom nem csak a sorok között létezik. A régmúlt nagy költői ugyanis legtöbbször igen meghatározó társadalmi szerepet is betöltöttek. De felismered, hogy az irodalmi kvízünk igéző szempárjai kikhez tartoznak?

irodalmi kvíz – magyar költők
Te meg tudod oldani ezt az irodalmi kvízt?
Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz a műveltség kihegyezésére

Ezek az irodalmi kvízek nem csupán arra szolgálnak, hogy felvágj az általános iskolai és gimnáziumi tudásoddal, hanem arra is jók, hogy újra és újra tanuljunk valamit, amivel műveltebbek leszünk. Akár magyarérettségihez kötődő tesztről van szó, akár versidézetekről, akár a költők múzsáiról vagy csak sima, általános tesztről, ezeken a kőkemény kvízeken még egy magyartanár is elhasalhat, ha nem figyel. Úgyhogy öveket becsatolni!

Felismered a költőt a kép alapján?

Nyugi, lesznek benne klasszikus arcok is, akik olyan régóta élnek az emlékezetünkben, hogy már szinte kitörölhetetlenek onnan. De mi van a kevésbé klasszikus, ám igen fontos költőkkel? Vajon őket is fel tudod ismerni? Ideje kideríteni!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik magyar költő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik magyar költő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik magyar költő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik magyar költő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik magyar költő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik magyar költő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik magyar költő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik magyar költő látható a képen?

Ezt tanulhattad a kvízünkből

Most végre megjegyezheted az igazán nagy magyar költők arcát! Ezzel a tudással természetesen fel is vághatsz egy-egy eseményen, de még kocsmakvízen is hasznát veheted az itt megszerzett tudásodnak. És természetesen, ami még fontosabb: műveltebb lettél, mint a cikkünk elején voltál.

