Ez a szerencseszíned születési hónapod alapján – Manifesztáld a sikert 2026-ban!

ezotéria 2026 szerencse szín
Bába Dorottya
2026.01.06.
Minden csillagjegy számára más árnyalat vonzza be a sikert. Születési hónapunk felfedi, mi lesz a szerencseszínünk 2026-ban.

A színmágia a fény különböző hullámhosszai révén juttat pozitív energiákat az életünkbe. Az asztrológia, illetve ezotéria szerint minden születési hónap szülötte számára más és más árnyalat jelenti a szerencseszínt 2026-ban. Lássuk, hogyan vonzhatjuk be a szerencsét az új évben!

Szerencseszínek 2026-ban
Születési hónapunk megmutatja, mi lesz a a szerencseszínünk 2026-ban.
Forrás:  Getty Images

Szerencseszínek 2026-ra

  • Minden születési hónap számára meghatározott szín hoz szerencsét 2026-ban.
  • Az asztrológia, ezotéria, illetve színmágia alapján eltérő árnyalatok vonzzák a sikert.

Ez lesz a szerencseszíned 2026-ban a születési hónapod alapján

Hogyha megvan a szerencsét hozó színárnyalat, érdemes lehet egy olyan színben pompázó talizmánt beszerezni, hogy fokozódjanak a pozitív energiák.

Január – Sötétkék

Ez a klasszikusan elegáns árnyalat éppoly remekül passzol a Bakok ambiciózus természetéhez, mint a Vízöntők objektív, realista látásmódjához. A sötétkék előkelő kisugárzást nyújt, híven tükrözi megfontolt aurájukat, előhozza szívből jövő érzelmeiket, mely révén kivételes ajánlatok találják meg a január hónap szülötteit.

Február – Citromsárga

Ez az élénk, energikus árnyalat jól fog jönni a Vízöntő, illetve Halak jegy szülöttei számára, hisz már csak a színpszichológia alapján is optimizmust, vidámságot sugároz. Ha citromsárgát viselnek, jó hatással lehet társasági életükre, szélesítheti kapcsolati hálójukat, ami a jövőben igen hasznos lehet. Különösen jól jön a szín a februári retrográd Merkúr idején.

Március – Élénk zöld

Akinek márciusra esik a születési hónapja, érdemes ruhatárába, környezetébe illeszteni a vibráló zöldet, mivel a növekedést, fejlődést szimbolizálja. A Halak, illetve Kos jegy szülöttei mély, spirituális változáson mennek keresztül, amit a zöld szerencseszín csak fokoz. Akár egy üde zöld levelű szobanövény is a siker felé terelhet minket.

Április – Korallpiros

A pirosnak ez a különleges árnyalata megtestesíti az áprilisi jegyek szenvedélyes, haladásra vágyó, mégis földhözragadt lényét. A korallpiros összhangba hozza a Kosokat, illetve Bikákat ambícióikkal, hogy teljes erőbedobással küzdhessenek értük. Ezen felül előhozza természetes ösztöneiket, amik segítik őket eligazodni a kihívások között.

Május – Pasztellrózsaszín

Az élénk társasági életet élő májusi Bika és Ikrek jegy szülöttei számára ez a kellemes, rózsás árnyalat nemcsak szerencsés szerelmi életet hoz, de kommunikációjukat is fokozza. Ennél fogva meggyőző erejük révén erős szövetségesekre tehetnek szert 2026-os terveik megvalósításában. Vágyaik teljesülését szinte tálcán kínálja a Kozmosz.

Június – Indigó

A június szülötteinek minden spirituális segítség elkél, amikor a Chiron kisbolygó a Bakba fordul, így a mély, természetfeletti energiákat közvetítő indigó hoz számukra szerencsét a színmágia szerint. Segít befogadni a bölcsességet, kitárja a szívet, lehetővé téve a nagyívű lelki átalakulást az Ikrek és Rák csillagjegyeknek, ami a siker egyik alapköve

Július – Fehér

A júliusi Rákok, illetve Oroszlánok számára a fehér szín az újrakezdést jelenti: lehetőségük lesz régi tapasztalataik alapján megoldani jelenlegi problémáikat. El kell engedni a régi szokásokat, toxikus kapcsolatokat, amit segít bevonzani ez a patyolat tiszta szín. Belső elszántságuknak is bizonyítéka, ami jól jön a retrográd bolygómozgások idején is.

Augusztus – Fekete

Ez a bámulatos szín védőburkot képez a kozmikus változások, különösen az augusztusi teljes napfogyatkozás, illetve részleges holdfogyatkozás idején. Segít megvédeni az Oroszlán, illetve Szűz jegyek belső világát, mivel feketesége elnyeli a káros energiákat. Keresve sem találnánk jobb védelmet 2026-ban.

Szeptember – Bordó

A mindig megfontolt és stílusos Szűz, illetve Mérleg jegyűek számára az asztrológia a stabilitást hangsúlyozza, amiben jó szolgálatot tehet a bordó. Ez az egyedi árnyalat nem csupán szépérzéküket elégíti ki, de megbízhatóságukat, éleslátásukat is fokozza. Manifesztálja a sikert szervezettségük fokozása révén, mely elengedhetetlen, hogy előre haladjanak egy folyamatosan változó világban.

Október – Barackszín

Ha azok, akinek október a születési hónapja, 2026-ban manifesztálni akarják a sikert, horoszkópjuk alapján érdemes beruházni néhány barackszínű dologra. Horoszkópjuk alapján remekül kiemeli a Mérleg, illetve Skorpió jegyűek természetes báját, kecsességét, diplomáciai érzékét, így mindenkit levesznek a lábukról. Ez a hatás érzelmi intelligenciájukkal kiegészülve csak fokozódik.

November – Liláskék

Ez a fenséges szín tökéletesen megragadja a hónap szülötteinek spirituális lényét: mély érzésű, tiszteletteljes, határozott. Segít a Skorpióknak, illetve a Nyilasoknak megtalálni a felszín alatti igazságot, ami nem várt Kozmikus kincsek nyomára vezeti őket. Képes ellensúlyozni olykor igencsak szélsőségbe hajló természetüket is.

December – Bíborörös

A decemberi csillagjegyek, tehát a Nyilasok és Bakok számára a Bíborvörös manifesztálja a következő év sikerét. Ugyanis a bíborvörös felerősíti erősségeiket, például optimizmusukat, ambiciózus természetüket, célratörő viselkedésüket, meghozva a kívánt előrehaladást számukra. Ha ezt a színt viselik, megérkezik hozzájuk, a szerencse, öröm, amire szívük vágyik.

Születési hónap színek szerencsehozó ereje

Hogyha megtaláltuk melyik szín hoz számunkra szerencsét 2026-ban érdemes beszerezni a megfelelő tárgyakat, hogy bevonzza a pozitív energiákat. Legjobb, ha egy kitűzőn vagy talizmánon mindig magunkon viseljük.

