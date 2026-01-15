Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök Loránd, Lóránt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Kutyahoroszkóp − Ezek a kisállatcsillagjegyek passzolnak hozzád leginkább

asztrológia kutyahoroszkóp kutya csillagjegy horoszkóp
Erdei séták, országot átszelő utazások vagy sportosan aktív életmód? Ha ezek közül bármelyik is jellemez téged, akkor tökéletes társad lehet egy kutya. A választásnál pedig érdemes figyelembe venni a kutyahoroszkópot.

Ha te sem bírod a kanapéhoz kötött hétvégéket, akkor a kutyaválasztásnál ne csak a fajtát vedd figyelembe. Az aktív életmódhoz ugyanis érdemes mérlegelned leendő társad kutyahoroszkópját is. Azt hiszed viccelünk, pedig nem. Az asztrológia az ebek személyiségjegyeit is meghatározza.

kutyahoroszkóp, aktív kutyacsillagjegyek
A kutyahoroszkóp szerint ezek a legaktívabb négylábúak.
Forrás: 123.rf.com

Kutyahoroszkóp, avagy ezek a legaktívabb kis kedvencek

Most nem a lélekállatodról lesz szó, hanem a kutyák csillagjegyeiről. Fontos letisztázni, hogy ezek nem térnek el az emberekétől, ugyanúgy 12 állatövi jegybe sorolhatók, és nagy eséllyel még az asztrológia szerinti legcsodálatosabb tulajdonságaik is megegyeznek az emberekével. A kutyahoroszkóp nem csupán az eb temperamentumára képes rámutatni, de abban is segíthet, hogy a te csillagjegyed passzol-e a választott kutyádéval. Ha tisztában vagy azzal, mi motiválja a kutyádat, könnyebb a nevelés, a közös programok tervezése, és az is, hogy valóban jól érezze magát melletted. Találd meg az aktív életstílusodhoz leginkább passzoló négylábút!

Ezek a kutyacsillagjegyek bírják leginkább a tempót!

Kos

A Kos jegyében született kutyák örökmozgó vezéregyéniségek. Bátrak, ambiciózusak és imádják, ha zajlik körülöttük az élet. A Mars uralma alatt álló ebek gyakran érezheti úgy, mintha ők sétáltatnák a gazdit, nem pedig fordítva. Függetlenek, ennél fogva makacsok lehetnek, de a hatalmas szívük és lelkesedésük pillanatok alatt levesz a lábadról. Ha sportos életet élsz és gyakran kirándulsz, egy Kos kutya tökéletes társad lehet.

Velük kompatibilisek: Nyilas, Oroszlán, Ikrek
Erősségeik: végtelen energia, szabadságvágy, vidám természet

aktív életmódhoz passzoló kutyacsillagjegyek
Ne csak fajta alapján válassz kutyát az aktív életmódod mellé: nézd meg mi a kutya csillagjegye!
Forrás: 123.rf.com

Ikrek

Az Ikrek kutyák kíváncsi kommunikátorok, akik szinte állandóan mozgásban vannak – testben és fejben egyaránt. Okosak, tanulékonyak, de hajlamosak a csínytevésekkel tarkított unalomra. Sokat „beszélnek”, és imádják a játékos feladatokat. Egy Ikrek csillagjegyű kutya ideális választás, ha szeretsz foglalkozni a kedvenceddel, tanítani, trükköket gyakorolni, és nem bánod a pörgést.

Velük kompatibilisek: Kos, Vízöntő, Mérleg
Erősségeik: intelligencia, kíváncsiság, játékosság

Nyilas

A Nyilas kutyák igazi szabad szellemű kalandorok, akik számára az élet egy nagy utazás. Imádják a szabadban töltött időt, a hosszú sétákat, az új helyeket és ingereket. Vidám, kicsit bohókás személyiségük miatt kiváló útitársak. Azonban igen rosszul viselik a bezártságot, ezért csak akkor válassz ilyen csillagjegyű ebet, ha meg tudod adni neki a kellő szabadságot.

Velük kompatibilisek: Kos, Oroszlán, Vízöntő
Erősségeik: jó állóképesség, kalandvágy, élénk személyiség

Ezért válassz kutyahoroszkóp alapján társat

Bár a kutyahoroszkóp nem kőbe vésett szabályrendszer, de az asztrológia szerint képes meghatározni négylábú kedvenced alap temperamentumát. Ha aktív életet élsz, a fajtán túl érdemes a felsorolt három csillagjegy közül kiválasztanod hű társadat, hogy közös életetek vidám és kiegyensúlyozott lehessen. Egy biztos, ha összehangolódtok, a csillagok állása csak tovább erősíti a köztetek lévő köteléket.

Ezek is érdekelhetnek:

A kutyák titkos nyelve: jelek, amiket minden gazdinak ismernie kell

A kutyád sokkal többet mond el magáról, mint gondolnád csak nem szavakkal. A kutyaugatás mellett testbeszéddel, pillantásokkal és apró mozdulatokkal kommunikál, amelyekből kiderül, mit érez, mitől fél vagy mire vágyik. Ha megtanulsz figyelni ezekre a jelekre, mélyebb és harmonikusabb kapcsolat alakulhat ki köztetek.

3 hős kutya, aki megmentette a gazdája életét – Hihetetlen, de igaz történetek

Három bátor kutya – Lulu, Waldo és Hero – igaz története bizonyítja, hogy a négylábú társaink hűsége és bátorsága életet menthet a legváratlanabb pillanatokban.

Bepisilés, lopás, rágás: íme, az 5 legszemtelenebb kutyafajta

A kutyák rengeteg örömet, de sok bosszúságot is okoztak. Egy felmérés szerint van néhány olyan fajta, aki különösen képes elkanászodni és garantáltan megalapozza a karácsonyi káoszt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu