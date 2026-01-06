Ez a szerencseszíned születési hónapod alapján – Manifesztáld a sikert 2026-ban!

A színmágia a fény különböző hullámhosszai révén juttat pozitív energiákat az életünkbe. Az asztrológia, illetve ezotéria szerint minden születési hónap szülötte számára más és más árnyalat jelenti a szerencseszínt 2026-ban. Lássuk, hogyan vonzhatjuk be a szerencsét az új évben!

Születési hónapunk megmutatja, mi lesz a a szerencseszínünk 2026-ban.

Forrás: Getty Images

Ez lesz a szerencseszíned 2026-ban a születési hónapod alapján

Hogyha megvan a szerencsét hozó színárnyalat, érdemes lehet egy olyan színben pompázó talizmánt beszerezni, hogy fokozódjanak a pozitív energiák.

Január – Sötétkék

Ez a klasszikusan elegáns árnyalat éppoly remekül passzol a Bakok ambiciózus természetéhez, mint a Vízöntők objektív, realista látásmódjához. A sötétkék előkelő kisugárzást nyújt, híven tükrözi megfontolt aurájukat, előhozza szívből jövő érzelmeiket, mely révén kivételes ajánlatok találják meg a január hónap szülötteit.

Február – Citromsárga

Ez az élénk, energikus árnyalat jól fog jönni a Vízöntő, illetve Halak jegy szülöttei számára, hisz már csak a színpszichológia alapján is optimizmust, vidámságot sugároz. Ha citromsárgát viselnek, jó hatással lehet társasági életükre, szélesítheti kapcsolati hálójukat, ami a jövőben igen hasznos lehet. Különösen jól jön a szín a februári retrográd Merkúr idején.

Március – Élénk zöld

Akinek márciusra esik a születési hónapja, érdemes ruhatárába, környezetébe illeszteni a vibráló zöldet, mivel a növekedést, fejlődést szimbolizálja. A Halak, illetve Kos jegy szülöttei mély, spirituális változáson mennek keresztül, amit a zöld szerencseszín csak fokoz. Akár egy üde zöld levelű szobanövény is a siker felé terelhet minket.

Április – Korallpiros

A pirosnak ez a különleges árnyalata megtestesíti az áprilisi jegyek szenvedélyes, haladásra vágyó, mégis földhözragadt lényét. A korallpiros összhangba hozza a Kosokat, illetve Bikákat ambícióikkal, hogy teljes erőbedobással küzdhessenek értük. Ezen felül előhozza természetes ösztöneiket, amik segítik őket eligazodni a kihívások között.