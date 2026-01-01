A női erő ébredése: 2026 a modern boszorkányok éve lesz

Felejtsd el a vasorrú bábákat, a bibircsókokat és a gonosz varázslatokat! A wiccák szerint 2026-ban a boszorkányság a belső fény megtalálásáról fog szólni. Az előttünk álló év asztrológiai és spirituális konstellációi egyértelmű üzenetet hordoznak: eljött az idő, hogy a nők magukhoz ragadják hatalmat, hallgassanak a megérzéseikre, és merjék használni a bennük rejlő mágikus erőt. De mit is jelent modern boszorkánynak lenni a 21. században?

2026 a boszorkányok és a női energiák éve lesz. Hajrá csajok, előre a harmóniáért!

Forrás: Shutterstock

Mitől lesz 2026 a boszorkányok éve?

A modern boszorkányság nem a külsőségekről, hanem a tudatosságról és a belső erő megtalálásáról szól, erre pedig szükség lesz 2026-ban.

A wiccák szemlélete a harmódiára, a természet tiszteletére, az egyensúlyra és a nem ártás etikai elvére épül.

A Jupiter Rákba lépése felerősíti az intuíciót és a női energiákat, támogatva a spirituális ébredést.

A hétköznapi rituálék, a Holdciklusok követése és a női közösségek ereje segít kiaknázni a benned rejlő lehetőségeket.

A Wicked miatt a boszorkányok felkapottak lettek a médiában, a 15. századtól egészen a 19. századig folyamatosan üldöztetés alatt voltak. Ők voltak azok, akik el mertek téri a többségtől. Gyakran csupán azért bélyegezték meg őket, mert a gyógyítás módjainak ismerőiként vagy önálló gondolkodókként veszélyt jelentettek a fennálló szigorú rendre. A mai popkultúra azonban végre igazságot szolgáltat nekik: a gonosz jelző lekopik, és helyét átveszi a saját erejét vállaló, a skatulyákból kitörő nő tisztelete.

Kik azok a modern boszorkányok?

A wicca egy modern, újpogány vallás, amely a 20. század közepén jelent meg és amelynek középpontjában a természet tisztelete, valamint az élet körforgásának ünneplése áll. Követői a világot szentnek tekintik, hitrendszerük pedig általában egy duális istenségképre – a mindent adó Anyaistennőre és a természet erőit szimbolizáló Szarvas Istenre – épül, akik a férfi és női energiák egyensúlyát testesítik meg. A vallás gyakorlása szorosan követi a természet ritmusát: ünneplik az évkör nyolc fő fordulópontját (szabbatok) és a holdciklusokat (esbatok), miközben rituálékat és természetes mágiát alkalmaznak a spirituális fejlődés vagy gyógyítás érdekében.