Ezen a napon születtél? Elképesztő képességgel bírsz a számmisztika szerint

születési dátum számmisztika spirituális
Bába Dorottya
2026.01.26.
Különleges spirituális gyógyító erőd lehet, ha a születési dátumod ezekre a napokra esik. Nem mindennapi ajándékot kaptak a Kozmosztól a számmisztika szerint!

Egyes emberek társasága szokatlanul nagy hatással van ránk: nyugalomra lelünk, nagy felismeréseket élünk át a közelükben, szívünket átjárja a szeretet. Ez nem véletlen, ugyanis nagy eséllyel egy spirituális gyógyítóval találkoztunk, aki páratlan kozmikus bölcsességgel, intuícióval van megáldva. A számmisztika szerint annak, aki a meghatározott születési dátumokon jött világra, különösen erős a gyógyító ereje. Lehet, hogy te is ilyen személy vagy? 

Spirituális gyógyítók a számmisztika szerint
A számmisztika szerint bizonyos születési dátumok spirituális gyógyító erőket hordoznak.
Forrás:  123rf.com

A számmisztika spirituális gyógyítói

  • Bizonyos lelkek természetes empátiával, erős megérzésekkel, bölcsességgel születnek.
  • Akik a hónap 7., 14., 20., illetve 26 napján születtek, spirituális gyógyítók a számmisztika szerint.

Spirituális gyógyítók mágikus születési dátummal

Egyesek számára természetes adottság, de a spirituális gyógyító erő fejleszthető, el is sajátítható az ezotéria szerint.

A hónap 7. napja

Ők azok, akiknek olyan intenzív aurájuk van, hogy jelenlétüket már azelőtt megérezzük, mielőtt megjelennének. Erőteljes intuícióval rendelkeznek, ami annak köszönhető, hogy spirituálisan kapcsolódnak a természetfeletti erőkkel, előre látásuk pedig olyan erős, hogy az már a jóslást súrolja. A legapróbb előjel sem kerüli el figyelmüket, mindent alaposan analizálnak, tudatosan élnek, könnyen beleképzelik magukat mások helyzetébe, empatikusak. Ez nem is csoda, mivel a Neptunusz, a spirituális gyógyítás bolygója vezérli tetteiket.

A hónap 14. napja

Gyors észjárású, megfontolt, apró részletekre odafigyelő személyek azok, akiknek születési dátumában a 14-es szám szerepel. A számmisztika szerint bámulatos képességük van arra, hogy friss perspektívákat szolgáljanak az embereknek, akiknek lelke így a gyógyulás útjára léphet. Magasabb szintű tudást közvetítenek, remekül motiválják az embereket arra, hogy önmagukat adják és saját gondolatiakat fejezzék ki. Nem csak gyógyítók, de vezetők, akik a helyes útra vezetnek másokat.

A hónap 20. napja

Hogyha van olyan személy, aki könnyen teremt kapcsolatot másokkal és valamennyi emberrel megtalálja a közös hangot, akkor azok a hónap 20. napján születettek. Spirituális vezetőjük a Hold empátiára, tiszteletre okítja őket, így mindenki biztonságban érezheti magát közelükben. Mindenkit meghallgatnak, bárkiben képesek meglátni a jóság legkisebb csíráját is, jó tanácsaik révén támogatnak másokat a helyes úton.

A hónap 26. napja

Bölcs öreg lelkek ők, akik több éra évezredes tapasztalatának birtokában szemlélik a világot. Nem csoda, hogy olykor akaratosabbnak tűnnek a kelleténél. Pedig szándékukat a színtiszta segíteni akarás vezeti, kevés megbízhatóbb embert ismer náluk a számmisztika. Találékonyak, törődőek, meglátásaik borotvaélesek, kiváló gyakorlat stratégiáik vannak a siker eléréséhez. Keresve sem találhatnánk náluk megbízhatóbb barátot.

A számmisztika spirituális gyógyítói

Hogyha egy spirituális gyógyítóval találkozunk, esetleg mi vagyunk azok, nem elég az, hogy a jelenlétükben vagyunk. Nekünk is aktívan tenni kell ahhoz, hogy lelkünk a gyógyulás útjára lépjen.

